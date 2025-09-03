Deportes

Estos serían los 11 elegidos por Néstor Lorenzo para el partido de la selección Colombia contra Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana

Alinear a Dayro Moreno y el reemplazo de Daniel Muñoz como lateral derecho son las dudas más fuertes del entrenador de la Tricolor de cara al partido de la fecha 17

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Luis Suárez, Andrés Felipe Román
Luis Suárez, Andrés Felipe Román y Dayro Moreno son los nombres que podrían sumar minutos ante Bolivia, en un partido que puede resultar histórico - crédito FCF

La Selección Colombia encara el decisivo enfrentamiento frente a Bolivia en Barranquilla con un esquema que presenta cambios forzados en varias posiciones clave.

Con la clasificación directa a la Copa Mundial 2026 en juego, la atención se centra en la posible alineación titular, las variantes tácticas y los candidatos que compiten por un lugar, mientras el debate por la convocatoria de Dayro Moreno sigue marcando la previa del duelo.

El entrenador Néstor Lorenzo afronta bajas sensibles en defensa y mediocampo. Las suspensiones de Daniel Muñoz y Kevin Castaño, sancionados en la pasada igualdad ante Argentina, obligan a ajustar la línea del fondo y el mediocentro.

Para sustituir a Muñoz por el costado derecho las opciones son Santiago Arias, jugador del Bahia Esporte Club de Brasil, y Andrés Felipe Román, que milita en Atlético Nacional de la Liga Colombiana.

El jugador del elenco antioqueño jugó 33 minutos en el Monumental y eso le daría ventaja en la competencia con el lateral del cuadro brasileño.

El probable once inicial ubica a Camilo Vargas en el arco, defensa de cuatro con Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; la primera línea de volantes apunta a Jefferson Lerma junto a Richard Ríos y Jhon Arias, retornando al once tras ausentarse en la fecha pasada.

El delantero del Once Caldas
El delantero del Once Caldas fue la principal novedad para el equipo de Néstor Lorenzo- crédito Federación Colombiana de Fútbol

En la creación, todo indica que James Rodríguez tendrá la conducción por el centro, complementado por Luis Díaz como extremo. En punta regresaría Jhon Córdoba.

Respecto a la situación de Dayro Moreno, la citación del máximo artillero colombiano en actividad ha generado debate.

El técnico de Once Caldas, Hernán Darío ‘el Arriero’ Herrera, en entrevista con el VBar Caracol, defendió la inclusión del delantero de 39 años argumentando.

“Dayro ha hecho muchos méritos para estar donde está. Eso no es regalado, no es por ser Dayro ni su edad. Si usted es goleador de una Copa Sudamericana, tiene derecho a estar en una Selección (...) Lucho Díaz es un jugador para estar al lado de Dayro e Hinestroza también”.

Luis Díaz es el goleador
Luis Díaz es el goleador de la selección Colombia y de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026 - crédito FCF

Sin embargo, Néstor Lorenzo posiciona a Dayro como “tercer nueve” en el escalafón, privilegiando el presente de Córdoba y Suárez dentro de su ciclo. El propio seleccionador reconoció el peso reciente del atacante en competiciones internacionales al declararlo a Noticias RCN: “Me hizo cambiar los partidos que hizo en Copa Sudamericana frente a Huracán. Pensé que era el momento”.

La alineación esperada de Bolivia presentaría a Guillermo Viscarra en la portería; cuarteto defensivo con Yomar Rocha, Luis Haquin, Efraín Morales y José Sagredo; doble mediocentro conformado por Moisés Villarroel y Héctor Cuéllar; media punta con Henry Vaca, Gabriel Villamil y Luis Paz; y como único referente ofensivo, Miguel Tercero. El técnico Óscar Villegas intentará bloquear los circuitos de circulación colombianos y aprovechar los espacios al contragolpe.

Colombia, con 22 puntos y en la sexta ubicación de la tabla, tiene la posibilidad de sellar su boleto al Mundial en caso de vencer el próximo 4 de septiembre a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano.

Estos son los 25 jugadores disponibles por Néstor Lorenzo para el partido de la selección Colombia vs. Bolivia

James Rodríguez espera clasificar con
James Rodríguez espera clasificar con la selección Colombia por tercera ocasión a una Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF
  1. ⁠Andrés Román - Atlético Nacional (COL)
  2. Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX).
  3. Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX)
  4. David Ospina - Atlético Nacional (COL)
  5. Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR)
  6. Dayro Moreno - Once Caldas DAF 
  7. James Rodríguez - Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. ⁠Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  11. Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS)
  12. ⁠Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA)
  13. ⁠Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP)
  14. Jorge Carrascal - Flamengo (BRA)
  15. ⁠Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG)
  16. ⁠Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG)
  17. ⁠Kevin Castaño - River Plate (ARG)
  18. Kevin Mier - Cruz Azul (MEX)
  19. Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER)
  20. ⁠Luis Suárez - Sporting C.P. (POR)
  21. Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL)
  22. ⁠Richard Ríos - S.L. Benfica (POR)
  23. Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA)
  24. Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA)
  25. Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

