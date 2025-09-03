Deportes

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El encuentro partido, válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana, se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 6:30 p. m. del jueves 4 de septiembre

La selección Colombia busca salir de la racha de seis partidos sin conocer la victoria en la Eliminatoria Sudamericana - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Con la clasificación al Mundial 2026 prácticamente al alcance, Colombia llega al duelo contra Bolivia en Barranquilla con pleno favoritismo, en una jornada que puede sellar el regreso del equipo nacional al mayor torneo de selecciones luego de la ausencia en Catar 2022.

Según las evaluaciones emitidas por tres inteligencias artificiales, el panorama es ampliamente favorable para la selección dirigida por Néstor Lorenzo en esta fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Cada sistema de IA comparte el mismo veredicto: Colombia vencerá a Bolivia y asegurará su lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Gemini, modelo desarrollado por Google, proyecta un resultado de 3-0 a favor del local, tomando en cuenta factores como la localía y la historia invicta de Colombia ante los bolivianos en el Metropolitano.

“El clima de Barranquilla y el apoyo de la afición son factores clave que favorecen a la ‘Tricolor’”, argumenta esta IA, que resalta la motivación y la presión positiva del equipo nacional en este contexto.

James Rodríguez sería titular ante Bolivia en el partido de la fecha 17 de la Eliminatoria - crédito James Rodríguez

Por su parte, Grook, modelo diseñado por la red social X, prevé un 2-0 para Colombia, señalando que la superioridad local permitirá una victoria cómoda que se traducirá en la obtención de 25 puntos y la clasificación directa.

Esta IA atribuye los eventuales goles a Luis Díaz y James Rodríguez, estima una probabilidad del 70% de victoria para Colombia, 20% de empate y sólo un 10% de posibilidades para una sorpresa boliviana.

El sistema ChatGPT coincide con el favoritismo cafetero, pero apunta a un marcador final de 3-1, contemplando que “los bolivianos podrían descontar gracias a su juego físico y capacidad de sorprender en transición”.

En cuanto al desenlace de las Eliminatorias, tanto Gemini como ChatGPT anticipan que las selecciones que actualmente ocupan puestos de clasificación son las que estarán en el Mundial: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia. En ambos escenarios, Venezuela sería el equipo sudamericano que buscaría su pase en el repechaje.

Según Gemini, Colombia sumará 28 puntos tras vencer a Bolivia y Venezuela, mientras que ChatGPT prevé que el equipo cerrará la fase en la quinta posición con 26 unidades, tras una victoria y un empate en las dos últimas jornadas. Así va la tabla de la Eliminatoria Sudamericana, actualmente

Luis Díaz es el goleador de la selección Colombia y de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026 - crédito FCF
  1. Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19).
  2. Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  3. Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  4. Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  5. Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  6. Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  7. Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) (repechaje).
  8. Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16).
  9. Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11).
  10. Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).

Ficha del partido

Afiche del partido de la selección Colombia vs. Bolivia por la Eliminatoria Sudamericana - crédito FCF
  • Selección Colombia vs. Selección de Bolivia- Fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026
  • Lugar: estadio Metropolitano Roberto Meléndez - Barranquilla, Colombia.
  • Fecha y hora: jueves 4 de septiembre - 6:30 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol.
  • Posible alineación selección Colombia: Camilo Vargas; Andrés Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba.
  • D.T. selección Colombia: Néstor Lorenzo.
  • Posible alineación selección Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo, Leonardo Zabala, Roberto Fernández; Gabriel Villamil, Moisés Villarroel, Henry Vaca; Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.
  • D.T. selección Bolivia: Óscar Villegas.

