Técnico de Bolivia habló sobre la dificultad del partido ante Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas: “Se juega por el prestigio”

El 4 de septiembre de 2025, Colombia y Bolivia jugarán por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla con un solo objetivo: estar en la próxima Copa del Mundo de la Fifa de 2026.
Por los lados de Colombia, un solo punto bastará para asegurar su presencia para estar entre las 48 mejores selecciones del planeta.
En cambio Bolivia deberá sumar al menos un punto para mantener en la última fecha sus esperanzas vivas de jugar el repechaje.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Óscar Villegas, entrenador de la selección Bolivia, se prepara para disputar un partido que podría definir su futuro en las eliminatorias mundialistas.
El seleccionador boliviano, de 55 años, subrayó la importancia de este encuentro, al afirmar que “se juega el prestigio de un país”, en referencia tanto a la responsabilidad de su equipo como a la de su rival, que ya está cerca de asegurar su clasificación.
El técnico de Bolivia reconoció que llegar a la última fecha con posibilidades de clasificación representa un motivo de satisfacción para su plantel.
“Yo creo que ninguna selección que está en carrera, que está clasificada, está para regalar nada. Se juegan siempre los puntos, se juega el prestigio, no creo que Colombia quiera terminar en un lugar donde está o yo creo que quiere sumar mucho más, y está el prestigio de un país, de una selección, así que creemos que en ambos partidos saldrá de la misma manera a buscar ganar”, dijo.
Por otra parte, advirtió que el combinado del altiplano no se guardará nada para el partido que afrontarán en Barranquilla.
“En general son jugadores que tienen un juego muy limpio y han aguantado muchas fechas sin que les saquen la segunda amarilla, así que vamos a presentar lo mejor que tenemos ante Colombia”, destacó.
Historial de Colombia ante Bolivia en Barranquilla
Colombia y Bolivia se han visto las caras en 15 ocasiones por las Eliminatorias Sudamericanas, con un balance a favor para la “Tricolor” de nueve victorias, cuatro empates y solo dos derrotas.
Desde las Eliminatorias de Francia 1998, con la implementación del nuevo formato para la clasificación a la Copa del Mundo (en donde solo dos veces jugaron fuera de Barranquilla: en Bogotá para las clasificatorias de Corea y Japón 2002 y en Medellín para las clasificatorias de Sudáfrica 2010), Colombia recibió en 7 ocasiones a la “Verde” y en ninguna ocasión perdió.
A continuación, así está el historial de duelos de Colombia en casa ante Bolivia.
- 24 de marzo de 2022 - Eliminatorias Qatar 2022: Colombia 3-0 Bolivia
- 23 de marzo de 2017 - Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia
- 22 de marzo de 2013 - Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 3-0 Bolivia
- 28 de marzo de 2009 - Eliminatorias Sudáfrica 2010: Colombia 2-0 Bolivia
- 17 de noviembre de 2004 - Eliminatorias Alemania 2006: Colombia 1-0 Bolivia
- 26 de marzo de 2001 - Eliminatorias Corea y Japón 2002: Colombia 2-0 Bolivia
- 19 de agosto de 1997 - Eliminatorias Francia 1998: Colombia 3-0 Bolivia
Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas
Fecha 17
Partido: Argentina vs. Venezuela
- Estadio: Más Monumental
- Hora: 6:30 p. m.
Partido: Paraguay vs. Ecuador
- Estadio: Defensores del Chaco
- Hora: 6:30 p. m.
Partido: Uruguay vs. Perú
- Estadio: Centenario de Montevideo
- Hora: 6:30 p. m.
Partido: Brasil vs. Chile
- Estadio: Maracaná de Río de Janeiro
- Hora: 7:30 p. m.
Fecha 18
Partido: Ecuador vs. Argentina
- Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
- Hora: 6:00 p. m.
Partido: Bolivia vs. Brasil
- Estadio: Municipal El Alto
- Hora: 6:30 p. m.
Partido: Chile vs. Uruguay
- Estadio: Nacional de Santiago
- Hora: 6:30 p. m.
Partido: Perú vs. Paraguay
- Estadio: Nacional de Lima
- Hora: 6:30 p. m.
Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas
- Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
- Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
- Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
- Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
- Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
- Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
- Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
- Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16)
- Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
- Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)