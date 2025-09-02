Técnico de Bolivia habló sobre la dificultad del partido ante Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas: “Se juega por el prestigio”

El técnico de la "Verde" habló acerca de lo que será el partido en Barranquilla ante la "Tricolor" - crédito Federación Boliviana de Fútbol - Gol Boliviano / YouTube

El 4 de septiembre de 2025, Colombia y Bolivia jugarán por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla con un solo objetivo: estar en la próxima Copa del Mundo de la Fifa de 2026.

Por los lados de Colombia, un solo punto bastará para asegurar su presencia para estar entre las 48 mejores selecciones del planeta.

En cambio Bolivia deberá sumar al menos un punto para mantener en la última fecha sus esperanzas vivas de jugar el repechaje.

El entrenador de la "Verde" se juega su última carta para clasificar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito Federación Colombiana de Fútbol - Claudia Morales / REUTERS

Óscar Villegas, entrenador de la selección Bolivia, se prepara para disputar un partido que podría definir su futuro en las eliminatorias mundialistas.

El seleccionador boliviano, de 55 años, subrayó la importancia de este encuentro, al afirmar que “se juega el prestigio de un país”, en referencia tanto a la responsabilidad de su equipo como a la de su rival, que ya está cerca de asegurar su clasificación.

El técnico de Bolivia reconoció que llegar a la última fecha con posibilidades de clasificación representa un motivo de satisfacción para su plantel.

“Yo creo que ninguna selección que está en carrera, que está clasificada, está para regalar nada. Se juegan siempre los puntos, se juega el prestigio, no creo que Colombia quiera terminar en un lugar donde está o yo creo que quiere sumar mucho más, y está el prestigio de un país, de una selección, así que creemos que en ambos partidos saldrá de la misma manera a buscar ganar”, dijo.

Por otra parte, advirtió que el combinado del altiplano no se guardará nada para el partido que afrontarán en Barranquilla.

“En general son jugadores que tienen un juego muy limpio y han aguantado muchas fechas sin que les saquen la segunda amarilla, así que vamos a presentar lo mejor que tenemos ante Colombia”, destacó.

Historial de Colombia ante Bolivia en Barranquilla

La última vez que se vieron Colombia y Bolivia fue para la goleada cafetera, del equipo dirigido por ese entonces por Reinaldo Rueda - crédito Luisa González / REUTERS

Colombia y Bolivia se han visto las caras en 15 ocasiones por las Eliminatorias Sudamericanas, con un balance a favor para la “Tricolor” de nueve victorias, cuatro empates y solo dos derrotas.

Desde las Eliminatorias de Francia 1998, con la implementación del nuevo formato para la clasificación a la Copa del Mundo (en donde solo dos veces jugaron fuera de Barranquilla: en Bogotá para las clasificatorias de Corea y Japón 2002 y en Medellín para las clasificatorias de Sudáfrica 2010), Colombia recibió en 7 ocasiones a la “Verde” y en ninguna ocasión perdió.

A continuación, así está el historial de duelos de Colombia en casa ante Bolivia.

24 de marzo de 2022 - Eliminatorias Qatar 2022: Colombia 3-0 Bolivia

23 de marzo de 2017 - Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia

22 de marzo de 2013 - Eliminatorias Brasil 2014: Colombia 3-0 Bolivia

28 de marzo de 2009 - Eliminatorias Sudáfrica 2010: Colombia 2-0 Bolivia

17 de noviembre de 2004 - Eliminatorias Alemania 2006: Colombia 1-0 Bolivia

26 de marzo de 2001 - Eliminatorias Corea y Japón 2002: Colombia 2-0 Bolivia

19 de agosto de 1997 - Eliminatorias Francia 1998: Colombia 3-0 Bolivia

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

Estadio: Más Monumental

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)