Deportes

América de Cali sentenció el futuro de Gabriel Raimondi en la dirección técnica de los Escarlatas: “Les deseamos...”

Múltiples versiones apuntaban a la salida del entrenador uruguayo luego de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Fluminense, así como la derrota frente a Alianza F.C. en Valledupar

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Gabriel Raimondi llegó a la
Gabriel Raimondi llegó a la dirección técnica del América a mediados de 2025- crédito @AmericadeCali/X

América de Cali confirmó el lunes 1 de septiembre de 2025, a través de un comunicado oficial, la salida de Gabriel Raimondi como director técnico del equipo profesional.

La decisión, según informó el club, se tomó de mutuo acuerdo entre las partes, cerrando así un ciclo que dejó sensaciones encontradas en la hinchada Escarlata.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La noticia se dio a conocer en medio de una temporada en la que los resultados no habían acompañado al plantel, lo que incrementaba la presión sobre la dirección técnica.

En el comunicado, América agradeció al estratega argentino y a su cuerpo técnico por el compromiso y la disposición mostrados durante su etapa en la institución.

“Les deseamos éxitos en sus futuros retos profesionales”, señaló el club en su mensaje, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó múltiples reacciones por parte de los aficionados.

Raimondi, que había asumido el mando con la misión de consolidar un proyecto competitivo de cara a la Copa Sudamericana así como en la Liga BetPlay Dimayor, no logró encontrar la regularidad necesaria en el torneo local ni en los compromisos internacionales, lo que terminó precipitando su salida.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

América de CaliGabriel RaimondiMarcela GómezLiga Betplay DimayorColombia-Deportes

Más Noticias

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

El volante antioqueño aterriza en territorio brasileño luego de su novela con varios equipos del fútbol colombiano; por su parte, el defensor regresa a Sudamérica tras varios años en Europa

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta

Leonardo Castro vuelve a las canchas: esta es la fecha y el rival que enfrentaría

El delantero de Millonarios estuvo fuera de los terrenos de juegos debido a una fuerte lesión que sufrió en el primer semestre de 2025, cuando aun el técnico de los Embajadores era David González

Leonardo Castro vuelve a las

Gustavo Puerta y un nuevo salto en Europa: fue confirmado por tradicional equipo del fútbol español

El volante, que llegó al Viejo Continente fichando por el Bayer Leverkusen a mediados de 2023, tendrá la oportunidad de sumar minutos de cara a 2026, año en el que se disputará el mundial en Norteamérica

Gustavo Puerta y un nuevo

Así es la nueva camiseta suplente del Junior de Barranquilla: rinde homenaje a la bandera de La Arenosa

El conjunto Tiburón tiene una sorpresa para sus hinchas con su nueva prenda alternativa en la recta final de la Liga BetPlay Dimayor II, certamen en el que es líder de la mano de Alfredo Arias

Así es la nueva camiseta

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

La Tricolor debe ganar uno de los dos partidos que le restan en la Eliminatoria para asegurar su cupo a la próxima copa del mundo

Esta será la camiseta de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El prontuario de alias Chorizo,

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

ENTRETENIMIENTO

Cony Camelo sorprendió al revelar

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

Yeferson Cossio visitó a su abuela y en redes especularon sobre la intención del video: “Puro show”

Deportes

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

Leonardo Castro vuelve a las canchas: esta es la fecha y el rival que enfrentaría

Gustavo Puerta y un nuevo salto en Europa: fue confirmado por tradicional equipo del fútbol español

Así es la nueva camiseta suplente del Junior de Barranquilla: rinde homenaje a la bandera de La Arenosa

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez