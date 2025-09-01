América de Cali sentenció el futuro de Gabriel Raimondi en la dirección técnica de los Escarlatas: “Les deseamos...”

Gabriel Raimondi llegó a la dirección técnica del América a mediados de 2025- crédito @AmericadeCali/X

América de Cali confirmó el lunes 1 de septiembre de 2025, a través de un comunicado oficial, la salida de Gabriel Raimondi como director técnico del equipo profesional.

La decisión, según informó el club, se tomó de mutuo acuerdo entre las partes, cerrando así un ciclo que dejó sensaciones encontradas en la hinchada Escarlata.

La noticia se dio a conocer en medio de una temporada en la que los resultados no habían acompañado al plantel, lo que incrementaba la presión sobre la dirección técnica.

En el comunicado, América agradeció al estratega argentino y a su cuerpo técnico por el compromiso y la disposición mostrados durante su etapa en la institución.

“Les deseamos éxitos en sus futuros retos profesionales”, señaló el club en su mensaje, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó múltiples reacciones por parte de los aficionados.

Raimondi, que había asumido el mando con la misión de consolidar un proyecto competitivo de cara a la Copa Sudamericana así como en la Liga BetPlay Dimayor, no logró encontrar la regularidad necesaria en el torneo local ni en los compromisos internacionales, lo que terminó precipitando su salida.

Noticia en desarrollo...