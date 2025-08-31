Tragedia en partido del Deportivo Cali vs. Medellín: bus de los “Azucareros” estrelló a un hincha

El vehículo chocó a un aficionado, al que le pasó por encima, causándole la muerte instantánea, previo al partido contra Medellín - crédito @magazinpacifico/X

Una tragedia se presentó en la novena jornada de la Liga BetPlay, en la que la falta de mayor logística a las afueras del estadio Palmaseca provocó un siniestro vial que, de paso, provocó que se retrasara uno de los duelos más importantes del sábado 30 de agosto.

Un hincha del Deportivo Cali falleció al ser chocado por el bus de los “Azucareros”, el cual debió detenerse para atender la emergencia y a la espera de las autoridades para esclarecer los hechos; lo que también generó mucho caos de movilidad en la vía principal al “Coloso de Rozo”.

Por el momento, queda por saber la versión de la Policía y el personal de logística para establecer las razones del accidente de tránsito, que causó conmoción entre el cuerpo técnico y los jugadores del conjunto verdiblanco, que pelea para alejarse del descenso y entrar a los ocho primeros de la Liga BetPlay.

Tragedia a las afueras de Palmaseca

Había un gran ambiente previo al compromiso del sábado 30 de agosto en cercanías a Palmira, donde se ubica el escenario de los “Azucareros” y que esperaban un triunfo sobre el “Poderoso”, además del enorme apoyo de los aficionados que estaba motivados por la transformación de la institución a sociedad anónima el viernes 22 del mismo mes.

Por desgracia, se presentó el fallecimiento de un hincha del Deportivo Cali y una menor herida, que estaban acompañando a la plantilla en su camino al estadio de Palmaseca junto con cientos de personas que, de paso, coparon la vía por la que se ingresa al parqueadero y a las tribunas.

Así colapsó la movilidad cerca del estadio Palmaseca, por muerte de hincha del Deportivo Cali - crédito @robertposada/X

Según las primeras versiones, la víctima se encontraba en una de las motos que integraba la caravana que transitaba junto al enorme vehículo, que, debido a la cantidad de automotores en el sector, le era difícil movilizarse y eso retrasó al principio el compromiso de la novena fecha.

Al parecer, la motocicleta perdió el control al tocar con otra, cayó al suelo y el bus lo embistió, provocando su muerte de manera inmediata y colapsando toda la vía, pues las autoridades debieron detener el tránsito para realizar las respectivas labores por el siniestro.

El bus del Deportivo Cali chocó a un aficionado y los jugadores debieron trasladarse en otro vehículo a Palmaseca - crédito @juanfotosadn/X

El canal deportivo Win Sports informó que la víctima se llamaba Juan Pablo Núñez Sarmiento, que enlutó un partido que empezó como una fiesta y pasó a la tristeza, tanto en los aficionados como en los jugadores, cuerpo técnico y directivos de ambos conjuntos.

“Tuvimos un hecho lamentable”

En charla con el medio televisivo del fútbol colombiano, el técnico del Cali, Alberto Gamero, entregó detalles de lo que ocurrió a la entrada del estadio Palmaseca, que obligó a toda la plantilla a bajarse del bus y presenciar el fallecimiento del aficionado, cuyo cuerpo se encontraba al lado de una de las llantas.

“Tuvimos un hecho lamentable, donde fallece un hincha del Deportivo Cali. Venía a ver su partido y fue atropellado por nuestro bus. Lamentablemente, hay una niña herida. Cuando veníamos por la autopista también hubo un atentado. Nos cerraron la vía”, afirmó el entrenador.

Alberto Gamero, técnico del Deportivo Cali, lamentó la muerte del hincha embestido por el bus de su equipo - crédito Colprensa

Gamero, mostrando mucha tristeza por lo que pasó con el hincha, envió un mensaje de fortaleza para los demás aficionados y la familia de la víctima: “Hay que tener fuerza, es duro lo que pasó. Necesitamos la fortaleza con la que salimos de la concentración y hay que venir a ganar”.

Por su parte, el presidente del Medellín, Raúl Giraldo, explicó que el bus en el que transportaban a sus jugadores, se encargó de trasladar a los hombres del Cali a Palmaseca: “Hay que ser solidario con este fútbol colombiano. Hay mucha gente en el estadio. Un hincha del fútbol que se nos va, qué tristeza”.