La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali

Cuando el equipo Azucarero se dirigía a su estadio para el partido contra Independiente Medellín, un accidente obligó a los jugadores y cuerpo técnico a cambiar de bus

El bus del Deportivo Cali
El bus del Deportivo Cali chocó a un aficionado y los jugadores debieron trasladarse en otro vehículo a Palmaseca - crédito @juanfotosadn/X

El encuentro disputado entre Independiente Medellín y Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca comenzó con una carga emocional extraordinaria debido a los trágicos sucesos ocurridos a las afueras del recinto. Un aficionado del Deportivo Cali perdió la vida tras verse involucrado en un accidente de tránsito con el bus del propio equipo.

El retraso de veinte minutos en el inicio del partido se debió a este incidente, del que el técnico Alberto Gamero relató: “Tuvimos un hecho lamentable de un accidente donde fallece un hincha del Cali. Venía a ver el partido y se ha tropezado con el bus de nosotros y lamentablemente hay una niña herida, por eso nos retrasamos”.

El entrenador también describió el ambiente tenso vivido ese día: “Cuando veníamos por la autopista también hubo un atentado, nos cerraron la vía. Hoy fue un día cruel (...) Es duro ver una persona fallecer al lado de uno”.

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) emitió un comunicado oficial expresando su pésame: “La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, lamenta profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en un accidente de tránsito con el bus del equipo. La DIMAYOR acompaña en este momento a sus familiares y amigos, y expresa sus más sinceras condolencias.”.

Mensaje de condolencias de Independiente
Mensaje de condolencias de Independiente Medellín tras la muerte de un hincha del Deportivo Cali - crédito Independiente Medellín

Por su parte, desde Independiente Medellín, el club transmitió: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que perdió la vida en un infortunado accidente de tránsito en la previa del partido ante el cuadro ‘azucarero’. Enviamos un mensaje de apoyo a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

Después de la larga espera para el pitazo inicial, el desarrollo del partido se vio marcado por la intensidad desde los primeros instantes destacados. Independiente Medellín impuso su ritmo y buscó abrir el marcador con una ocasión temprana generada por Fydriszewski y Chaverra, pero el portero Alejandro Rodríguez logró realizar una intervención destacada para mantener su arco en cero. Posteriormente, sobre el minuto 28, sería Fydriszewski que volvería a inquietar la portería local, obligando nuevamente a Rodríguez a una respuesta eficaz.

La reacción de Deportivo Cali logró inquietar a la visita en el minuto 32, cuando Felipe Aguilar conectó un cabezazo tras un tiro de esquina, provocando una vistosa atajada de Eder Chaux, el arquero visitante, que envió el balón al córner mediante una acción acrobática.

Deportivo Cali deberá salir de
Deportivo Cali deberá salir de la crisis deportiva para no tener problemas en la tabla del descenso 2026 - crédito Colprensa

Sin embargo, el control del compromiso cambió significativamente en el 39, cuando el equipo local quedó con un jugador menos. Fabián Castillo fue expulsado tras una revisión del VAR por una entrada sobre Fainer Torijano, dejando a su club en desventaja numérica.

Ya en la segunda mitad y aprovechando ese contexto, Independiente Medellín logró abrir el marcador apenas al minuto 48. Baldomero Perlaza recuperó el balón y definió con precisión, superando la salida del portero Rodríguez. Cinco minutos después, el propio delantero polaco-argentino Fydriszewski aumentó la diferencia, enviando un rebote al fondo de la red tras un primer remate suyo al travesaño.

Aunque el conjunto local redujo la diferencia en los últimos compases del partido con un penal convertido por Avilés Hurtado, acción sancionada gracias a una intervención del VAR, no logró vulnerar nuevamente el arco rival pese a volcarse al ataque durante el desenlace. En la última jugada del duelo, Luis Sandoval firmó el tanto definitivo tras una acción gestada por Baldomero Perlaza, sellando el triunfo visitante.

Deportivo Cali perdió 3-1 contra
Deportivo Cali perdió 3-1 contra Independiente Medellín - crédito Colprensa

El próximo partido del Deportivo Cali será el clásico Vallecaucano ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, el domingo 7 de septiembre a las 4:10 p. m. Entretanto, Medellín a mitad de semana jugará contra Fortaleza por la Copa Colombia, antes del clásico Paisa contra Atlético Nacional el domingo a las 6:20 p. m.

