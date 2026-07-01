Colombia

Aida Quilcué cuestionó a Abelardo de la Espriella por el préstamo del BID para empalme: “No es un regalo, son recursos que se convierten en deuda”

La exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda aseguró que las transiciones institucionales nunca han requerido créditos internacionales y advirtió sobre el riesgo de asumir nuevas deudas

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Críticas a Abelardo de la Espriella por aceptar oferta del BID; Aida Quilcué insiste en autonomía financiera para el empalme - crédito @aida_quilcue/X - Infobae Colombia
Críticas a Abelardo de la Espriella por aceptar oferta del BID; Aida Quilcué insiste en autonomía financiera para el empalme - crédito @aida_quilcue/X - Infobae Colombia

Aida Quilcué, exfórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, cuestionó el reciente anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la oferta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el proceso de empalme en Colombia con un crédito de 60 millones de dólares.

Quilcué quien quedó con Cepeda en segundo lugar en las presidenciales, y por ende, tendrá un escaño en la Cámara de Representantes, expresó su preocupación por la naturaleza y las implicaciones de ese tipo de financiamiento externo.

En su publicación en X, Quilcué criticó la magnitud de la cifra y la calificó de innecesaria. “Un empalme nunca ha requerido ese tipo de financiación”, afirmó, subrayando que las transiciones gubernamentales en el país históricamente se han realizado sin la necesidad de recurrir a créditos internacionales.

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Según la congresista, aceptar esos recursos no representa un beneficio directo para el Estado, sino que implica asumir una nueva obligación financiera. “No es un regalo, son recursos que se convierten en deuda y abren la puerta a condicionamientos para el país”, advirtió la excompañera de fórmula de Cepeda.

Aida Quilcué cuestionó crédito de 60 millones de dólares anunciado por Abelardo de la Espriella para transición gubernamental - crédito @aida_quilcue/X
Aida Quilcué cuestionó crédito de 60 millones de dólares anunciado por Abelardo de la Espriella para transición gubernamental - crédito @aida_quilcue/X

Quilcué planteó interrogantes sobre la conveniencia de aceptar un endeudamiento para cubrir procedimientos administrativos que, según ella, siempre se han resuelto con recursos internos.

“¿Realmente Colombia necesita esa deuda para una transición institucional que siempre se ha realizado sin esos recursos?”, preguntó en su mensaje, invitando a un debate sobre la pertinencia y los riesgos de aceptar financiamiento externo para aspectos operativos del Estado.

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El comentario de Quilcué se sumó a otras voces críticas que han surgido tras el anuncio de De la Espriella, quien celebró la oferta internacional como un respaldo a la gobernabilidad y la modernización del proceso de empalme.

Abelardo de la Espriella anunció apoyo de 60 millones de dólares del BID para el empalme

El lunes 30 de junio de 2026, en su primera alocución publicada en X, el presidente electo Abelardo de la Espriella destacó el esfuerzo realizado por el equipo de transición que lidera el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

De la Espriella subrayó: “Más de 400 personas han trabajado durante los últimos meses, más de seis meses, para llegar ante el gobierno saliente con pleno conocimiento del descalabro existente, del desastre que nos están dejando”.

Abelardo de la Espriella reveló respaldo inédito del BID para transición y prometió enfrentar irregularidades - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella reveló respaldo inédito del BID para transición y prometió enfrentar irregularidades - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mandatario entrante enfatizó que este proceso de empalme tiene como objetivo revelar y enfrentar las irregularidades detectadas en la administración saliente.

El presidente electo anunció un respaldo internacional inédito para la transición. “Quiero informarle al país que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición, reconociendo el banco y, y su presidente la magnitud histórica del desgobierno que estamos recibiendo”, afirmó De la Espriella.

Según sus palabras, el BID decidió otorgar estos fondos tras evaluar la complejidad y el alcance de los retos encontrados por el nuevo gobierno durante el empalme anticorrupción.

El mandatario agradeció públicamente al organismo internacional por el respaldo. “Gracias al BID por ese respaldo tan importante”, expresó, resaltando la relevancia de este acompañamiento financiero para fortalecer la transparencia y la eficiencia en la transición gubernamental.

Esto dijo el movimiento Defensores de la Patria sobre préstamo del BID

El comunicado oficial del movimiento Defensores de la Patria, detalló que Ilan Goldfajn, presidente del BID, sostuvo una conversación telefónica con De la Espriella, donde se confirmó una cooperación de 60 millones de dólares no reembolsables.

Abelardo de la Espriella recibió respaldo internacional del BID para fortalecer el empalme y la gestión institucional - crédito Defensores de la Patria
Abelardo de la Espriella recibió respaldo internacional del BID para fortalecer el empalme y la gestión institucional - crédito Defensores de la Patria

El apoyo estará enfocado en fortalecer el proceso de empalme y proporcionar acompañamiento técnico en la etapa inicial de la nueva administración.

“El BID manifestó su compromiso de apoyar a Colombia con 60 millones de dólares en cooperación”, señaló el documento, subrayando que estos fondos tendrán como destino la preparación del inicio del gobierno y el desarrollo de capacidades institucionales.

La Oficina de Prensa destacó que este respaldo internacional evidencia la confianza que genera el nuevo ejecutivo ante organismos multilaterales. Asimismo, se proyecta que la gestión de De la Espriella buscará ampliar el apoyo internacional para programas orientados a traducirse en beneficio social para los colombianos.

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