Revelan imágenes del momento cuando hincha del Deportivo Cali es arrollado por bus del equipo

Así fue el momento cuando el hincha Juan Pablo Núñez fue embestido por el bus del cuadro azucarero - crédito Cali Informa / Facebook

El 30 de agosto de 2025, Deportivo Cali perdió 3-1 ante Independiente Medellín por la fecha 9 de la Liga Betplay.

Pero antes del partido, el cuadro “azucarero” se vistió de luto por el accidente que provocó la muerte de Juan Pablo Núñez Delgado, hincha del equipo vallecaucano que fue arrollado por el bus del club.

El bus del Deportivo Cali chocó a un aficionado y los jugadores debieron trasladarse en otro vehículo a Palmaseca - crédito @juanfotosadn/X

El accidente ocurrió el sábado 30 de agosto, cuando una motocicleta, en la que viajaban Juan Pablo Núñez Agudelo y una acompañante, colisionó con el bus del club.

Como consecuencia del impacto, Juan Pablo Núñez Agudelo perdió la vida en el lugar, mientras que la joven que lo acompañaba fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario.

El joven fallecido cursaba el último grado de bachillerato en la institución educativa Cárdenas Mirriñao, ubicada en Palmira, según la información que entregó la revista Semana.

Las circunstancias exactas que llevaron al choque aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

En el video, que se ha viralizado en las últimas horas, se aprecia cómo los motociclistas circulaban junto al bus, animando a los jugadores, hasta que, de manera repentina, la motocicleta de Núñez Agudelo y su compañera impactó contra el automotor.

Deportivo Cali lamentó la muerte de Juan Pablo Núñez

El 30 de agosto de 2025, después de la muerte del hincha que seguía el bus, el 10 veces campeón del fútbol colombiano con un sentido mensaje emitido a través de un comunicado de prensa:

El cuadro azucarero lamentó la muerte de su hcincha - crédito @AsoDeporCali / X

“El Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Pablo Núñez Agudelo, un hincha que perdió la vida en un accidente de tránsito mientras acompañaba y alentaba a nuestro equipo. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y agradecemos el amor y la pasión que siempre demostró por nuestros colores. De igual manera, manifestamos nuestra solidaridad con la joven que lo acompañaba y que resultó afectada a raíz de este mismo incidente”, expresaron.

Que fue lo que pasó

El vehículo chocó a un aficionado, al que le pasó por encima y resultó muerto, previo al partido contra Medellín - crédito @magazinpacifico/X

El ambiente festivo que rodeaba el esperado encuentro entre Deportivo Cali y Independiente Medellín en el estadio Palmaseca se transformó en consternación tras un accidente fatal ocurrido en las inmediaciones del recinto deportivo.

Un hincha del Deportivo Cali perdió la vida al ser atropellado por el bus oficial del equipo, un hecho que no solo conmocionó a los asistentes, sino que también obligó a retrasar el inicio del partido correspondiente a la novena jornada de la Liga BetPlay.

La tragedia se produjo el sábado 30 de agosto, cuando la multitud de aficionados acompañaba la llegada de la plantilla verdiblanca al estadio, ubicado en las cercanías de Palmira. La expectativa era alta, ya que el club buscaba un triunfo ante el “Poderoso” y los seguidores celebraban la reciente transformación de la institución en sociedad anónima, formalizada el viernes 22 de agosto.

Sin embargo, la falta de una logística adecuada en los accesos al “Coloso de Rozo” derivó en un siniestro vial que alteró por completo la jornada.

En ese momento, la víctima, identificada como Juan Pablo Núñez Sarmiento según reportó el canal deportivo Win Sports, formaba parte de una caravana de motociclistas que escoltaba al bus del equipo. La congestión vehicular en la vía principal de acceso al estadio dificultaba el desplazamiento de los automotores.

En ese contexto, la motocicleta en la que viajaba Núñez Sarmiento perdió el control tras rozar con otro vehículo, lo que provocó su caída al suelo y el posterior atropello por parte del bus, causándole la muerte de manera inmediata. El accidente también dejó a una menor herida, quien acompañaba a la plantilla junto a cientos de seguidores que colmaron la ruta hacia el parqueadero y las tribunas.