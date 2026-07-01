Colombia

Germán Vargas Lleras habría anticipado la postura de la izquierda colombiana si perdía las elecciones: “Inicia una guerra civil”

Iván Cepeda, tras la derrota en las urnas, anunció que tanto él como su partido incurrirán en la desobediencia civil

Guardar
Google icon
El exvicepresidente sostuvo que si Iván Cepeda perdía las elecciones la izquierda iba a incendiar el país - crédito Reuters/Colpresa
El exvicepresidente sostuvo que si Iván Cepeda perdía las elecciones, la izquierda iba a incendiar el país - crédito Reuters/Colpresa

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras anticipó meses antes de morir que el próximo presidente de Colombia enfrentaría un escenario límite el 7 de agosto de 2026, y esa advertencia volvió a circular esta semana después de que Iván Cepeda anunciara una desobediencia civil pacífica si Abelardo de la Espriella asume el cargo sin renunciar a su ciudadanía estadounidense.

La reaparición de esas declaraciones coincidió con un nuevo pronunciamiento de Cepeda este miércoles, 1 de julio de 2026, cuando ratificó su llamado a más de 12 millones de electores y sostuvo que la eventual posesión del mandatario electo estaría afectada de ilegalidad e ilegitimidad si no resuelve antes esa situación.

PUBLICIDAD

- crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El exvicepresidente previó un escenario político marcado por una oposición de la izquierda al resultado de las elecciones - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Según Run Run, Vargas Lleras le dijo a periodistas del medio digital que al próximo presidente le tocaría enfrentar algo “muy duro”. En esa misma intervención, agregó: “Le tocará notificar al señor Gustavo Petro el 7 de agosto que, si para el país, inicia una guerra civil de la cual él será el único responsable. A ese nivel veo yo que vamos a llegar”.

La predicción del exvicepresidente fue apoyada por el congresista de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien sostuvo que la izquierda no sabe perder.

“Lo advirtió @German_Vargas en vida y lo reiteramos muchos en @PCambioRadical poco después: si la extrema izquierda perdía las elecciones le haría invivible este país al vencedor. Lo que habla de unos sectores que no sólo desprecian la voluntad popular y el principio de mayorías, sino de malos perdedores y gentes incapaces de aceptar premisas como la alternancia en el poder”, escribió en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Cepeda ratificó que llamará a la desobediencia civil si De la Espriella se posesiona

El excandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que Abelardo de la Espriella debe “desistir” de la idea de extraditar al presidente Gustavo Petro - crédito En vivo Iván Cepeda

Cepeda no habló de guerra civil, pero sí anunció que se declarará en desobediencia civil pacífica después del 7 de agosto de 2026 si Abelardo de la Espriella no renuncia a su ciudadanía estadounidense para asumir la Presidencia de Colombia.

El izquierdista insistió en esa posición con un mensaje dirigido a sus seguidores. “A propósito del anuncio que hice sobre un llamado a la desobediencia civil, hago un par de comentarios sobre las interpretaciones en algunos medios de comunicación y las primeras reacciones del entorno de De La Espriella”, afirmó.

En su declaración, sostuvo que se está dejando de lado “la esencia del problema: la afrenta a la dignidad nacional”. También planteó que el “cuestionamiento central” es que el candidato elegido debe aclarar “si es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”.

Cepeda añadió que el silencio sobre ese punto responde a que, según él, se intenta ignorar lo que calificó como “el inmenso peligro para nuestra soberanía”. En su postura, diferenció entre las formalidades del proceso electoral y las obligaciones derivadas de la ciudadanía estadounidense.

Sobre ese punto, afirmó: “Intentan asimilar dos decisiones claramente diferenciadas. De un lado, el pronunciamiento sobre las formalidades del proceso electoral. En esta decisión me ratifico. Y, de otro lado, las obligaciones que genera la ciudadanía estadounidense, que son incompatibles para el ejercicio de la Presidencia en Colombia”.

Lejos de desescalar su postura sobre la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño. En entrevista con María Jimena Duzán, el excongresista afirmó que si el 7 de agosto, el ganador de las elecciones se posesiona, tanto él como su partido, el Pacto Histórico, no acatarán las órdenes del Ejecutivo.

La razón de Cepeda está ligada a una falta de claridad en la protección de los intereses nacionales y los de Estados Unidos

créditos Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Tras la derrota en las urnas, Iván Cepeda anunció que tanto él como su partido incurrirán en la desobediencia civil - créditos Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El político colombiano detalló: “Con toda claridad. Si ustedes quieren y si el señor va y se posesiona sin haber cumplido condiciones mínimas de soberanía, pues lamentablemente yo personalmente, y creo que mucha de la gente que es parte de mi espectro político, diremos: ese señor no nos representa, no es nuestro presidente, nos negamos a obedecer sus órdenes. ¿Por qué? Porque sencillamente él está obedeciendo a intereses que no son nacionales”.

Y agregó: “Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”.

Temas Relacionados

Germán Vargas LlerasEleccionesIván Cepeda desobediencia civilAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este miércoles 1 de julio

El Banco de la República de Colombia actualiza todos los días el precio de los metales preciosos

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este miércoles 1 de julio

Alejandro Char denunciará al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por injuria y calumnia: “Buscan sembrar caos”

El presidente colombiano vinculó los negocios de la familia Char con la ola de violencia urbana que afecta a Barranquilla por las bandas criminales

Alejandro Char denunciará al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones por injuria y calumnia: “Buscan sembrar caos”

Medicina Legal reveló que Natalia Villalba, hallada en una maleta, murió tras recibir un golpe contundente en la cabeza: “Fue descuartizada”

El caso tiene como principal señalado a Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico a quien las autoridades ubicaron después en Ecuador tras su intempestiva salida de Colombia

Medicina Legal reveló que Natalia Villalba, hallada en una maleta, murió tras recibir un golpe contundente en la cabeza: “Fue descuartizada”

Nuevo ministro de Hacienda propone ajuste de $60 billones para sanear las finanzas del país: “Lo primero es controlar el gasto”

El funcionario designado aseguró que la próxima administración heredará un fuerte desequilibrio presupuestal, una elevada carga de deuda y un déficit que obligará a tomar decisiones inmediatas

Nuevo ministro de Hacienda propone ajuste de $60 billones para sanear las finanzas del país: “Lo primero es controlar el gasto”

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

Durante una entrevista, la joven creadora de contenido recordó todos los comentarios que recibió de parte de la empresaria de fajas que no la dejan hacer las paces del todo, pues todavía guarda dolor en su corazón por los ataques

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

La Jesuu reveló que nunca fue amiga de Yina Calderón y aseguró que “esa mujer me hizo mucho daño”

Actriz colombiana reveló los detalles de lo que vivió en Venezuela durante los recientes terremotos: “Pensé que nos íbamos a morir”

Silvy Araujo presumió su figura después de tres semanas de haber dado a luz a su bebé: “Necesito que todo vuelva a su lugar”

Falcao García se hace viral tras reaccionar a canción inspirada en su nombre: “Excelente ambiente laboral”

Noticias RCN renueva su equipo del mediodía y suma a reconocida presentadora junto a Inés María Zabaraín: “Gracias por la oportunidad y confianza”

Deportes

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Luis Díaz y James Rodríguez lo padecieron

Teófilo Gutiérrez compartió contundente frase sobre el futuro de la Tricolor en el Mundial 2026: “Colombia llegará a la final”

Colombia arrasó en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Medellín: la delegación “Cafetera” cosechó 20 medallas en su participación

Esta es la agenda de la selección Colombia previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026