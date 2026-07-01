Nuevo ministro de Hacienda propone ajuste de $60 billones para sanear las finanzas del país: “Lo primero es controlar el gasto”

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado, anunció que el próximo gobierno buscará reducir el gasto público en cerca de 60 billones de pesos como parte de un plan de ajuste fiscal - crédito Colprensa

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, anunció que el gobierno de Abelardo de la Espriella impulsará un ajuste fiscal cercano a los 60 billones de pesos, equivalente a alrededor del 3% del PIB, con el propósito de corregir el desequilibrio de las finanzas públicas.

La estrategia, según explicó, estará basada en la austeridad y en una reducción del gasto estatal antes que en una nueva reforma tributaria.

Gómez aseguró que el próximo gobierno recibirá una situación fiscal crítica. Según explicó, entre enero y abril el Gobierno Nacional gastó en promedio 40 billones de pesos mensuales, mientras que los ingresos fueron de aproximadamente 28 billones, dejando un déficit cercano a 12 billones de pesos cada mes.

PUBLICIDAD

Para ilustrar el tamaño del problema, el economista afirmó en la entrevista con el medio La FM que “un colombiano que nace hoy nace con una deuda de veinte millones de pesos”, al referirse al crecimiento de la deuda pública.

El futuro ministro también señaló que la nueva administración heredará un prepresupuesto de 600 billones de pesos, frente a un recaudo cercano a los 300 billones, una brecha que, a su juicio, obliga a tomar decisiones inmediatas para recuperar la confianza en la economía.

El ajuste comenzará con una fuerte reducción del gasto

Gómez dejó claro que la prioridad será reducir el tamaño del gasto público y descartó que la primera medida del gobierno sea presentar una nueva reforma tributaria.

PUBLICIDAD

“Lo primero que tenemos que hacer es controlar el gasto”, sostuvo durante la entrevista. Agregó que “no tiene ningún sentido arrancar diciendo que uno va a apretar a los colombianos en treinta billones de pesos porque no ha sido capaz de controlar el gasto”.

El economista Miguel Gómez aseguró que la prioridad será recuperar el equilibrio de las finanzas públicas mediante austeridad y una revisión del presupuesto nacional - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El ministro designado explicó que el presupuesto deberá crecer por debajo de la inflación para que, en términos reales, el Estado reduzca su tamaño. La meta, dijo, será un ajuste cercano al 3 % del PIB, equivalente a unos 60 billones de pesos.

Aunque reconoció que será un esfuerzo complejo, aseguró que el objetivo es proteger los programas dirigidos a la población más vulnerable.

“Nos va a tocar hacer mucha austeridad y, sobre todo, buscar la manera de no afectar a las clases menos favorecidas”, afirmó.

Incluso comparó la situación económica con una dieta obligatoria para evitar un problema mayor. “No tenemos alternativa, porque de lo contrario nos vamos al abismo”, advirtió.

PUBLICIDAD

Gómez llega al cargo con experiencia en academia, banca de desarrollo y gremios

Miguel Gómez Martínez es economista del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), donde además obtuvo una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política.

Su trayectoria combina sector público, financiero, gremial y académico. Fue presidente de Asocolflores, presidente de Bancóldex y presidente de Fasecolda, y también trabajó como asesor económico de Juan Manuel Santos cuando era ministro de Comercio Exterior.

En la academia se desempeñó como decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y como profesor de economía en el Cesa. Desde esas instituciones participó en la formación de profesionales y en el análisis de políticas económicas.

PUBLICIDAD

El ajuste planteado por el nuevo ministro de Hacienda equivale a cerca de 60 billones de pesos, alrededor del 3 % del PIB, y estaría enfocado en reducir el gasto del Estado - crédito Luisa Gomzalez/Reuters

Su carrera en el servicio público incluye el cargo de vicecontralor general de la República en 1994. Después fue embajador de Colombia en Francia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

También fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2010 y 2014 por el Partido de La U. En esa etapa intervino en debates vinculados con asuntos económicos y fiscales.

El ministro designado anticipó respeto por el Banco de la República

En declaraciones a El Tiempo, Gómez afirmó que el gobierno de De la Espriella respetará la autonomía del Banco de la República y respaldó la decisión de la autoridad monetaria de elevar las tasas de interés.

El plan de austeridad contempla un recorte histórico cercano al 3 % del PIB, con el objetivo de disminuir el déficit fiscal y recuperar la confianza en la economía - crédito VisualesIA

“El Gobierno es respetuoso de la autonomía del Banco de la República. El banco tiene una función principal que es la lucha contra la inflación, que es un reto inmenso para la economía. Creemos que el banco toma esa decisión porque el nivel de gasto que tiene el Gobierno Nacional no le deja otra alternativa”, dijo.

PUBLICIDAD

El economista sostuvo que la administración entrante recibirá un panorama fiscal y financiero desequilibrado. “Recibimos un país con una cantidad de retos políticos y económicos, con la deuda pública más alta de la historia y un problema fiscal enorme”, afirmó.

Sobre el frente energético, agregó: “A eso se suma un posible apagón por el Fenómeno del Niño. Una economía sin energía no funciona y al país no se le han hecho inversiones en ese sentido”.

Gómez señaló además que el nuevo gobierno aplicará estrategias para fortalecer las exportaciones y responder al escenario económico que heredará. “Recibimos un escenario complejo que sacaremos adelante”, sostuvo.

PUBLICIDAD