Colombia

Medicina Legal reveló que Natalia Villalba, hallada en una maleta, murió tras recibir un golpe contundente en la cabeza: “Fue descuartizada”

El caso tiene como principal señalado a Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico a quien las autoridades ubicaron después en Ecuador tras su intempestiva salida de Colombia

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La familia de la joven pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La familia de la mujer pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito @colombiaoscura/X/Canva

Natalia Villalba, diseñadora gráfica y modelo oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, fue hallada sin vida el 22 de junio de 2026 en un apartamento del norte de Bogotá. El caso tiene como principal señalado a Matthew Ashley Foster-Smith, ciudadano británico a quien las autoridades ubicaron después en Ecuador tras su intempestiva salida de Colombia.

Tras los peritos de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, director de la entidad, confirmó la causa de la muerte de la mujer. En rueda de prensa, el funcionario explicó que la causa de la muerte fue un golpe en la cabeza. A la par, sostuvo que Villaba fue descuartizada con el fin de ocultar los restos en la maleta en la que fue encontrada.

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“Le pegaron un golpe. En la cabeza, cuando una persona llega en una maleta, es porque generalmente la persona es descuartizada o por partes es incorporada a la maleta. Eso fue lo que sucedió con ella”, afirmó.

La modelo cucuteña falleció por un golpe contundente en la cabeza - crédito Suministrado infobae

Cortés Martínez también explicó que el asesino dejó los restos en la ducha con el fin de que el agua acelerara la descomposición del cuerpo y dificultara las labores de reconocimiento las autoridades.

“Si el cuerpo está en una situación en la cual no hay humedad, se demora más la descomposición. Cuando se usa agua, es más rápida la descomposición del cuerpo, lo que hace que sea más difícil hacer la determinación de temas, por ejemplo, de la ofoscopia, que es tomar las huellas dactilares y todo eso. Pero nosotros, a través de las técnicas que tenemos, logramos determinar que era Natalia Villalba”, expuso.

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El reporte es clave para la imputación de cargos contra el principal sospechoso del caso, un ciudadano inglés que intentó huir del país - crédito suministrado infobae

Y agregó: “Sí, pues en este momento el caso de Natalia Villalba nosotros lo abordamos hace aproximadamente unos quince días y entregamos ya los resultados a la Fiscalía General de la Nación”.

Revelaron el historial delictivo del británico implicado en el crimen de Natalia Villalba en Chapinero, Bogotá

Matthew Ashley Foster-Smith fue condenado a dos años y dos meses en 2023 por acechar a su exnovia tras seguirla al gimnasio y publicar fotos íntimas luego de la ruptura. En el mismo expediente se señala que es médico y que debía presentarse periódicamente ante la Policía por orden judicial.

Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset
Matthew Ashley Foster-Smith, de 46 años, llegó a Bogotá a comienzos de junio de 2026 tras evadir a las autoridades británicas - crédito Polícia de Dorset

El señalado de asesinar a Villalba, de 36 años, envió mensajes a su expareja reiterando su intención de conseguir un hacha y “destrozar a las mujeres”. Incluso, afirmó: “Si voy a acabar golpeado, que valga la pena”.

El Tribunal de Magistrados de Poole dictó una orden de alejamiento indefinida por acoso contra Foster-Smith. La medida se adoptó tras una solicitud de la Unidad de Delitos Graves de la Policía de Dorset, reportó BBC.

La orden obligaba al británico a mantener contacto regular con la Policía, incluido informar su domicilio y los datos de su vehículo. También le prohíbe cualquier comunicación con la víctima y limita el uso de dispositivos de comunicación electrónica.

Según la Policía de Dorset, su Unidad de Alto Riesgo, creada en 2023 y dedicada a vigilar a los 15 delincuentes con mayor riesgo de violencia contra mujeres y niñas en el condado, registró una caída del 59% en los delitos de las personas bajo supervisión en los últimos seis meses y del 40% en el último año.

El inspector Marcus McCorkell dijo que parte central del trabajo fue “gestionar a los delincuentes que representan el mayor riesgo y abordar las conductas delictivas”. Añadió: “La Unidad de Delitos Graves ha visto cómo un recurso especializado ha logrado resultados reales en esta área y seguiremos haciendo todo lo posible para prevenir la reincidencia, así como para responder con rapidez para proteger y apoyar a las víctimas si se producen delitos”.

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