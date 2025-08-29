Dayro Moreno regresa a la selección Colombia tras nueve años: así fue su paso por la Tricolor

Luego de nueve años, Dayro Moreno volvió a ser llamado por la selección Colombia para los partidos de eliminatorias ante Bolivia y Venezuela - crédito AFP

Tras días de espera, en la tarde del viernes 29 de agosto se conoció la convocatoria de 26 jugadores con los que Néstor Lorenzo buscará finiquitar la clasificación rumbo al mundial de Norteamérica 2026, ante Venezuela y Bolivia.

La lista de convocados, que se retrasó a la espera de lo que sucediera con varios jugadores como Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño que jugaron con River Plate el pasado jueves ante Unión de Santa Fe por Copa Argentina, dejó sobre la mesa una sorpresa: el llamado de Dayro Moreno, que regresa a la Tricolor luego de su último llamado en la Copa América Centenario de 2016.

Esta es la nómina de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela - crédito FCF

El tolimense, que el próximo 16 de septiembre cumplirá 40 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con el Once Caldas, consolidado como el máximo goleador de la Copa Sudamericana con ocho anotaciones y responsable de colocar al Blanco Blanco en los cuartos de final de la competencia.

En vista de los malos resultados de la Tricolor en las eliminatorias luego de su participación en la Copa América 2024, la insistencia de hinchas y periodistas deportivos por darle la oportunidad a Dayro Moreno fue en aumento durante las últimas semanas, destacando su desempeño en el certamen internacional.

Ahora, ante la ausencia de Jhon Jader Durán por una supuesta lesión durante la fase previa de la Champions League, el delantero tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su paso por la selección Colombia, marcada por las altas y bajas.

Dayro Moreno y la selección Colombia: entre luces y sombras

Gol de Dayro Moreno que le daría la victoria a Colombia 2-1 contra Argentina en 2007. Fue su primer gol como internacional - crédito Colprensa

Luego de formar parte del proceso sub-20 de Reinaldo Rueda que culminó con la obtención del Campeonato Suramericano y unos octavos de final en el Mundial de la categoría, Dayro Moreno debutó con la selección mayor el 1 de marzo de 2006, en un partido amistoso ante Venezuela que terminó en empate 1-1. El delantero entró en la parte complementaria y jugó 45 minutos.

Así inició una trayectoria con la Tricolor de 32 partidos disputados y tres goles convertidos (solo uno en partidos oficiales), cifra considerablemente baja para un delantero que se explica entre situaciones como coincidir con momentos de mal rendimiento colectivo de Colombia, falta de acierto en situaciones clave, y el ascenso de Falcao García como delantero titular, hechos que le fueron marginando paulatinamente de las convocatorias.

Con todo, los inicios de Dayro fueron prometedores. En las Eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, y pese a la irregularidad y dudas alrededor del seleccionado dirigido por Jorge Luis Pinto, Colombia le ganó en El Campín a la Argentina de Lionel Messi por 2-1, siendo el tolimense el encargado de sellar la victoria con su primera anotación como internacional.

El atacante convirtió su primera anotación ante la Albiceleste, por las Eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010 - crédito Caracol Television

Dayro adquirió más protagonismo con la llegada de Hernán Darío Gómez a la selección, de cara a la participación en la Copa América de 2011, en Argentina. Allí, el rendimiento del delantero quedó marcado por dos momentos clave.

El primero tuvo lugar en la fase de grupos ante la Albiceleste. En el primer tiempo y con empate a cero, el atacante tuvo una situación con el arco solo, luego de una mala entrega de la Albiceleste, pero el disparo impactó contra el costado externo de la red para su propia sorpresa y decepción.

El atacante desperdició una jugada clave ante la Albiceleste, que marcó su participación en la competencia - crédito Canal

La otra tuvo lugar durante los cuartos de final ante Perú, donde Dayro, junto al grueso de la Tricolor, desperdició sendas situaciones de gol, incluyendo un tiro al vertical del arco defendido por Raúl Fernández.

Los peruanos terminaron ganando 2-0 en tiempo suplementario, siendo el tolimense uno de los principales señalados por la eliminación.

Dayro Moreno quedó marcado por las situaciones que desperdició en la Copa América 2011, en los cuartos de final ante Perú - crédito Jorge Adorno/REUTERS

A partir de entonces, dejó de contar para Leonel Álvarez y luego para José Néstor Pekerman en las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014 y en la Copa América 2015, torneos que no disputó.

Dayro volvió a ser llamado por Pekerman, a tono con su buen papel en el Tijuana del fútbol mexicano para la Copa América Centenario. Aunque no fue titular, tuvo minutos en fase de grupos y en cuartos de final ante Perú, siendo hasta la fecha su último partido como internacional.