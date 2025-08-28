Así fue el fuerte codazo de Jhon Jáder Durán a Richard Ríos en el partido Benfica vs. Fenerbahçe de Champions League

La Champions League ya tiene a sus equipos preparados de cara a lo que será la fase de liga en la edición 2025-2026.

Con la clasificación de los siete equipos restantes, que harán parte del torneo de clubes más importante del mundo, el 27 de agosto de 2025 se vivió el duelo entre dos jugadores colombianos (y posibles convocados a la selección), en el partido entre el Benfica, de Richard Ríos, y de Jhon Jáder Durán, de Fenerbahçe.

Un episodio de tensión marcó el duelo entre Benfica y Fenerbahce en el estadio Da Luz de Lisboa, cuando un choque entre dos futbolistas colombianos captó la atención de los presentes.

Jhon Jáder Durán, que había ingresado en la segunda mitad para el conjunto turco, se vio involucrado en una acción polémica con Richard Ríos, titular en el equipo portugués, durante el partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League al minuto 65.

En la disputa de la pelota en la mitad de la cancha, Richard Ríos buscó marcar a Jhon Durán con fortaleza, pero en el intento de marca, Durán le alcanza a pegar un codazo al exvolante del Palmeiras, dejándolo por varios minutos tendido en la cancha.

El Benfica de Richard Ríos se hizo gigante en el Da Luz y jugará la Champions League

El Benfica aseguró su presencia en la próxima fase de la UEFA Champions League tras superar por la mínima diferencia al Fenerbahce, dirigido por José Mourinho, en el estadio Da Luz. El único gol de la eliminatoria, anotado por el turco Kerem Akturkoglu al minuto 35, selló la clasificación del conjunto portugués, que supo capitalizar su localía en un duelo caracterizado por la escasez de oportunidades claras.

El empate sin goles en el partido de ida dejó la serie completamente abierta, pero fue el equipo de Benfica quien logró romper la paridad en el encuentro de vuelta. Con este resultado, el club turco deberá conformarse con disputar la UEFA Europa League, mientras que los portugueses avanzan a la fase liga del máximo torneo continental.

Durante el partido, los dos goles anulados (al minuto 11 y 23) al atacante griego Vangelis Pavlidis y al volante luxemburgués Leandro Barreiro, colocaron un poco de suspenso y dramatismo en los primeros 30 minutos del partido, ya que el equipo dirigido por Bruno Lage entró con la intensidad y la emoción de dominar al cuadro liderado por José Mourinho.

En un juego que tuvo varias opciones de gol por parte de local, además de ver un juego físico fuerte, le permitió al cuadro rojo de Lisboa avanzar a la fase de liga de la Champions League.

El formato establece que los ocho mejores clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que quienes finalicen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto deberán disputar una ronda previa para intentar avanzar. Por su parte, los clubes que terminen entre las posiciones 24 y 32 quedarán eliminados de la competición.

La victoria del Benfica no solo representa un paso importante en su campaña europea, sino que también deja fuera de la máxima competencia continental al equipo de Mourinho, que ahora centrará sus esfuerzos en la Europa League.

Estos fueron los números de Richard Ríos y Jhon Durán en el partido

La aplicación Sofascore calificó a Richard Ríos con 7,4 puntos, siendo uno de los más destacados en el campo de juego a lo largo del partido para los portugueses.

Tuvo una precisión del 81% en los pases (43 de 51), éxito en 3 de los 7 balones largos que intentó, y ganó 3 de los 6 duelos mano a mano que tuvo en el partido.

Por los lados de Jhon Jáder Durán, ingresó al minuto 65 de partido y tuvo una calificación de 6,1 por la aplicación. Durán tuvo la precisión del 100% en los dos pases que brindó, aunque no remató al arco en el tiempo que estuvo.