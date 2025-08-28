Deportes

América de Cali le quiere salvar el puesto a Diego Raimondi con dos refuerzos: estos son los fichajes

Mientras el entrenador se encuentra en la cuerda floja por los malos resultados, el club anunciaría en los próximos días la llegada de unos jugadores provenientes del exterior

Diego Ariza

Por Diego Ariza

América de Cali pasa por
América de Cali pasa por una dura crisis de resultados en la Liga BetPlay, eliminado en Copa Sudamericana y ahora sufriendo por Copa Colombia - crédito América de Cali

América de Cali agravó su crisis de resultados en el segundo semestre de 2025, luego de perder contra el Atlético Bucaramanga por 1-0 en Santander, en la ida de los octavos de final en la Copa Colombia, que tiene al entrenador Diego Raimondi al borde de perder su trabajo.

Pese a eso, los rojos buscarían la solución a los problemas con dos refuerzos desde el exterior, que son jugadores encontrados en el mercado de agentes libres y le ayudarían mucho a la plantilla, que en los últimos encuentros se le vio con bajo nivel y con una nómina corta.

De otro lado, queda por saber si la dirigencia mantiene el respaldo para Raimondi en los próximos duelos, ya que en septiembre vendrá la vuelta de los octavos en Copa Colombia y el primer clásico del semestre frente al Deportivo Cali, que es un partido que nadie quiere perder.

Los posibles refuerzos del América

Aunque son pocos los equipos que buscan opciones en el mercado de jugadores libres en el mundo, algunos clubes en el fútbol colombiano debieron apelar a esta opción por dificultades en la plantilla, pero arriesgándose a encontrar deportistas con mucho tiempo sin sumar minutos.

América tendría listas las contrataciones de Andrés Tello y Andrés Felipe Roa, ambos mediocampistas que solo faltaría la firma en el contrato para que sean anunciados en los próximos días y sean inscritos para la Liga BetPlay y la Copa Colombia, además de iniciar sus entrenamientos.

Andrés Tello fichó por la
Andrés Tello fichó por la Juventus en 2015- crédito @olsendeportes/X

Tello es recordado por salir del Envigado a la Juventus en 2015, pero la “Vecchia Signora” lo cedió a varios conjuntos en Italia, nunca se consolidó y su última experiencia fue en el Catania, que lo envió a préstamo en el Salernitana y no se pudo consolidar en una temporada.

Por su parte, Andrés Roa salió campeón con el Deportivo Cali en 2015, luego pasó por clubes como Independiente, Huracán, Argentinos Juniors, Al Batín de Arabia Saudita y en el último año actuó con el Panetolikos de Grecia, que no le renovó el contrato y quedó como agente libre.

Andrés Felipe Roa volverá al
Andrés Felipe Roa volverá al fútbol colombiano después de jugar en Argentina, Arabia Saudita y Grecia - crédito @r10andres_/Instagram

De esta manera, se espera que recuperen rápido el ritmo de juego para sumar minutos en la Liga BetPlay, pues el América se encuentra en el puesto 18 de la Liga BetPlay con apenas cinco puntos, siendo su último resultado el empate 1-1 con Atlético Nacional en el Pascual Guerrero.

El futuro de Raimondi

Luego de la caída por 1-0 en la Copa Colombia, nuevamente los ojos quedaron encima del entrenador de los “Diablos Rojos”, que aseguró en rueda de prensa que está preocupado porque las cosas no mejoran, el tiempo avanza y sabe que debe bsucar soluciones rápidas.

“Si estuviera tranquilo, sería un loco. Hay que estar atentos a la realidad, el equipo hace mucho que no gana. La presidente y los dirigentes saben cómo trabajamos, por eso me renuevan siempre la confianza. Es normal que en la ciudad no estén tranquilos, así como nosotros tampoco. Cuando uno pierde o empata, no es un tema tranquilidad, sino de estar equilibrado”, dijo.

Diego Raimondi no llegaría a
Diego Raimondi no llegaría a dirigir al América de Cali para el partido ante Alianza, el domingo 31 de agosto - crédito @ElGatoArceArce/X

Pese a eso, el periodista Ricardo Arce aseguró, el jueves 28 de agosto, que Diego Raimondi se iría de América más pronto de lo que se cree, diciendo que tiene las horas contadas “o quizá minutos”, aunque por el momento no hay un pronunciamiento de la institución vallecaucana.

El próximo partido de los rojos será el domingo 31 de agosto, cuando el club reciba a Alianza en el estadio Pascual Guerrero, en el que está obligado a ganar para ascender en la tabla de posiciones, calmar las tensiones y salvar, al menos por unos días, el puesto del técnico argentino.

