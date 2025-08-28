América de Cali enfrentaría multimillonaria deuda por incumplimiento en contrato de boletería, según reveló Javier Hernández Bonnet: “El tema se agrandó”

El cuadro rojo afrontaría un problema legal por el incumplimeitn de un contrato con el proveedor de boletas - crédito América de Cali

La posibilidad de un golpe financiero ha encendido las alarmas en el entorno del América de Cali, según advirtió Javier Hernández Bonnet, director de Blog deportivo y Gol Caracol.

El club, que ya enfrentaba tensiones por los recientes resultados deportivos y la salida de Juan Fernando Quintero, ahora se ve amenazado por una deuda que ha escalado a cifras millonarias y podría comprometer su estabilidad económica.

El 27 de agosto de 2025, en el programa de Blog deportivo, de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet reveló que el cuadro vallecaucano tendría un problema financiero debido al incumplimiento de un contrato de boletería que aumentó en su cifra.

“Hay un fallo judicial que va a golpear financieramente y dramática al América de Cali. Esto es un lío que comenzó en tema de boletería antes de que Tulio (actual dueño) adquiriera el equipo. Era un problema de 70-75 millones de pesos por un incumplimiento en el contrato de boletería, firmaron con una empresa, la que ganó el pleito a la plaza de toros. Incumplieron y se la concedieron a otro promotor de boletería, el tema se fue agrandando y agrandando, hubo, incluso, acercamientos para arreglar en 70 millones de pesos para terminar el lío. Pero hoy está en 35.000 millones de pesos, que equivale casi a 9 millones de dólares”