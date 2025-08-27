Deportistas colombianos protestarán por decisión de Gustavo Petro de reducir el presupuesto: habrá intervención en la plenaria de la Cámara

Gustavo Petro durante su mandato como presidente dejó perder la organización de los Juegos Panamericanos 2027 - crédito Colprensa - Catalina Olaya

La preocupación ante el nuevo recorte presupuestal para el deporte colombiano se intensificó con la advertencia realizada en la más reciente radicación del Presupuesto General de la Nación para 2026, la cual contempla una baja significativa en los recursos destinados a este sector.

Según indicó el congresista Mauricio Parodi, “el recorte presupuestal para MinDeporte es demencial, para 2024 el presupuesto fue de 1,36 billones y ahora para 2026 están asignando solo 310 mil millones de pesos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Parodi agregó que la reducción acumulada durante el gobierno de Gustavo Petro asciende a más de un billón de pesos, hecho que ha suscitado el rechazo de diversos actores del deporte nacional.

En palabras del congresista, “los deportistas colombianos recordarán por siempre al presidente Petro como el gobernante que aniquiló al deporte colombiano y que despreció a los deportistas desconociendo que son los mejores embajadores de Colombia ante el mundo y que merecen todo el respaldo del gobierno, el estado, la empresa privada y la sociedad en su conjunto”.

Kollin Castro sumó tres preseas doradas en los Juegos Panamericanos 2025 - crédito Comité Olímpico Colombiano

El miércoles 27 de agosto, deportistas, muchos de ellos paralímpicos, se reunirán a las 12 del mediodía en la Plaza de Bolívar de Bogotá para manifestar su inconformidad por las reducciones que afectan directamente al desarrollo deportivo nacional. Participarán padres de familia y se prevé que la jornada se extienda a nuevas protestas organizadas en el futuro, con el objetivo de conseguir que el Gobierno Nacional reconsidere estas decisiones presupuestarias.

El programa de la jornada de manifestación contempla un plantón afuera del Congreso de la República, y posteriormente, a las 2:00 p. m., los asistentes tendrán la oportunidad de intervenir en la plenaria de la Cámara de Representantes, llevando sus demandas directamente a los legisladores.

Según detalló el medio As, entre quienes tomarán la palabra se encuentran Marcela Tobasía Hurtado, directora de la Red de Apoyo de Madres de Semillero; Sharit Yunque Fernández, deportista de paranatación con discapacidad visual; Leonor Blanco, madre de la paranadadora Sara Vargas; Daniela Ramos Martínez, exatleta de alto rendimiento en natación artística y levantamiento de pesas; y Fabio Torres Silva, atleta paralímpico, triple medallista mundial y dos veces medallista de Juegos Paralímpicos.

Recorte al presupuesto del Deporte desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia sería del 74%

Al comparar los recursos asignados para distintos sectores en el Presupuesto General de la Nación, el ministerio del Deporte se enfrenta a uno de los ajustes más drásticos para el periodo 2026.

Distribución del gasto por sectores, proyectado para el 2026 por el Gobierno - crédito Sebastián Nohra/X

A partir del análisis del periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio, y la revisión del Cuadro 3 del presupuesto, se observa que sectores como Defensa y Policía contarán con 64.482 mil millones de pesos, Educación percibirá 81.653 mil millones y Salud dispondrá de 70.554 mil millones.

En contraste, Inclusión Social y Reconciliación tendrá 27.251 mil millones, mientras que Igualdad y Equidad dispondrá de 1.522 mil millones de pesos para el periodo señalado.

Con un total de 246 kg, Maria Fernanda Mena se coronó campeona en la categoría 77 kg, superando a rivales de Estados Unidos y México, y sellando su cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027 - crédito Comité Olímpico Colombiano

El tema presupuestal cobra mayor relevancia ante el hecho de que, según Nohra, “el ministerio del Deporte contaba con un presupuesto de 1,2 billones de pesos en 2022, pero para el próximo año, el presupuesto asignado a este ministerio será de 312 mil millones de pesos”, cifra que representa un recorte del 74% al finalizar el actual mandato presidencial.

Además, la comparación con otras carteras del Ejecutivo expone la magnitud de la reducción. El análisis destaca que “cinco ministerios del deporte de 2026 equivaldrán al presupuesto de un solo año del Ministerio de la Igualdad (1,7 billones de pesos en 2024), que representa una de las mayores partidas del gabinete”.