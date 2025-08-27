Deportes

América se haría con refuerzo de talla internacional: volante con amplia experiencia en Italia llegaría al Escarlata

El equipo vallecaucano busca ampliar su nómina con el fin de levantar cabeza en el campeonato local, luego de la eliminación en la Copa Sudamericana a manos del Fluminense de Kevin Serna

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Los jugadores del América de
Los jugadores del América de Cali deberán salir a defender el puesto del técnico Diego Raimondi con buenos resultados en Copa Colombia y Liga BetPlay - crédito América de Cali

El reloj avanza para el América de Cali, que estudia la incorporación de Andrés Felipe Tello Muñoz en los últimos días disponibles para inscribir agentes libres en el Fútbol Profesional Colombiano.

El club Escarlata busca reforzar su medio campo y tiene como prioridad definir la contratación antes del 29 de septiembre de 2025, fecha límite para registrar nuevos jugadores que se encuentren sin contrato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó el periodista Mariano Olsen, la dirigencia evalúa a Tello, volante antioqueño de 28 años, que ha sumado más de una década de experiencia en el fútbol de Italia.

El mediocampista ANDRÉS TELLO (28), de larga trayectoria en el fútbol italiano, está muy cerca de incorporarse al América de Cali con contrato de un año. TELLO es agente libre, fue fichado por Juventus en 2015 y jugó en Cagliari, Empoli, Bari, Benevento, Catania y Salernitana”, comentó el comunicador.

El mediocampista surgió en Envigado FC entre 2013 y 2015, donde su desempeño le permitió avanzar rápidamente hacia una carrera internacional; su evolución profesional lo llevó a Juventus de Turín, donde firmó contrato a los 18 años y fue considerado una promesa del fútbol colombiano.

Andrés Tello estaría cerca de
Andrés Tello estaría cerca de llegar al América- crédito @olsendeportes/X

Tras su etapa de formación en Italia, el jugador integró el plantel que obtuvo la Supercopa de Italia en 2015, y luego extendió su recorrido en varias instituciones de Serie A y Serie B. Durante diez años, Tello defendió los colores de Cagliari Calcio, Empoli FC, Bari, Benevento, Catania y Salernitana. En la última temporada con Salernitana, el volante disputó 19 partidos y marcó un gol, registrando un ritmo de competencia constante y contribuyendo en ambas fases de juego.

La polivalencia táctica y el despliegue físico destacan entre las principales cualidades del centrocampista; entre sus virtudes sobresalen la intensidad y recorrido, así como su versatilidad para ubicarse tanto en la primera línea de volantes como en zonas interiores, con llegada al área rival. A eso se suma su experiencia internacional, la cual le ha dado lectura de juego y orden táctico.

Tello también suma historial con las selecciones juveniles de Colombia: fue parte del equipo que disputó el Sudamericano Sub-17 de 2013, jugó tres partidos en el Torneo Esperanzas de Toulon 2014 y participó en el Sudamericano Sub-20 de 2015. Esta experiencia en torneos internacionales juveniles contribuyó al volante fortalecer su perfil competitivo y a consolidarse como un jugador con proyección.

Andrés Tello fichó por la
Andrés Tello fichó por la Juventus en 2015- crédito @olsendeportes/X

La propuesta del América de Cali se ajusta a la estrategia de potenciar el plantel con alternativas que no representen grandes inversiones, aprovechando la condición de agente libre de Tello. La dirigencia deberá ahora convencer al mediocampista de regresar a Colombia y negociar los términos contractuales en el escaso margen disponible. De lograrse el acuerdo, sería uno de los movimientos más importantes del mercado Escarlata para el segundo semestre de 2025.

Con 28 años, Tello representa una opción de madurez profesional y dinámica para el medio campo, aportando tanto su físico, despliegue y equilibrio, como su experiencia competitiva acumulada en Europa. Resta esperar la decisión final del jugador y del club en las próximas horas para concretar el fichaje y reforzar la plantilla de cara al cierre de la Liga BetPlay.

América de Cali espera levantar
América de Cali espera levantar cabeza en el campeonato local - crédito América de Cali

Cuándo será el próximo partido del América de Cali

El próximo partido del América de Cali será el miércoles 27 de agosto de 2025, cuando visite a Atlético Bucaramanga por la Copa Colombia, con un horario programado para las 7:30 p. m.

Los siguientes compromisos de los vallecaucanos incluyen un duelo frente a Alianza FC el domingo 31 de agosto, a las 5:10 p. m., correspondiente a la Liga BetPlay, y luego recibirá a Bucaramanga el miércoles 3 de septiembre, nuevamente por la Copa Colombia.

Temas Relacionados

América de CaliAndrés TelloGabriel RaimondiLiga Betplay DimayorColombia-Deportes

Más Noticias

Actual campeón del mundo con Argentina elogió la carrera de Falcao: “Para mí era el mejor ‘9’ del mundo, una bestia”

El defensor no se detuvo en la anécdota del partido; fue más allá para describir el marcado respeto que siente hacia el samario

Actual campeón del mundo con

Esta sería la convocatoria de la selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026: habría dos sorpresas

El técnico Néstor Lorenzo llamaría a sus hombres de mayor confianza en todo el proceso para buscar el triunfo contra Venezuela y Bolivia, para clasificar a la Copa de la FIFA

Esta sería la convocatoria de

Santa Fe vs. Once Caldas sí se jugaría en fecha inicialmente estipulada a pesar de concierto de Silvestre Dangond

Múltiples versiones apuntaban a que los organizadores postergarían el duelo entre el Cardenal y el equipo Albo debido a que no alcanzarían a desmontar la tarima en la que se presentará el artista guajiro

Santa Fe vs. Once Caldas

Jhon Jáder Durán se convirtió en un problema en Fenerbahçe: “No hemos visto los resultados en el campo”

El delantero colombiano lleva pocos partidos en la temporada y ya causa decepción en una parte de la dirigencia, que también arriesgaría su convocatoria para las eliminatorias

Jhon Jáder Durán se convirtió

Hugo Rodallega reveló la fecha de su regreso con Independiente Santa Fe: será contra un viejo conocido

El delantero vallecaucano no ha disputado ningún juego del segundo semestre de 2025 debido a que se está recuperando de una lesión en su nariz, sufrida en el duelo de los cuadrangulares frente a los embajadores

Hugo Rodallega reveló la fecha
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército reportó hostigamiento del Clan

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón soltó rumor de

Yina Calderón soltó rumor de “cierto agropecuario” y en redes sociales lo relacionaron con Aida Victoria Merlano

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Valentina Taguado reveló sexy video de Raúl Ocampo, de ‘MasterChef Celebrity’, en redes sociales: “Nos dio movimiento pélvico”

Latin Mafia anuncia su regreso a Colombia con el “Aún te odio y te extraño mucho Tour”: conozca fecha y precios de boletería

Eduardo Luis recordó el chiste por el que más lo atacaron en redes: “La única izquierda buena de Colombia”

Deportes

Bolivia presentó su lista de

Bolivia presentó su lista de convocados para las eliminatorias: así jugaría ante la selección Colombia

Actual campeón del mundo con Argentina elogió la carrera de Falcao: “Para mí era el mejor ‘9’ del mundo, una bestia”

Esta sería la convocatoria de la selección Colombia para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026: habría dos sorpresas

Santa Fe vs. Once Caldas sí se jugaría en fecha inicialmente estipulada a pesar de concierto de Silvestre Dangond

Jhon Jáder Durán se convirtió en un problema en Fenerbahçe: “No hemos visto los resultados en el campo”