América se haría con refuerzo de talla internacional: volante con amplia experiencia en Italia llegaría al Escarlata

El reloj avanza para el América de Cali, que estudia la incorporación de Andrés Felipe Tello Muñoz en los últimos días disponibles para inscribir agentes libres en el Fútbol Profesional Colombiano.

El club Escarlata busca reforzar su medio campo y tiene como prioridad definir la contratación antes del 29 de septiembre de 2025, fecha límite para registrar nuevos jugadores que se encuentren sin contrato.

Según informó el periodista Mariano Olsen, la dirigencia evalúa a Tello, volante antioqueño de 28 años, que ha sumado más de una década de experiencia en el fútbol de Italia.

“El mediocampista ANDRÉS TELLO (28), de larga trayectoria en el fútbol italiano, está muy cerca de incorporarse al América de Cali con contrato de un año. TELLO es agente libre, fue fichado por Juventus en 2015 y jugó en Cagliari, Empoli, Bari, Benevento, Catania y Salernitana”, comentó el comunicador.

El mediocampista surgió en Envigado FC entre 2013 y 2015, donde su desempeño le permitió avanzar rápidamente hacia una carrera internacional; su evolución profesional lo llevó a Juventus de Turín, donde firmó contrato a los 18 años y fue considerado una promesa del fútbol colombiano.

Tras su etapa de formación en Italia, el jugador integró el plantel que obtuvo la Supercopa de Italia en 2015, y luego extendió su recorrido en varias instituciones de Serie A y Serie B. Durante diez años, Tello defendió los colores de Cagliari Calcio, Empoli FC, Bari, Benevento, Catania y Salernitana. En la última temporada con Salernitana, el volante disputó 19 partidos y marcó un gol, registrando un ritmo de competencia constante y contribuyendo en ambas fases de juego.

La polivalencia táctica y el despliegue físico destacan entre las principales cualidades del centrocampista; entre sus virtudes sobresalen la intensidad y recorrido, así como su versatilidad para ubicarse tanto en la primera línea de volantes como en zonas interiores, con llegada al área rival. A eso se suma su experiencia internacional, la cual le ha dado lectura de juego y orden táctico.

Tello también suma historial con las selecciones juveniles de Colombia: fue parte del equipo que disputó el Sudamericano Sub-17 de 2013, jugó tres partidos en el Torneo Esperanzas de Toulon 2014 y participó en el Sudamericano Sub-20 de 2015. Esta experiencia en torneos internacionales juveniles contribuyó al volante fortalecer su perfil competitivo y a consolidarse como un jugador con proyección.

La propuesta del América de Cali se ajusta a la estrategia de potenciar el plantel con alternativas que no representen grandes inversiones, aprovechando la condición de agente libre de Tello. La dirigencia deberá ahora convencer al mediocampista de regresar a Colombia y negociar los términos contractuales en el escaso margen disponible. De lograrse el acuerdo, sería uno de los movimientos más importantes del mercado Escarlata para el segundo semestre de 2025.

Con 28 años, Tello representa una opción de madurez profesional y dinámica para el medio campo, aportando tanto su físico, despliegue y equilibrio, como su experiencia competitiva acumulada en Europa. Resta esperar la decisión final del jugador y del club en las próximas horas para concretar el fichaje y reforzar la plantilla de cara al cierre de la Liga BetPlay.

Cuándo será el próximo partido del América de Cali

El próximo partido del América de Cali será el miércoles 27 de agosto de 2025, cuando visite a Atlético Bucaramanga por la Copa Colombia, con un horario programado para las 7:30 p. m.

Los siguientes compromisos de los vallecaucanos incluyen un duelo frente a Alianza FC el domingo 31 de agosto, a las 5:10 p. m., correspondiente a la Liga BetPlay, y luego recibirá a Bucaramanga el miércoles 3 de septiembre, nuevamente por la Copa Colombia.