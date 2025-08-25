Alfredo Morelos explotó contra periodista que lo cuestionó por polémica celebración: “¿Y cuándo me pu..., qué pasa?"

Morelos explotó contra periodista- crédito @Rivera__Oscar7/X

El clásico entre América de Cali y Atlético Nacional mantuvo la atención del fútbol colombiano no solo por el resultado, sino por el entorno tenso alrededor de ambos equipos y sus entrenadores.

Y es que Gabriel Raimondi y Javier Gandolfi llegaban a este encuentro obligados a conseguir un buen resultado para justificar su continuidad, tras la eliminación de Nacional en la Copa Libertadores y la posición de la Mecha en el antepenúltimo lugar de la tabla de liga.

El partido finalizó con un empate 1-1, sin que se generaran mayores novedades inmediatas sobre el futuro de los técnicos; sin embargo, el ambiente en el estadio reflejó el descontento de los aficionados, especialmente entre los seguidores del América, quienes manifestaron abiertamente su inconformidad con la dirigencia y el manejo deportivo actual.

Las graderías, tradicionalmente llenas, presentaron esta vez una asistencia reducida, lo que acentuó el clima de molestia y presión. Los pocos presentes crearon un contexto hostil, presionando tanto a los jugadores rivales como a sus propios futbolistas.

Alfredo Morelos fue titular en el duelo frente a Atlético Nacional- crédito @nacionaloficial/X

Por ejemplo, el momento más tenso se vivió tras el gol de Alfredo Morelos, que al celebrar su anotación provocó la reacción de los hinchas y terminó recibiendo la amonestación del árbitro.

La situación escaló cuando, en zona mixta, un periodista local le preguntó al delantero sobre su forma de celebrar. Morelos, visiblemente molesto, respondió: “¿Cuándo me putean, qué pasa?, ¿Tú has visto cuando me putean y me tiran cosas? Ah, bueno, ahí te la dejo entonces”. Su declaración generó un murmullo entre los periodistas presentes y se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando polémica sobre su actitud ante el cuestionamiento.

Y es que este empate dejó insatisfechos a muchos aficionados que esperaban más de uno de los clásicos más importantes del torneo, especialmente por el contexto deportivo y el clima alrededor de ambos equipos, cuya situación institucional y futbolística continúa bajo la lupa.

América y Nacional no se hicieron daño en la capital vallecaucano- crédito Vizzorimage

Así se jugó el duelo entre América y Nacional

Bajo el cielo plomizo del Pascual Guerrero, América de Cali y Atlético Nacional disputaron un clásico cargado de tensión y esperanza. Desde el inicio, el duelo prometía emociones: América celebró tempranamente con un gol de Jhon Murillo, anulado por el VAR a los 6 minutos. Nacional no tardó en responder: Alfredo Morelos abrió el marcador al minuto 18 tras una salida errónea en la defensa escarlata. América, golpeado, halló el empate con un cabezazo del peruano Luis Ramos al minuto 29, después de un centro preciso de Carrascal.

La intensidad bajó en el segundo tiempo, aunque ambos equipos buscaron el triunfo hasta el último suspiro. América sigue sin ganar tras cinco partidos consecutivos sin triunfo en todas las competencias, mientras que Nacional mantiene su paso firme en la tabla, en zona de clasificación.

Alfredo Morelos es una de las figuras de Nacional- crédito Jorge Silva/ Reuters

Alfredo Morelos ha protagonizado múltiples polémicas

Morelos ha sido protagonista de varias acciones polémicas durante partidos clave. En el clásico contra Millonarios el 13 de abril de 2025, bajando del bus en El Campín, realizó un gesto con tres dedos —en referencia a los títulos recientes del club— que encendió a los aficionados locales.

Además, tras marcar contra América de Cali el 24 de agosto de 2025, la celebración del cordobés frente al público fue interpretada por el árbitro como provocadora, lo que le valió una tarjeta amarilla. El jugador, visiblemente molesto, calificó la sanción de exagerada y cuestionó la falta de libertad de expresión en el campo.

Morelos tampoco se ha quedado callado fuera del campo. Después de perder contra Deportivo Cali en abril de 2025, declaró con tono desafiante que “todos los equipos se quieren jugar una final contra nosotros”, palabras que muchos interpretaron como arrogantes.