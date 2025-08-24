Jorman Campuzano reveló anécdota junto con Marlos Moreno cuando aún no llegaban al profesionalismo: “Lo reviento todito”

Campuzano reveló anécdota junto con Marlos Moreno- crédito @nacionaloficial/X

“Son increíbles las vueltas que da la vida”, comenzó relatando Jorman Campuzano, volante de Atlético Nacional, al recordar el origen de su amistad con Marlos Moreno.

Los dos jugadores surgieron del fútbol juvenil: Campuzano en el Deportivo Pereira Sub-20, y Moreno formando parte del mismo plantel en Atlético Nacional, junto con figuras como Davinson Sánchez, Sebastián Gómez y Brayan Rovira.

En una visita a la sede de Guarne para enfrentarse a los antioqueños, el Pereira cayó 3-0 en un encuentro que les sirvió de bautismo: “Llegamos, vimos todos esos caballos... nos zamparon tres”, confesó Campuzano con una sonrisa que traslució respeto y admiración.

La chispa definitiva llegó tras un duelo rugoso en el que Moreno, fiel a su estilo eléctrico, encaró y amagó a los jugadores de Pereira. “Lo que ustedes vieron de él… encaraba, amagaba”, describió Jorman.

El centrocampista confesó lo que sintió cuando recibió una avalancha de presión: “Yo dije, ‘allá en Pereira lo reviento todo’”. Pero el balón convenció a Campuzano de otra cosa: marcó el primer gol del partido y su impulso se disolvió: “No puedo reventarlo... puedo empatar. Vamos 1 a 0”. El exBoca lo intentó, pero… “le pegué en el lugar equivocado”, remató, provocando primero el enojo colectivo del equipo contrario. “Me encendieron a pata”, rememoró Campuzano entre risas.

Jorman Campuzano reveló detalles de su primer encuentro con Marlos Moreno- créditro @nacionaloficial/X

Es ahí donde aparece el momento clave: tras el enfrentamiento ardiendo y la roja que recibió Campuzano, Moreno se le acerca y le dice sin titubear: “En seis meses puedo ser figura y ‘millonario’ (como jugador de Nacional) y tú vas a estar acá muerto de hambre”. Era tanto una provocación como un augurio cargado de esperanza. “A mí me expulsaron”, admitió Campuzano, y solo tres meses después, Moreno era figura en la Copa Libertadores, cumpliendo lo que predijo. “Mis compañeros en Pereira me decían: ‘Mira, te dijo la verdad’”, rememoró el volante.

Desde ese instante comenzó una relación que trasciende el fútbol. “Ya nunca lo volví a ver, hasta que lo vi en Turquía”, momento que definió Campuzano como emotivo y algo temido, pero que terminó en abrazo y carcajadas.

Marlos Moreno disputó 13 partidos de la Copa Libertadores 2016, marcó tres goles y fue campeón con Nacional - crédito Atlético Nacional

Así comenzó una amistad sólida, forjada en la cancha y ratificada por el respeto mutuo. “De la pelea nació una amistad”, expresó Campuzano.

Años después, los dos jugadores llegaron a compartir habitación en concentraciones, en una vida que ahora los encuentra juntos en el mismo equipo. “Él fue compañero de cuarto”, dijo Campuzano.

Jorman Campuzano es canterano de Deportivo Pereira- crédito @DiegoSalazarV9/ Instagram

Cómo fueron los comienzos de carrera de Jorman Campuzano

Los primeros pasos de Jorman Campuzano en el fútbol profesional estuvieron marcados por esfuerzo, talento y determinación. Nacido en Tamalameque (Cesar), a los 15 años, el volante se trasladó solo a Bogotá en busca de oportunidades, y en medio de dificultades económicas llegó a jugar de manera amateur en un equipo de una pollería, donde ganaba apenas 50.000 pesos por partido.

Posteriormente, Campuzano ingresó a la escuela Churta Millos y luego se entrenó en las divisiones menores de La Equidad; también tuvo una etapa formativa en Banfield (Argentina) antes de volver a Colombia y realizar una prueba con Deportivo Pereira, donde fue ascendido al equipo profesional tras un solo entrenamiento con Hernán Lisi al mando.

Campuzano debutó oficialmente como profesional el 15 de abril de 2015, durante un partido de la Copa Colombia contra Atlético Huila, en el que disputó 65 minutos. En 2016, el volante anotó su primer gol profesional en la Primera B, contribuyendo en una goleada por 7-2 sobre Atlético Fútbol Club.

La proyección del centrocampista llamó rápidamente la atención: en 2018, tras destacadas actuaciones en Pereira, fue fichado por Atlético Nacional, rechazando una oferta de Millonarios. Con los Verdolagas, Campuzano debutó en enero de ese año en la Superliga y poco después disputó sus primeros minutos en la Primera A y en la Copa Libertadores.