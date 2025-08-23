Jhon Lucumí estaría en conflicto con el Bolonia de Italia y tendría oferta de Inglaterra, según informó Fabrizio Romano

El defensor colombiano estaría presionando para su salida, y el cuadro italiano exigiría una suma de dinero para ello-crédito Matteo Ciambelli/REUTERS

A un poco más de una semana para que se cierre el mercado de fichajes, los equipos en Europa trabajan a toda marcha para reforzar sus plantillas en lo que son los retos que tendrán la temporada 2025-2026.

Uno de los protagonistas en este contexto es el colombiano Jhon Lucumí, quien se ha convertido en objetivo de varios equipos del fútbol europeo. Esta situación generó, en las últimas semanas, una serie de conflictos entre el Bolonia y el defensor de la selección Colombia.

Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, informó el 22 de agosto de 2025 sobre la tensa relación entre Jhon Lucumí y el Bolonia de Italia. El periodista citó declaraciones de Simone Rondanini, agente del defensor colombiano, al diario The Guardian de Inglaterra.

“Leí atentamente las palabras del director general del Bologna, a quien respeto mucho, así como las del club que ha acompañado a Jhon en estos maravillosos años. Es natural sentir algo de decepción, ya que nuestra relación con el club siempre ha sido humana. Desde el principio, nuestro proyecto estuvo ligado a una estancia de dos o tres años, reconociendo en Jhon un jugador en constante crecimiento”.

El representante también recordó que la temporada anterior, el club solicitó a Lucumí que permaneciera en el equipo, y el jugador accedió. No obstante, Rondani subrayó que, para la actual campaña, ambas partes habían acordado que, si llegaba una oferta adecuada, el defensor podría ser transferido.

“El año pasado nos pidieron que nos quedáramos y lo hicimos con gran disponibilidad. Este año, sin embargo, desde el comienzo de la temporada, el mensaje siempre ha sido claro por ambas partes: si hubiera llegado la oferta adecuada, Jhon habría tenido la posibilidad de ser transferido. Por lo tanto, espero que el Bologna pueda reflexionar y encontrar una solución equilibrada y positiva para todos. Entiendo la importancia del club y del jugador, y espero que nuestra petición también sea comprendida”.

Esta es la oferta de Sunderland por Jhon Lucumí

El acuerdo entre Lucumí y el Sunderland ya está cerrado, según confirmó el periodista Nicolo Schira en su cuenta de X, el 23 de agosto de 2025, por un precio de 27 millones de euros, oferta que aceptó el Bolonia de Italia.

“Jhon Lucumí ha acordado con Sunderland un contrato hasta 2030 (3€ millones al año) y está presionando para que se marche a SAFC. El Bolonia no ha aceptado la oferta (alrededor de €27-28 millones) porque el Rossoblu quiere conservar al defensor central".

Estadísticas de Jhon Lucumí en la temporada 2024-2025 con Bolonia

El canterano del Deportivo Cali jugó 44 partidos en todas las competencias (entre Serie A, Copa Italia y Champions League) en un total de 3.536 minutos, siendo uno de los más destacados de la temporada, además anotó un gol.

Recibió 11 tarjetas amarillas (8 en la Serie A, 1 en la Copa Italia y dos en la Champions League) y fue expulsado en una ocasión. A continuación, este fue el tanto que marcó.

27 de noviembre de 2024 - Champions League: 90 minutos y gol en el Bolonia 1-2 LOSC Lille

Esta es la historia del Sunderland

El Sunderland Association Football Club, conocido como Sunderland AFC o simplemente Sunderland, es un club de fútbol profesional inglés fundado en 1879 en la ciudad de Sunderland, Tyne and Wear, en el noreste de Inglaterra.

En sus primeros años, el club mostró un crecimiento rápido y exitoso. Ingresó a la Football League en 1890 y consiguió seis títulos de Primera División (hoy Premier League): 1892, 1893, 1895, 1902, 1913 y 1936. En la FA Cup, Sunderland obtuvo dos trofeos: uno en 1937 y otro en 1973, este último muy recordado por superar al Leeds United en una de las grandes sorpresas del torneo.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el club alternó entre la máxima categoría y la segunda división, experimentando numerosos descensos y ascensos, lo que le valió la etiqueta de equipo ascensor. En 1997, dejó su histórico estadio Roker Park y se mudó al Stadium of Light, con capacidad para más de 49.000 aficionados.

Durante el siglo XXI, Sunderland alternó etapas en la Premier League y en divisiones inferiores. Desde 2018 ha competido fuera de la máxima categoría y pelea por regresar a la élite. El club mantiene una fuerte rivalidad con el Newcastle United, disputando el famoso “Tyne-Wear Derby”. Su apodo oficial, desde 1997, es “The Black Cats” (Los Gatos Negros).