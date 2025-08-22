Este fue el golazo y la asistencia de Luis Díaz con el Bayern Múnich: brillante debut en la Bundesliga ante el RB Leipzig

Luis Díaz sigue imparable con el Bayern Múnich, que está viendo los frutos de la inversión hecha por el colombiano, ya que pagó 75 millones de euros al Liverpool para quedarse con el extremo, ante la sorpresa de los aficionados por su alto valor y una edad en la que muchos jugadores empiezan a bajar nivel.

El guajiro marcó gol en el debut del Múnich por la Bundesliga, en la que defiende el título y se enfrentó al RB Leipzig en el Allianz Arena que, de paso, fue la presentación oficial del colombiano ante la afición “Bávara”, que se ilusiona con que se convierta en la figura de la institución alemana.

Cabe recordar que “Lucho” venía de anotar en la final de la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart, al que venció por 2-1 y logró el primer trofeo del cafetero con el Bayern, que le apunta no solo al título de liga, sino a recuperar la Champions League que les es esquiva desde 2020.

“Lucho” volvió a aparecer con gol

En la fecha inaugural de la Bundesliga 2025/2026, el actual campeón quería iniciar con pie derecho ante la afición, con la alegría de venir con el título de la Supercopa bajo el brazo y esperando que los hinchas se enamoren del atacante colombiano, que llegó bajo mucha expectativa.

Luis Díaz no decepcionó, fue titular y se reportó con un gol, con el que se amplió el marcador después de que Michael Olise abriera la pizarra a los 27 minutos, con el que empezaron a superar a un RB Leipzig con muchas falencias en la parte defensiva y sin peso en el ataque.

La anotación se dio a los 32 minutos, tras una larga jugada en la que el Bayern abrió la cancha, movió el balón, casi todo el equipo participó con un pase y siempre primando el toque en corto para romper la línea posterior del rival, que el cafetero se encargó de terminar con su anotación.

Terminando la acción, Harry Kane pasó el esférico a Serge Gnabry, que hizo un “taco” para Luis Díaz y el atacante sacó un zapatazo al ángulo superior izquierdo, dentro del área, para poner el 2-0 parcial y levantar a los aficionados de sus asientos, con un golazo bien elaborado.

Luis Díaz celebrando el gol con Konrad Laimer y Harry Kane, otra de las figuras en el Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

De esta manera, “Lucho” llega a dos goles en el mismo número de partidos oficiales con el Bayern Múnich, un inicio soñado para el colombiano en uno de los clubes más reconocidos de Europa, además de consolidarse como pieza determinante para el técnico Vincent Kompany.

Pase de antología

El frente de ataque del Bayern Múnich se consolidó en poco tiempo para la nueva temporada, pues la llegada del colombiano dio más detalles para un sistema táctico que ya contaba con Harry Kane como la llave de gol, pero que ahora recibe más colaboración en el área.

Así fue como Luis Díaz lo asistió para el cuarto gol ante el RB Leipzig, durante el segundo tiempo y en una jugada que comenzó con un tiro libre del rival y acabó con la anotación del delantero inglés, que sigue agradeciendo la sociedad con el cafetero en cada partido que pasa.

Luego de que Serge Gnabry hiciera una diagonal para entrar al área, pasó el balón para “Lucho”, que pese a estar perfilado para disparar, decidió asistir a Kane que llegó por su lado izquierdo y mandar el esférico al fondo de la red, siendo una de sus anotaciones en el compromiso.

“Encaja de maravilla en el Bayern Múnich”

Jürgen Klinsmann, una de las leyendas del Bayern Múnich y la selección de Alemania, dijo en el canal oficial de la Bundesliga que destaca mucho el rendimiento de Luis Díaz: “No creo que necesite mucho tiempo para adaptarse porque viene de un club del más alto nivel, como es el Liverpool. Lo importante es que conoce el futbol internacional y el idioma en el vestuario también ha cambiado en Alemania”.

Jürgen Klinsmann destaca el nivel de Luis Díaz para adaptarse al Bayern Múnich y todo lo que puede aportar en la temporada - crédito Peter Cziborra/REUTERS

“Su manera de jugar y sus cualidades como jugador son características que encajan de maravilla en el Bayern Múnich, porque hay mucha movilidad en la zona de ataque. Obviamente, juegas con un 9 de la lista de los 100 mejores del mundo, como Harry Kane, y tienes a (Jamal) Musiala”, añadió.

Klinsmann también dejó claro que no le pone cuidado al tema de la edad: “Esperemos que Luis siga jugando otros 15 años. Cada experiencia que adquieras como jugador, te hará más maduro, más profesional y más centrado en este maravilloso trabajo. Creo que Luis está en su mejor momento”