Esto dice la prensa internacional de Egan Bernal en la Vuelta a España: “Si no ocurre ninguna desgracia”

Egan Bernal quiere ganar la Vuelta a España - crédito @EganBernal/X

El 23 de agosto de 2025, se dará inicio a lo que será la Vuelta a España desde Turín, Italia.

Como es habitual, la participación de los ciclistas colombianos será uno de los focos de atención en la última grande carrera del ciclismo del año, a la espera de la confirmación oficial por parte de su equipo, de que Egan Bernal en la única carrera grande que le falta.

Aunque, ya los análisis de los especialistas y los amantes del ciclismo comienzan a aparecer, así como ocurrió el 19 de agosto de 2025.

El portal especializado analizó el presente de Egan Bernal - crédito @INEOSGrenadiers/X

Este fue el caso del portal especializado, Ciclismo al Día, que se encargaron de analizar el rendimiento de los ciclistas Richard Caparaz (que el 19 de agosto de 2025 se confirmó su baja en la Vuelta a España para competir en el Mundial de Ruanda), y la de Egan Bernal y dijeron lo siguiente.

“Si no ocurre ninguna desgracia, deberían ser los dos mejores latinoamericanos en la carrera (pero, con el retiro de Carapaz, Egan tendría que ser el mejor latinoamericano- Aspira al Top 10 y podría incluso luchar por conseguir alguna victoria de etapa”, destacaron.

En la continuación de su análisis, también destacaron lo que es el presente del ciclista colombiano, que viene de correr la Vuelta a Burgos, como carrera de preparación.

“El colombiano ha tenido una campaña menos cargada hasta ahora. Bernal empezó su año con un doblete en los campeonatos nacionales de Colombia. Se llevó la contrarreloj por primera vez desde 2018 y conquistó su primera camiseta de campeón nacional en la prueba en línea. Su regreso a la competición se dio recientemente en la Vuelta a Burgos, la única carrera de preparación que hará el cafetero antes de la Vuelta”, dijeron.

La ilusión de Egan Bernal con la Vuelta a España

El corredor colombiano se encuentra disputando la Vuleta a Burgos, carrera de preparación para lo que será la Vuelta a España - crédito @INEOSGrenadiers / X

El objetivo de Bernal trasciende la simple participación: busca convertirse en el primer colombiano en conquistar las tres grandes carreras del ciclismo de ruta, sumando la Vuelta a España a sus victorias previas en el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

Según lo recogido por AS España, el 4 de agosto de 2025, Bernal expresó abiertamente su ambición y la motivación que lo impulsa a seguir compitiendo al máximo nivel:

“Sí, es mi sueño. Yo creo que se puede soñar, lo he dicho muchas veces, no sé si lo voy a lograr o no, pero la verdad es que me levanto todos los días pensando en volver a ser el mejor, en estar delante. Es para lo que me preparo, por eso sigo montando en bicicleta. Si no, creo que ya me hubiera retirado. A mí me encanta montar en bicicleta. Me gusta competir, me gusta la adrenalina cuando estoy en la bicicleta. Y claro, mucha gente me habla sobre La Vuelta y yo también lo veo así. Es la única carrera que me hace falta, pero la gente me motiva y me dice que lo intente. Creo que sí, es una de mis motivaciones. No sé si lo voy a lograr alguna vez. Pero al menos hasta que siga montando en bicicleta, creo que va a ser mi sueño”, destacó.

Por otra parte, explicó cómo se siente después de regresar a competencias, tras dos meses de su participación en el Giro de Italia.

“Muy bien, creo que la preparación ha sido súper. Realmente, después del Giro, descansé unos diez días, aquí en Europa, luego volví a Colombia y otra vez empecé a hacer la base y la preparación normal para una grande. Primero, muchos kilómetros y luego, poco a poco, tocó entrar en ese ritmo un poquito más intenso. Creo que todo ha ido muy bien y estoy con ganas de volver a competir”, comentó.

Cuando comienza la vuelta a España

El esloveno Primož Roglič viene de ganar la Vuelta a España - crédito Isabel Infantes / REUTERS

La Vuelta a España comenzará el 23 de agosto de 2025, en Torino, Italia, y será uno de los principales puntos de partida que tendrá la ronda ibérica. Su llegada será en Novara.

En lo que se refiere a la última edición, el esloveno Primož Roglič del Visma Lease a Bike se quedó con la camiseta roja, siendo la cuarta ocasión en la que gana la carrera.

En lo que se refiere a Colombia, Einer Rubio del Movistar Team fue el más destacado con su posición 27 en la clasificación general, mientras que Nairo Quintana se ubició en el puesto 31, ambos corredores del Movistar Team.