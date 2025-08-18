Deportes

Atlético Nacional definió su lista de convocados de cara a la vuelta con São Paulo en Copa Libertadores

El conjunto antioqueño deberá viajar a Brasil con el fin de obtener un resultado que lo deposite en los cuartos de final de la Gloria Eterna luego de lo que fue la edición del 2016

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Los Verdolagas se han enfrentado al equipo brasileño en reiteradas ocasiones - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional viajó a Brasil con el objetivo de obtener la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras el empate 0-0 en Medellín frente a São Paulo.

Para este duelo decisivo en el estadio Morumbí el martes 19 de agosto de 2025, el técnico Javier Gandolfi convocó a 24 jugadores, combinando figuras consolidadas y juveniles prometedores.

Entre las caras destacadas están David Ospina, garantía bajo los tres palos, y en defensa aparecen nombres como Andrés Román, William Tesillo, Andrés Salazar, Juan José Arias, Camilo Cándido, Simón García y Joan Castro.

En la zona media, Nacional dispone de recursos estratégicos como Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, Luis Miguel Landázuri, Juan Bauzá y Juan Rengifo como opciones ofensivas con gol y desborde.

En ataque, el dinamismo proviene de los veloces Marino Hinestroza, Marlos Moreno, y el goleador Alfredo Morelos, todos convocados para aportar frescura y contundencia en ataque.

Estos son los convocados de Atlético Nacional para el duelo contra São Paulo- crédito @nacionaloficial/X

No obstante, el equipo antioqueño llega también marcado por importantes bajas. César Haydar, una de las opciones defensivas del cuerpo técnico, quedó desafectado por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, tal como lo informó el parte médico luego del partido ante Fortaleza.

Además, Billy Arce no hizo parte del viaje a Brasil debido a una fatiga muscular en los isquiotibiales, descartándolo para este encuentro crucial.

La buena noticia llega con el regreso de Marino Hinestroza y Facundo Batista a la convocatoria. Hinestroza, preservado en el partido anterior por un trauma costal, recibió el alta médica y fue incluido en la nómina para Brasil. Batista, que había sufrido una fractura nasal, también superó su recuperación y viajó con el equipo.

Cesar Haydar y Billy Arce serán bajas en Nacional- crédito @nacionaloficial/X

Cómo quedaron las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores de América

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 se disputarán en partidos de ida y vuelta, programados entre el 12 y el 21 de agosto. Los encuentros de ida se llevarán a cabo del 12 al 14 de agosto, mientras que los de vuelta se jugarán entre el 19 y el 21 del mismo mes. En esta fase, los equipos que finalizaron en primer lugar durante la fase de grupos tendrán la ventaja de cerrar la serie como locales.

Los enfrentamientos quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Palmeiras vs. Universitario
  • São Paulo vs. Atlético Nacional
  • Racing Club vs. Peñarol
  • River Plate vs. Libertad
  • Estudiantes de La Plata vs. Cerro Porteño
  • Vélez Sarsfield vs. Fortaleza
  • Internacional vs. Flamengo
  • Liga de Quito vs. Botafogo
Cuadro final de la Copa Conmebol Libertadores 2025 - crédito Libertadores

Cómo le ha ido a Nacional visitando el estadio Morumbi

Atlético Nacional ha enfrentado al São Paulo en el estadio Morumbi en varias ocasiones históricas, especialmente en competencias continentales. Hasta el año 2016, había cinco visitas con saldo de cuatro derrotas y un empate, un balance claramente desfavorable para el equipo colombiano.

No obstante, el punto más destacado del historial ocurrió en la semifinal de la Copa Libertadores 2016, cuando Nacional venció a São Paulo por 0-2 en Morumbi, marcando su primera victoria en ese escenario y dando un golpe de autoridad en una instancia decisiva del torneo.

Más allá de ese histórico triunfo, la estadística general muestra un performance visitante complicado: de 13 partidos disputados en Brasil por la Libertadores, Nacional sólo ganó 3, empató 2 y perdió 8, lo que da un rendimiento del 28.8% de partidos ganados en territorio brasileño en ese certamen.

El verdolaga se volverá a ver las caras ante el equipo paulista por la Copa Libertadores - crédito Jesús Aviles / Infobae

Cuándo será el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Nacional y São Paulo

Atlético Nacional y São Paulo definirán su clasificación a los cuartos de final el martes 19 de agosto de 2025, en el mítico estadio Morumbí de São Paulo. El partido está programado para iniciar a las 7:30 p. m. y podrá verse a través de ESPN o Disney+.

Este duelo de vuelta será trascendental tras el empate 0-0 de la ida en Medellín, y la serie entre ambos está completamente abierta. La victoria en el Morumbí enviará a uno de los dos a los cuartos de final de la prestigiosa Copa Libertadores.

