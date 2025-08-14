Siguen las críticas al fichaje del Bayern Múnich por Luis Díaz: “El Liverpool se ríe”

El colombiano tuvo su tercer partido con los "Gigantes de Baviera", de cara a lo que será su primera final con los alemanes - crédito @FCBayernES / X

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich y refuerzo de los “Gigantes de Baviera”, espera lo que será su debut en competencias oficiales, cuando el 16 de agosto de 2025, su equipo dispute la final de la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart.

Con este panorama, el atacante colombiano, que despertó las expectativas de los fanáticos del seis veces campeón de Europa, tanto en la afición como en algunos referentes del Bayern, siguen esperando a que Díaz aporte más de su talento.

Luis Díaz tuvo una opción clara en el arco, pero la falta de puntería y efectividad le impidieron gritar gol - crédito @FCBayernES / X

En ese orden de ideas, el debate que genera la división de puntos de vista sobre la llegada de Díaz, sigue latente, ya que unos hablan sobre su talento en el ataque, resaltándolo como una cualidad importante, y otros hablan sobre su edad, ya que el club alemán en el futuro no tendrá posibilidades de sacar provecho económico.

En esta ocasión, el exjugador alemán Dietmar Hamann, que pasó por Liverpool y Bayern Múnich, en charla con el diario Heute, de Alemania, el 13 de agosto de 2025, elogió el talento de Luis Díaz, aunque consideró que la cifra que pagaron por él es muy alta.

“Díaz es un futbolista muy bueno, pero lo que está haciendo el Bayern no es un modelo de negocio. ¿Traer a un jugador de 28 años por esta cantidad de dinero y luego pagarle incluso más de lo que ganaba en Inglaterra? El Liverpool se ríe", dijo.

Además,Hamann aprovechó para críticar a Vincent Kompany - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Además, aprovechó la oportunidad para criticar a Vincen Kompany, técnico belga del Bayern Múnich por no usar a los futbolistas jóvenes con los que cuenta el equipo de Baviera, aunque aclaró que no ve dificultades para los rojos alemanes de volver a ganar la Bundesliga.

“El entrenador Kompany no deja jugar a los jóvenes. Y he oído que hay talento allí como no lo ha habido en diez años. Sin embargo, el campeonato alemán solo es posible a través del Bayern, ¿Quién más? El Leverkusen lo tendrá difícil, y tampoco será el Leipzig; el Dortmund es la opción más probable. El referente para el Bayern será la Champions League", analizó.

No es la única crítica que recibe Luis Díaz: Lothar Matthäus, histórico del Bayern Múnich y Alemania arremetió por el fichaje del colombiano

Lothar Matthäus sigue en desacuerdo con el fichaje de Luis Díaz - crédito Fabian Bimmer / REUTERS

El 12 de agosto de 2025, el exvolante alemán, criticó la operación que alcanzó los 75 millones de euros y que, según el exfutbolista, plantea interrogantes sobre la política de fichajes de la entidad alemana.

En su columna para Sky Sports, Matthäus no solo cuestionó la magnitud de la inversión, sino que la contrastó con la apuesta por jóvenes talentos nacionales como Nick Woltemade, delantero de 23 años procedente del Stuttgart.

“Díaz ya tiene 28 años. Nick Woltemade solo 23. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz. Si alguien fuera mezquino, podría preguntarse: ¿Por qué el Bayern no tiene esa confianza en Woltemade, quien ya se ha comprometido con el Bayern? El Stuttgart probablemente se habría conformado con lo que costó Díaz", dijo.

La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich para la temporada 2025-2026, generó una ola de expectativas y, al mismo tiempo, ha desatado críticas en el entorno futbolístico alemán. El colombiano, tras su paso por el Liverpool, busca consolidarse como referente ofensivo bajo la dirección técnica de Vincent Kompany.

Sin embargo, el proceso de adaptación del atacante cafetero se produce en medio de un escrutinio intenso, alimentado por voces autorizadas como la de Matthäus, quien insiste en que la edad del jugador y el monto del traspaso deberían haber motivado una reflexión más profunda en la directiva del club.

“El Bayern no quiere quedar mal, pero si la oferta de 55 millones es la decisión final, Woltemade debería preguntarse: pagaste 75 millones por Luis Díaz, ¿por qué no pagas 65 millones por mí?“, dijo.

Bayern Múnich y su primer reto de la temporada: la Supercopa de Alemania

Desde 2022, Bayern Múnich no gana la Supercopa de Alemania - crédito Andreas Gebert / REUTERS

El 16 de agosto de 2025, Bayern Múnich jugará ante Stuttgart a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), la final de la Supercopa de Alemania, partido que se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus.