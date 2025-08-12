Deportes

Chiqui Tapia, presidente de la AFA pone a Colombia, al nivel de Argentina: “En algún momento les va a tocar”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino resaltó la solidez y evolución del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, y aseguró que Colombia es una de las dos mejores selecciones de Suramérica

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Claudio Tapia habló con Win
Claudio Tapia habló con Win Sports sobre el nivel de la selección Colombia - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

La recta final de las Eliminatorias Sudamericanas, camino al Mundial de Norteamérica, llegará en septiembre de 2025, cuando la selección Colombia enfrente a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela como visitante.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quiere volver a su buen juego, que por momentos los mostró en el último partido por Eliminatorias ante Argentina.

Chiqui Tapia destacó a Colombia
Chiqui Tapia destacó a Colombia como una de las mejores selecciones de Sudamérica - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

Justamente, Claudio “Chiqui” Tapia, habló el 11 de agosto de 2025, con el programa de Saque largo, de Win Sports, sobre la actualidad del cuadro “Cafetero”, se refirió al presente de la selección.

“Siempre las cosas pasan por algo, Colombia se ha convertido en un líder fuerte, hoy yo creo que sin desmerecer a Brasil; Argentina y Colombia son las dos mejores selecciones en todos los niveles en Sudamérica, lo han demostrado en la Copa América y las Eliminatorias, la realidad de los números marca esto”, dijo en principio.

Luego, se refirió a las finales que jugó Argentina en el último tiempo, recordando la que disputó ante la selección Colombia en la Copa América de Estados Unidos 2024, y allí resaltó el buen nivel que mostró en la final disputada en el estadio Hard Rock Café, de Miami.

“En algún momento les va a tocar, todos sentimos ese miedo porque todas las personas tienen miedo, por mi cabeza, pensaba en la final de la Copa América, lo podíamos perder por el crecimiento de Colombia. Nos salvó el Dibu, o pasó cerca. A veces hay que analizar las finales, pero cómo las pierdes, si eres protagonista estás en el camino correcto”

