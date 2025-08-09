Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista

El delantero argentino, nuevo refuerzo del verde de la montaña para la Copa Libertadores--crédito David Jaramillo/Colprensa

El 12 de agosto de 2025, Atlético Nacional comenzará su sueño a volver a conquistar la Copa Libertadores de América, buscando su tercer trofeo.

Lo hará ante São Paulo FC, dirigido por el argentino Hernán Crespo, en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín, en el partido de ida por los octavos de final.

Pero a pocos días de la llave, el “Rey de Copas” sufrió una dura baja para afrontar la llave: el delantero uruguayo, Facundo Batista, no será parte del partido de ida que se jugará en Medellín.

El argentino confirmó la lesión del delantero en la rueda de prensa-crédito David Jaramillo/Colprensa

Después de la goleada por 3-0 ante Alianza FC, de Valledupar, Javier Gandolfi, entrenador de Atlético Nacional, confirmó la lesión del goleador, que se reportó al minuto 11 de partido, con el primer gol del equipo antioqueño ante los valduparenses en el estadio Parque Polideportivo Sur, de Envigado.

“Lastimosamente, me informan que Facundo tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición y por el momento, por algo pasan las cosas y le dimos la tranquilidad", respondió el exdirector técnico de Independiente del Valle.

Con respecto al partido, también habló acerca de lo que fue el juego, en donde Atlético Nacional logró llegar al segundo puesto del campeonato, con 11 puntos, con esta victoria.

“Nos encontramos con un partido que lo abrimos rápido, pero iba a ser complejo porque nos encontramos con un Alianza que nos estaba esperando con un bloque bajo, a partir de la diferencia, el equipo siguió manejando el balón, después por situaciones de errores propios nuestros le dimos la posibilidad al rival de que crezca un poco, sin agredir el arco propio. Después, en el segundo tiempo, creo que la jerarquía que tiene en las distintas líneas, y obviamente después viendo el banco, teníamos la posibilidad de darle minutos a jugadores que tenían una carga muy larga; creo que salió un partido redondo, el resultado a mi entender, quedó corto”, analizó.

Gandolfi también habló sobre Marlos Moreno y su rol en el equipo-crédito David Jaramillo/Colprensa

“Está claro que estamos en ese momento de conocimiento de estos jugadores. Marlos (Moreno), Juan (Bauza), que acaban de llegar y que en algún momento los van a ver juntos, por ahí en situaciones no se dio. Las variantes son importantes, tenemos un plantel con una competencia interna linda, quedó demostrado. Hoy jugó Nacional, sin importar el nombre o apellido, sin importar el número de camiseta, para nosotros es importante y para ellos también que estén todos preparados”, comentó.

Atlético Nacional goleó y ahora piensa en la Copa Libertadores

El argentino, que salió lesionado en el segundo tiempo, abrió el camino de la victoria en el Parque Polideportivo Sur-crédito David Jaramillo/Colprensa

El encuentro ante Alianza en el Polideportivo Sur de Envigado no solo entregó tres puntos en la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025, sino que también sirvió como laboratorio para probar variantes tácticas y dar rodaje a los refuerzos. Gandolfi sorprendió con una alineación inicial que incluyó a César Haydar, Juan Bauzá, Marlos Moreno y Facundo Batista.

Este último, delantero uruguayo, se estrenó como goleador con la camiseta verde al marcar el primer tanto a los 10 minutos, tras una jugada colectiva en la que Bauza intervino dentro del área y Batista definió con precisión.

El segundo gol llegó en la segunda mitad, cuando Juan Manuel Zapata, recién ingresado, ejecutó un potente remate desde fuera del área que se convirtió en un verdadero golazo, ampliando la diferencia y desatando la euforia en las tribunas. La cuenta se cerró con la anotación de Andrés Sarmiento, quien aprovechó su velocidad y precisión para sentenciar el 3-0 final.

El partido de ida ante São Paulo FC representa una oportunidad para que Nacional consolide su recuperación y aspire a los cuartos de final de la Copa Libertadores. La estrategia, el rendimiento de los refuerzos y el respaldo de la afición serán determinantes en este objetivo.

Cuando es el partido de la Copa Libertadores

El cuadro antioqueño jugará el partido de la Copa Libertadores ante un viejo conocido de la conquista de 2016: São Paulo FC-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 12 de agosto de 2025, Atlético Nacional jugará el primer partido de la Copa Libertadores ante São Paulo FC, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. El partido se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación Disney Plus (planes Estándar y Premium).