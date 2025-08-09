Iván René Valenciano tranquilizó a sus seguidores al descartar que padece enfermedad mortal: “Sigo en tratamiento”

El exfutbolista permanece en un hospital desde el 15 de junio de 2025- crédito X

“Afortunadamente no tengo cáncer”. Con esa frase, Iván René Valenciano disipó la inquietud que se había instalado entre sus seguidores y el entorno del fútbol colombiano tras su reciente hospitalización en Estados Unidos. El exdelantero, conocido como el ‘Bombardero’, recurrió a sus redes sociales para transmitir calma y agradecer el apoyo recibido, mientras continúa bajo tratamiento médico en la Cleveland Clinic Florida de Miami.

La noticia de la hospitalización de Valenciano se conoció el 15 de julio de 2025, cuando fue ingresado de urgencia tras sufrir una descompensación. Según relató Hans Gutiérrez, amigo cercano y fuente de información sobre su estado, en declaraciones a Noticias Caracol, el exjugador experimentó un desbalance de hemoglobina que le provocó varios desmayos, lo que motivó su internación inmediata. Desde entonces, el exfutbolista de la Selección Colombia ha permanecido bajo observación y sometido a estrictos exámenes médicos para esclarecer el origen de su malestar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El exfutbolista fue ingresado de urgencia tras sufrir una descompensación, por ahora continúa bajo tratamiento médico la clínica Florida de Miami, Estados Unidos - crédito @ivanvalenciano9/instagram

En una reciente publicación, Valenciano compartió su gratitud hacia el equipo médico que lo atiende: “Agradezco al Dr. Muhammad Ali Khan, MD y al equipo de The Oncology Institute of Hope & Innovation por la atención y revisión realizada el día de hoy. Nos encontramos a la espera del resultado de la hemoglobina en 3, con la esperanza de contar pronto con respuestas claras para continuar con el plan médico adecuado”. Esta declaración, difundida en sus redes sociales, refleja tanto la incertidumbre que aún rodea su diagnóstico como la confianza en el proceso médico que atraviesa.

El propio exjugador de fútbol se encargó de aclarar el tipo de tratamiento que recibe: “Sigo en tratamiento, pero quiero aclarar que lo que me están aplicando por la vía son suplementos, además de hierro... Gracias a todos por sus mensajes, llamadas y muestras de cariño. Su apoyo significa el mundo para mí”. Con estas palabras, Valenciano descartó la presencia de enfermedades graves como el cáncer y detalló que los procedimientos actuales buscan estabilizar sus niveles de hemoglobina.

Iván René Valenciano es uno de los ídolos del Junior de Barranquilla- crédito @ivanvalenciano9/Instagram

Sin embargo, el cuadro clínico de Valenciano aún no se ha definido con precisión. Los médicos continúan con exámenes especializados para identificar la causa exacta de su afección. Por el momento, el exfutbolista permanecerá bajo seguimiento y no se descarta que deba someterse a nuevas pruebas en los próximos días.

Cabe recordar que el historial médico de Valenciano incluye antecedentes de sobrepeso, una condición que combatió con disciplina y que, según se informó, ha ido superando progresivamente. Aunque en los últimos días no descartó la posibilidad de regresar a Colombia, el exdelantero sigue viviendo en Estados Unidos mientras completa su recuperación.

El mensaje de Iván René Valenciano a los hinchas del Junior por el aniversario del equipo

Iván René Valenciano posó con la camiseta del Junior de Barranquilla- crédito @ivanvalenciano9/ Instagram

El exfutbolista Iván René Valenciano, pese a los percances de salud, no dudó en celebrar el aniversario número 101 del Junior de Barranquilla, equipo donde debutó en el fútbol profesional colombiano.

En sus redes sociales compartió una foto con la camiseta del equipo ‘tiburón’ que estuvo acompañado de un mensaje de agradecimiento por la importancia en su carrera deportiva.

“Aunque hoy no me siento muy bien, no quería dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo a toda la hinchada de @juniorfcoficial. Feliz aniversario #101 a este club que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. ¡Gracias por tanto, Junior!”. Su mensaje generó una ola de comentarios de apoyo y agradecimiento por su historia en el Junior.

“Yo cuando estaba niño jugaba con el cuello levantado y la camiseta por fuera. Cuando niño yo quería ser Valenciano”; “el mejor goleador que ha pasado por JUNIOR, mejórate crack 🙌🙌”, escribió un seguidor del exfutbolista.