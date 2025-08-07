Deportes

Secretaría de Movilidad de Bogotá no permitirá la llegada de la última etapa de la Vuelta a Colombia: esta es la razón

El líder de la carrera es Rodrigo Contreras, vigente campeón de la edición 2024 y perteneciente a Nu Colombia, con una ventaja de más de un minuto con el segundo en la clasificación general

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
La Vuelta a Colombia debería
La Vuelta a Colombia debería finalizar el domingo 10 de agosto en Bogotá - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

La edición 75 de la Vuelta a Colombia avanza actualmente tras haber iniciado el pasado viernes en Yopal, Casanare, con final previsto para este domingo en Bogotá.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá advirtió este jueves a través de su cuenta oficial de X que la décima y última etapa, programada para el 10 de agosto, no cuenta con permiso autorizado para ingresar a la ciudad, debido al incumplimiento de varios requisitos por parte de los responsables de la competencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rodrigo Contreras es el vigente
Rodrigo Contreras es el vigente campeón del Tour Colombia 2025 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

El comunicado oficial detalla: “La Secretaría Distrital de Movilidad informa que, a la fecha, la Etapa 10 de la Vuelta a Colombia, programada para el 10 de agosto, aún NO cuenta con concepto favorable debido a que la documentación presentada por el organizador no cumple con los requerimientos, entre otras cosas porque no hay articulación de medidas de mitigación con otros eventos a desarrollarse en el sector el mismo día”.

El mensaje indica también falta de coordinación con TransMilenio y empresas de transporte entre Bogotá y Cundinamarca, así como la ausencia de propuestas de señalización para usuarios de vías afectadas, tal como exigen los artículos 99, 100 y 101 de la Ley 769 de 2002. Por esta razón, el evento no dispone de la resolución de autorización por parte de las autoridades locales en el Sistema Único de Gestión Ambiental (SUGA).

La Vuelta a Colombia 2025
La Vuelta a Colombia 2025 terminará el 10 de agosto con llegada en Bogotá - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Ciclismo no ha emitido una respuesta oficial ante el anuncio, y dispone de un plazo limitado para completar la documentación necesaria y presentar soluciones alternativas para compatibilizar la llegada de la carrera con otros eventos previstos en Bogotá el 10 de agosto.

Así fue el recorrido oficial y los ganadores de etapa de la Vuelta a Colombia 2025

Rodrigo Contreras es el líder
Rodrigo Contreras es el líder de la Vuelta a Colombia 2025 tras su cuarta etapa - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

1 ETAPA (viernes 1 agosto) Yopal: Wilmar Paredes (Team Medellín - EPM)

Yopal – Monterrey – Regreso – Yopal

Distancia: 206 km.

2 ETAPA (sábado 2 agosto) Yopal – Alto del Porvenir: Sebastián Castaño (Team Sistecredito)

Yopal – Monterrey – Aguaclara – Regreso – Alto del Porvenir

Distancia: 152.7 km.

3 ETAPA (domingo 3 agosto) Aguazul – Guateque: Rodrigo Contreras (Nu Colombia)

Aguazul – Monterrey – Aguaclara – San Luis de Gaceno – Santa María – Macanal – Guateque

Distancia: 189.1 km.

4 ETAPA (lunes 4 agosto) Guateque – Duitama: Diego Camargo (Team Medellín - EPM)

Guateque – Machetá – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Ventaquemada – Tunja – Paipa – Duitama

Distancia: 178.9 km.

5 ETAPA (martes 5 agosto) Duitama – Tocancipá: Cancelada

Duitama – Paipa – Tunja – Ventaquemada – Villapinzón – Chocontá – Gachancipá – Tocancipá

Distancia: 150.9 km.

6 ETAPA (miércoles 6 agosto) Mosquera – Alto de La Línea: Yeison Reyes (Orgullo Paisa)

Mosquera – La Mesa – Anapoima – Girardot – Variante Gualanday – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea

Distancia: 232 km.

7 ETAPA (jueves 7 agosto) Armenia – Cali: Wilmar Paredes (Team Medellín - EPM)

Armenia – La Paila – Andalucía – Tuluá – Buga – Palmira – Cali

Distancia: 185.2 km.

8 ETAPA (viernes 8 agosto) Cali – La Tebaida

Cali – Palmira – Buga – Tuluá – Andalucía – La Paila – La Tebaida

Distancia: 171.4 km.

9 ETAPA (sábado 9 agosto) Alvarado – Alto del Vino

Alvarado – Venadillo – Lérida – Mariquita – Honda – Guaduas – Villeta – La Vega – Alto del Vino

Distancia: 217 km.

10 ETAPA (domingo 10 agosto) Sopó – Bogotá

Sopó – Tocancipá – Gachancipá – Sisga – Chocontá – Regreso – Sisga – Sesquilé – Guatavita – La Calera – Bogotá

Distancia: 139 km.

Distancia total en kilómetros: 1.822.2 kilómetros

Temas Relacionados

Vuelta a ColombiaSecretaría de MovilidadTránsito BogotáCiclismo ColombiaColombia-Deportes

Más Noticias

Rui Borges, técnico del Sporting de Lisboa, habló sobre la posibilidad de que el delantero colombiano Luis Suárez sea titular: “Trabajó duro”

El atacante colombiano espera la oportunidad para sumar minutos con el cuadro blanquiverde, en el comienzo de la temporada 2025-2026

Rui Borges, técnico del Sporting

Nairo Quintana sufrió fuerte caída durante la etapa 3 de la Vuelta a Burgos: así les fue a los ciclistas colombianos

En lo que es la preparación para la edición número 80 de la Vuelta a España, el ciclista colombiano del Movistar Team sufrió una fuerte caída, mientras que Egan Bernal se destaca como el mejor corredor en la carrera

Nairo Quintana sufrió fuerte caída

Esto hace falta para que Leonardo Castro regrese a las canchas con Millonarios

El delantero embajador sufrió una fractura de peroné, que lo alejó de gran parte del primer semestre del 2025 y de las primeras fechas del segundo semestre

Esto hace falta para que

Hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Tottenham, segundo amistoso de pretemporada para el colombiano

El colombiano será por primera vez titular en el equipo bávaro, ante el equipo inglés, en la disputa de la Telekom Cup en el Allianz Arena

Hora y dónde ver el

Santa Fe vs. Millonarios: el clásico capitalino del 13 de agosto que tiene en vilo a las autoridades tras batalla campal en el Movistar Arena

El partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025 se disputará a las 8:30 p. m., sin presencia de hinchada visitante para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los asistentes

Santa Fe vs. Millonarios: el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Joven de 23 años murió

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

ENTRETENIMIENTO

Mario Ruiz, creador de contenido

Mario Ruiz, creador de contenido bogotano, contó cómo fue su experiencia al conocer a mujeres que trabajan en OnlyFans: “Uno se cuestiona”

Hermana de Karol G es reconocida como una de las mujeres más influyentes en la escena musical: “Completamente merecido”

Nuevo cruce de palabras entre ‘La Barbie’ colombiana y Yina Calderón: la modelo paisa no la bajó de “pedazo de pendeja”

“Destino Final” arrasa en el top 10 de las películas más vistas en HBO Max Colombia

Juanse Quintero reveló que tuvo fuertes diferencias con Sebastián Villalobos en un ‘reality’: “ Nos dejamos de seguir”

Deportes

Rui Borges, técnico del Sporting

Rui Borges, técnico del Sporting de Lisboa, habló sobre la posibilidad de que el delantero colombiano Luis Suárez sea titular: “Trabajó duro”

Nairo Quintana sufrió fuerte caída durante la etapa 3 de la Vuelta a Burgos: así les fue a los ciclistas colombianos

Esto hace falta para que Leonardo Castro regrese a las canchas con Millonarios

Hora y dónde ver el partido de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Tottenham, segundo amistoso de pretemporada para el colombiano

Santa Fe vs. Millonarios: el clásico capitalino del 13 de agosto que tiene en vilo a las autoridades tras batalla campal en el Movistar Arena