Secretaría de Movilidad de Bogotá no permitirá la llegada de la última etapa de la Vuelta a Colombia: esta es la razón

La Vuelta a Colombia debería finalizar el domingo 10 de agosto en Bogotá - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

La edición 75 de la Vuelta a Colombia avanza actualmente tras haber iniciado el pasado viernes en Yopal, Casanare, con final previsto para este domingo en Bogotá.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá advirtió este jueves a través de su cuenta oficial de X que la décima y última etapa, programada para el 10 de agosto, no cuenta con permiso autorizado para ingresar a la ciudad, debido al incumplimiento de varios requisitos por parte de los responsables de la competencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rodrigo Contreras es el vigente campeón del Tour Colombia 2025 - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

El comunicado oficial detalla: “La Secretaría Distrital de Movilidad informa que, a la fecha, la Etapa 10 de la Vuelta a Colombia, programada para el 10 de agosto, aún NO cuenta con concepto favorable debido a que la documentación presentada por el organizador no cumple con los requerimientos, entre otras cosas porque no hay articulación de medidas de mitigación con otros eventos a desarrollarse en el sector el mismo día”.

El mensaje indica también falta de coordinación con TransMilenio y empresas de transporte entre Bogotá y Cundinamarca, así como la ausencia de propuestas de señalización para usuarios de vías afectadas, tal como exigen los artículos 99, 100 y 101 de la Ley 769 de 2002. Por esta razón, el evento no dispone de la resolución de autorización por parte de las autoridades locales en el Sistema Único de Gestión Ambiental (SUGA).

La Vuelta a Colombia 2025 terminará el 10 de agosto con llegada en Bogotá - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Ciclismo no ha emitido una respuesta oficial ante el anuncio, y dispone de un plazo limitado para completar la documentación necesaria y presentar soluciones alternativas para compatibilizar la llegada de la carrera con otros eventos previstos en Bogotá el 10 de agosto.

Así fue el recorrido oficial y los ganadores de etapa de la Vuelta a Colombia 2025

Rodrigo Contreras es el líder de la Vuelta a Colombia 2025 tras su cuarta etapa - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

1 ETAPA (viernes 1 agosto) Yopal: Wilmar Paredes (Team Medellín - EPM)

Yopal – Monterrey – Regreso – Yopal

Distancia: 206 km.

2 ETAPA (sábado 2 agosto) Yopal – Alto del Porvenir: Sebastián Castaño (Team Sistecredito)

Yopal – Monterrey – Aguaclara – Regreso – Alto del Porvenir

Distancia: 152.7 km.

3 ETAPA (domingo 3 agosto) Aguazul – Guateque: Rodrigo Contreras (Nu Colombia)

Aguazul – Monterrey – Aguaclara – San Luis de Gaceno – Santa María – Macanal – Guateque

Distancia: 189.1 km.

4 ETAPA (lunes 4 agosto) Guateque – Duitama: Diego Camargo (Team Medellín - EPM)

Guateque – Machetá – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Ventaquemada – Tunja – Paipa – Duitama

Distancia: 178.9 km.

5 ETAPA (martes 5 agosto) Duitama – Tocancipá: Cancelada

Duitama – Paipa – Tunja – Ventaquemada – Villapinzón – Chocontá – Gachancipá – Tocancipá

Distancia: 150.9 km.

6 ETAPA (miércoles 6 agosto) Mosquera – Alto de La Línea: Yeison Reyes (Orgullo Paisa)

Mosquera – La Mesa – Anapoima – Girardot – Variante Gualanday – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea

Distancia: 232 km.

7 ETAPA (jueves 7 agosto) Armenia – Cali: Wilmar Paredes (Team Medellín - EPM)

Armenia – La Paila – Andalucía – Tuluá – Buga – Palmira – Cali

Distancia: 185.2 km.

8 ETAPA (viernes 8 agosto) Cali – La Tebaida

Cali – Palmira – Buga – Tuluá – Andalucía – La Paila – La Tebaida

Distancia: 171.4 km.

9 ETAPA (sábado 9 agosto) Alvarado – Alto del Vino

Alvarado – Venadillo – Lérida – Mariquita – Honda – Guaduas – Villeta – La Vega – Alto del Vino

Distancia: 217 km.

10 ETAPA (domingo 10 agosto) Sopó – Bogotá

Sopó – Tocancipá – Gachancipá – Sisga – Chocontá – Regreso – Sisga – Sesquilé – Guatavita – La Calera – Bogotá

Distancia: 139 km.

Distancia total en kilómetros: 1.822.2 kilómetros