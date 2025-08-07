Secretaría de Movilidad de Bogotá no permitirá la llegada de la última etapa de la Vuelta a Colombia: esta es la razón

La edición 75 de la Vuelta a Colombia avanza actualmente tras haber iniciado el pasado viernes en Yopal, Casanare, con final previsto para este domingo en Bogotá.
Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá advirtió este jueves a través de su cuenta oficial de X que la décima y última etapa, programada para el 10 de agosto, no cuenta con permiso autorizado para ingresar a la ciudad, debido al incumplimiento de varios requisitos por parte de los responsables de la competencia.
El comunicado oficial detalla: “La Secretaría Distrital de Movilidad informa que, a la fecha, la Etapa 10 de la Vuelta a Colombia, programada para el 10 de agosto, aún NO cuenta con concepto favorable debido a que la documentación presentada por el organizador no cumple con los requerimientos, entre otras cosas porque no hay articulación de medidas de mitigación con otros eventos a desarrollarse en el sector el mismo día”.
El mensaje indica también falta de coordinación con TransMilenio y empresas de transporte entre Bogotá y Cundinamarca, así como la ausencia de propuestas de señalización para usuarios de vías afectadas, tal como exigen los artículos 99, 100 y 101 de la Ley 769 de 2002. Por esta razón, el evento no dispone de la resolución de autorización por parte de las autoridades locales en el Sistema Único de Gestión Ambiental (SUGA).
Hasta el momento, la Federación Colombiana de Ciclismo no ha emitido una respuesta oficial ante el anuncio, y dispone de un plazo limitado para completar la documentación necesaria y presentar soluciones alternativas para compatibilizar la llegada de la carrera con otros eventos previstos en Bogotá el 10 de agosto.
Así fue el recorrido oficial y los ganadores de etapa de la Vuelta a Colombia 2025
1 ETAPA (viernes 1 agosto) Yopal: Wilmar Paredes (Team Medellín - EPM)
Yopal – Monterrey – Regreso – Yopal
Distancia: 206 km.
2 ETAPA (sábado 2 agosto) Yopal – Alto del Porvenir: Sebastián Castaño (Team Sistecredito)
Yopal – Monterrey – Aguaclara – Regreso – Alto del Porvenir
Distancia: 152.7 km.
3 ETAPA (domingo 3 agosto) Aguazul – Guateque: Rodrigo Contreras (Nu Colombia)
Aguazul – Monterrey – Aguaclara – San Luis de Gaceno – Santa María – Macanal – Guateque
Distancia: 189.1 km.
4 ETAPA (lunes 4 agosto) Guateque – Duitama: Diego Camargo (Team Medellín - EPM)
Guateque – Machetá – Sisga – Chocontá – Villapinzón – Ventaquemada – Tunja – Paipa – Duitama
Distancia: 178.9 km.
5 ETAPA (martes 5 agosto) Duitama – Tocancipá: Cancelada
Duitama – Paipa – Tunja – Ventaquemada – Villapinzón – Chocontá – Gachancipá – Tocancipá
Distancia: 150.9 km.
6 ETAPA (miércoles 6 agosto) Mosquera – Alto de La Línea: Yeison Reyes (Orgullo Paisa)
Mosquera – La Mesa – Anapoima – Girardot – Variante Gualanday – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea
Distancia: 232 km.
7 ETAPA (jueves 7 agosto) Armenia – Cali: Wilmar Paredes (Team Medellín - EPM)
Armenia – La Paila – Andalucía – Tuluá – Buga – Palmira – Cali
Distancia: 185.2 km.
8 ETAPA (viernes 8 agosto) Cali – La Tebaida
Cali – Palmira – Buga – Tuluá – Andalucía – La Paila – La Tebaida
Distancia: 171.4 km.
9 ETAPA (sábado 9 agosto) Alvarado – Alto del Vino
Alvarado – Venadillo – Lérida – Mariquita – Honda – Guaduas – Villeta – La Vega – Alto del Vino
Distancia: 217 km.
10 ETAPA (domingo 10 agosto) Sopó – Bogotá
Sopó – Tocancipá – Gachancipá – Sisga – Chocontá – Regreso – Sisga – Sesquilé – Guatavita – La Calera – Bogotá
Distancia: 139 km.
Distancia total en kilómetros: 1.822.2 kilómetros