León prendió las alarmas con James Rodríguez: tendría nueva lesión en plena crisis de resultados

James Rodríguez es duda para enfrentar al Columbus Crew en el cierre de participación de León por la Leagues Cup - crédito Club León

James Rodríguez no la pasa bien con el León de México, pero en esta ocasión no se debe a que le falten minutos de juego o mala relación con el técnico, como en casos anteriores, sino porque los resultados no acompañan al club, que viene de fracasar en el torneo Clausura y la Leagues Cup.

Se le suma que James es duda para enfrentar al Columbus Crew, debido a una molestia física que lo sacaría del último compromiso en el certamen internacional, con el que se termina la participación de la “Fiera” que se quedó sin chance de cuartos, por ahora sin triunfos y con apenas una anotación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por saber si el volante colombiano tendrá un periodo extenso de recuperación con el cuadro mexicano, que ahora tendrá la obligación de levantar cabeza en el torneo Apertura 2025, pues suma dos caídas y un triunfo, con el mediocampista que sumó un gol en el campeonato.

“James arrastra una molestia”

El volante colombiano ha tenido un poco más de protagonismo en el segundo semestre de 2025, pues el entrenador Eduardo Berizzo quiere que sea el líder de la plantilla para mejorar la imagen dejada en la pasada campaña, en la que alcanzó a solo ganar un partido de nueve disputados.

Sin embargo, el entrenador de León confirmó que James Rodríguez se encuentra en duda para enfrentar al Columbus Crew, por la tercera jornada de la Leagues Cup, en el Lower.com Field, lo que sería una baja sensible para el conjunto mexicano que no ha ganado en el certamen.

James Rodríguez se perdería su primer partido con León en el segundo semestre por una posible lesión - crédito Club León

Durante una rueda de prensa, el timonel argentino fue preguntado por la condición del mediocampista cafetero, que pese a ser esperado hasta el último momento, informó que arrastra un problema físico que está en análisis por el cuerpo médico, si le da para ser titular en Estados Unidos.

“James arrastra una molestia, pero lo evaluaremos para ver si pude ser de la partida“, fueron las palabras de Eduardo Berizzo, sin confirmar el tipo de lesión de James, que a lo largo de su carrera ha sufrido toda clase de situaciones que, en ocasiones, lo sacaron de las canchas por mucho tiempo.

El técnico Eduardo Berizzo espera que la molestia de James Rodríguez en León no sea de gravedad - crédito Vincent Carchietta/Imagn Images

Cabe recordar que el siguiente partido de León será el lunes 11 de agosto contra nada menos que los Rayados de Monterrey, en el Nou Camp, por la cuarta jornada del Torneo Apertura y en el que se espera que el colombiano se encuentre al 100% para afrontar un partido clave.

Se esfuma el “efecto James”

El diario AS México realizó un análisis sobre cómo la llegada del volante colombiano le dio un impulso enorme a León en el fútbol mexicano, pero que apenas duró dos meses porque una serie de situaciones provocaron que el equipo, junto con el jugador, cayeran en su nivel.

“La llegada de esta clase de fichajes generalmente permea de manera positiva dentro de una plantilla. Con León se vivió así. El ‘efecto James’ tuvo un impacto inmediato. Siete victorias en sus primeros diez partidos en México reflejan lo bien que cayó Rodríguez en la Fiera“, se lee en el artículo.

El volante colombiano perdió la opción porque su cobro fue atajado por Matt Freese, del New York City - crédito Leagues Cup

Una de las razones de la caída de ese empuje del colombiano fue la exclusión del Mundial de Clubes, pues desde marzo, cuando se conoció el anuncio de la FIFA por la norma de multipropiedad, empezó una mala racha sin precedentes que alcanzó la campaña en la Leagues Cup.

“En los últimos 10 partidos oficiales de León, el equipo de Berizzo apenas registra dos victorias. Lejos de lo que se pensaba, las lesiones si han respetado a James en México, por lo que le ha permitido ser regular, pero ya no es lo mismo de antes”, informó el medio mexicano, además de que “el cafetalero apenas suma un gol y dos asistencias, mientras que los puntos negativos son un penal fallado y una expulsión en ese lapso de tiempo”.