Daniel Muñoz y su historia en el Metro de Medellín tras firmar con Nacional en 2019: “Decían: ¿es este?"

Daniel Muñoz vistió la camiseta de Nacional entre 2019- crédito Atlético Nacional

Era el segundo semestre de 2019. Daniel Muñoz, hoy figura de la selección Colombia y fanático confeso de Atlético Nacional, vivía uno de los momentos más profundos de su vida, la llegada al club que siempre llevó latente en el corazón.

Y es que la historia del antioqueño no solo es la de un futbolista que sube en la escala profesional, sino la de un barrista que, pese a su juventud, supo alimentar un sueño hasta convertirlo en realidad.

Muñoz recordó en charla con Felipe Muñoz el día en que firmó su contrato con Nacional. “Cuando firmé el contrato con Nacional fui y me devolví en el metro”. Lo más revelador es que el hoy jugador del Crystal Palace lo hizo solo y en transporte público. “Fui a firmar el contrato con Atlético Nacional en la sede administrativa en Itagüí, me fui solo en el metro. La gente no me reconoció”, contó.

El lateral derecho colombiano llegó a ser barrista de Atlético Nacional - crédito @cpfc/Instagram/@Andres_20030/X

Había quienes no identificaban a Muñoz como jugador de Águilas Doradas, su equipo anterior, lo que le permitió pasar inadvertido al inicio. El lateral contó que una vez llegó a la sede administrativa, caminó desde la estación hasta el edificio y, según explicó, las emociones lo embargaron: “sentía que se me salían las lágrimas”.

El futbolista, que hoy es una de las figuras de la Premier League, mencionó que proceso administrativo fue rápido: “Se hizo todo el papeleo, firmé, me tomaron fotos al lado de una réplica de la Libertadores y eso lo publicaron de una”. Era el paso formal que coronaba meses de esfuerzo.

Daniel Muñoz llegó al Atlético Nacional procedente de Águilas Doradas en 2019. Un año después se produjo su traspaso al fútbol belga - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

A pesar de estar en un momento cúspide fichando por uno de los equipos más grandes del país, Muñoz declinó cualquier comodidad adicional. “Me iban a pedir un taxi, pero yo les dije que no, que me devolvía en el metro hasta Niquía y ahí cogía el bus hasta mi casa.” No era orgullo, era coherencia con su estilo de vida y un deseo de ensamblarse perfectamente en ese nuevo rol que empezaba a transitar.

Muñoz contó que subió al metro, se sentó, se puso sus audífonos y trató de actuar con normalidad, pero no tardaron en llegar miradas curiosas. “Pero, Nacional es una cosa tan grande que yo iba sentado en el metro y ya había gente que miraba diciendo: ‘¿si es este?’ Y yo estaba con mis audífonos haciéndome el distraído.” Aun en ese instante, al lateral le costaba dimensionar que acababa de cumplir su sueño de infancia, de niño que fue integrante de la barra Los del Sur en las tribunas del Atanasio Girardot. Muñoz vivía el cambio total, de ser parte de la barra a ser la referencia dentro del campo de juego.

Daniel Muñoz es una de las figuras de la selección Colombia- crédito Leslie Plaza/ EFE

Y es que la vida previa de Muñoz no fue sencilla. De niño, el carrilero derecho fue parte de la barra popular del club que tanto amaba. “Desde que tengo uso de razón, soy hincha de Nacional… iba regularmente al estadio, particularmente a la tribuna sur… hice parte de Los Del Sur”, aseguró en una salida a medios meses atrás.

Así las cosas, ese primer día como jugador no solo selló un contrato, sino también el cierre simbólico del ciclo de Muñoz como aficionado y el inicio de una nueva etapa. De hecho, en su primer semestre, el antioqueño imprimió carácter y rendimiento: anotó siete goles en 21 partidos de liga, a tal punto que seis meses después ya era capitán del equipo. Una meteórica escalada que confundía las distancias entre barrista y líder en la cancha.

Meses más tarde, Muñoz continuó su carrera con éxito: fue convocado a la Selección Colombia, marcó un gol en la Copa América 2024 y emigró al fútbol europeo, consolidando su nombre en el Crystal Palace de la Premier League.