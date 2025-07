EN VIVO | Once Caldas vs. San Antonio Bulo Bulo por la Copa Sudamericana: alineaciones confirmadas para la vuelta de los octavos de final

Hernán Dario Herrera habló en rueda de prensa del partido de vuelta ante San Antonio Bulo Bulo

"Con San Antonio es un partido de 180 minutos, ganamos el primero, pero no nos confiamos, por eso llevé el grupo alterno a Bogotá. La prioridad es la Copa Sudamericana, es un partido, no hay más plazos; en la Liga llevamos dos partidos seguidos perdidos y aún así me vine contento de Bogotá“, expresó el estratega.