Marcelo Gallardo habría dado luz verde para la llegada de Juan Fernando Quintero a River Plate: “Avanzado”

En medio de un panorama de versiones cruzadas y una presunta deuda millonaria que separa a Juan Fernando Quintero de América de Cali, el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo dio a conocer una noticia alentadora para River Plate.

Al parecer, Marcelo Gallardo habría dado “luz verde” para el fichaje del colombiano y River ya habría avanzado con una propuesta por 18 meses. Según Merlo, solo falta que se destrabe la salida del exRacing del club vallecaucano.

Merlo –reconocido en Argentina por sus exclusivas de mercado de pases– aseguró que “Marcelo Gallardo dio luz verde y River avanzó con Juan Fernando Quintero. A la espera de destrabar su salida de América de Cali, el futbolista ya tiene una propuesta de contrato por 18 meses”.

Tal parece, la operación se activó tras expresarse el deseo del propio jugador de regresar, y después de que su breve retorno a América de Cali se tornara tenso por un aparente incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales.

Por ejemplo, en recientes declaraciones al pódcast Desnúdate con Eva, Quintero afirmó no haber recibido su salario de América de Cali durante seis meses. El antioqueño mencionó que lo que recibió fue “algo muy básico” y confirmó que la deuda supera el millón de dólares.

No obstante, el vínculo jurídico pesa en contra de un desenlace rápido. Aunque América sostiene que está al día con su salario, tal versión fue desmentida por el propio Quintero, que aseguró que el club no abonó lo pactado durante medio año. River, por su parte, no quiere comprar su pase; espera una cesión o la resolución del contrato vigente —vigente hasta diciembre de 2027—, lo que complica la operación.

Otro punto clave es el “pacto” firmado con Racing de Avellaneda cuando regresó a Colombia. En diciembre de 2024, Quintero estableció un acuerdo con Racing: no se iría a River en ese momento. Sin embargo, aquellos seis meses de incumplimiento por parte del América habrían modificado el escenario.

Quintero confirmó que la firma de Racing se basó en que él no volvería a River inmediatamente, pero matizó que esa cláusula ya no sería un impedimento.

Así las cosas, River Plate se mantiene expectante. El club ya diseñó un plan para incorporar al “10” antioqueño con un contrato por año y medio, mientras se monitorea la resolución contractual de América. Gallardo –que conoció a Quintero en su apogeo en Núñez en 2018 y confía en su capacidad para romper líneas– ha sido decisivo para impulsar una segunda etapa que entusiasma a la hinchada Millonaria.

Estos fueron los números de Juan Fernando Quintero en sus tres etapas con River Plate

Juan Fernando Quintero jugó en River Plate en tres etapas: primero como cedido en 2017–2018, luego de forma permanente en 2018–2020, y regresó en 2022. En total, sumó aproximadamente 97 partidos oficiales con la camiseta millonaria, distribuidos entre liga, copas nacionales y torneos continentales.

Durante su paso por el club, Quintero anotó nueve goles en liga y ocho goles en copas nacionales, además de dos anotaciones en torneos internacionales, sumando un total de 19 goles en todos los certámenes con River. En la temporada 2018–2019, Quintero se destacó especialmente, con seis tantos en liga y varios goles decisivos en la Copa Libertadores, incluyendo el histórico tanto en la final contra Boca Juniors.

No obstante, el rendimiento del volante por temporada muestra altibajos: en 2017–18, Quintero disputó 24 partidos y marcó un gol en liga, mientras que en 2018–19 elevó su nivel con 48 encuentros y seis goles. En la campaña siguiente (2019–2020) su participación bajó a 19 encuentros y 3 goles entre liga y copas. Su último paso en 2022, ya bajo contrato, sumó 29 partidos y aportó 5 goles, demostrando que mantiene influencia ofensiva en su rol creativo.