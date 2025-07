Juan Fernando Quintero dejaría el América de Cali porque no se aguanta a la presidenta del equipo, Marcela Gómez, no por motivos económicos

Pese a que Quintero confirmó que no seguirá en el cuadro escarlata, varias personas emiten varios rumores con respecto a la relación entre el volante y el cuadro escarlata - crédito @AmericadeCali / X

América de Cali ya piensa en lo que será la serie de la Copa Sudamericana ante Bahía Esporte Clube, de Brasil, y con la contratación de Diego Gabriel Raimondi y de Jhon Murillo, el equipo vallecaucano se alista para el certamen continental.

Después de lo ocurrido y de la charla de Carlos Antonio Vélez con Juan Fernando Quintero sobre su salida, el 2 de junio de 2025 surgió otra versión por la que los directivos del cuadro escarlata no quieren contar con los servicios de Juan Fernando Quintero.

Diego Raimondi fue presentado por la presidenta Marcela Gómez en el América de Cali - crédito América de Cali

El 2 de julio de 2025, en el programa Blog deportivo, de Blu Radio, el periodista Javier Hernández Bonnet, reveló que el motivo por el cual el exvolante de Racing y River Plate saldría de la “Mechita”, es por su mala relación con Marcela Gómez, presidenta del club, porque afirmó que “Quintero la maltrató”.

“La persona que ha patrocinado el fichaje de Quintero y que debía la plata, canceló la deuda. El problema no es ese, ese incendio se apagó. Del lado del dueño del equipo, a él no le interesa que continúe. Maltrató a la presidenta del club”, afirmó.

Y agregó que ahora la situación de Juan Fernando Quintero con América de Cali pasará por arreglar el tema contractual, teniendo en cuenta que el antioqueño renunció al club.

“Ahora, ¿Qué pasará con los seis meses de contrato que le quedan?. En lo legal, Juan Fernando Quintero renunció. Hay un antecedente: cuando “Pecoso” Castro dijo que se iba del Deportivo Cali después de un partido, y le dijeron: ‘no, señor, usted ya renunció’. Arreglar todo eso será complejo", dijo.

Juan Fernando Quintero confirmó que no seguirá en América de Cali

El comentarista habló con el volante del América de Cali y su no continuidad en el cuadro vallecaucano - crédito Antena 2 / YouTube

El 27 de junio de 2025, Juan Fernando Quintero habló con Carlos Antonio Vélez en su espacio de Palabras Mayores de Antena 2 y Win Sports, y allí confirmó que no seguirá en el cuadro escarlata, y así se refirió al tema.

“Recibí un llamado del América diciendo que no podían contar conmigo por la situación. Yo les dije: ‘está bien, se encargan del tema con mi representante’. Me dijeron que no podían asumir mi sueldo, lo cual me parece extraño que la presidenta dijera que teníamos una conversación pendiente, cuando ya se habló de todo”, dijo Quintero.

Estadísticas de Juan Fernando Quintero en la temporada 2025 con América de Cali

Juan Fernando Quintero apenas lleva seis meses de su contrato con el América de Cali, pero confirmó que no seguirá en el club durante 2025 - crédito @AmericadeCali / X

El volante jugó 21 partidos en 1702 minutos en todas las competencias (Liga BetPlay y Copa Sudamericana).

En la Liga BetPlay, el mediocampista antioqueño jugó un total de 14 partidos en 1077 minutos con “La Mechita”, en donde fue titular en 12 ocasiones y marcó tres veces.

18 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Unión Magdalena 0-2 América de Cali

27 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 86 minutos y gol en el América de Cali 3-0 Boyacá Chicó

15 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el América de Cali 3-0 Alianza FC de Valledupar

Y a nivel internacional en la Copa Sudamericana. disputó un total de 625 minutos en 7 partidos, en donde jugó todos los partidos como titular y no marcó gol.

27 de mayo de 2025 - Copa Sudamericana: 90 minutos en el América 1-1 Racing de Uruguay

14 de mayo de 2025 - Copa Sudamericana: 90 minutos en el América 0-0 Huracán

6 de mayo de 2025 - Copa Sudamericana: 90 minutos en el Corinthians 1-1 América de Cali

23 de abril de 2025 - Copa Sudamericana: 90 minutos en el Huracán 0-0 América de Cali

8 de abril de 2025 - Copa Sudamericana: 90 minutos en el América de Cali 1-1 Corinthians

3 de abril de 2025 - Copa Sudamericana: 85 minutos en el Racing de Uruguay 1-3 América de Cali

6 de marzo de 2025 - Copa Sudamericana: 90 minutos en el Junior 2-2 América de Cali