Exjugador de Independiente Medellín fue detenido en Estados Unidos: que fue lo que pasó

Uno de los jugadores más destacados en el campeonato de Independiente Medellín en 2026, fue detenido en territorio norteamericano - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

El 2 de junio de 2025 se conoció que el exdefensor Sebastián Macías, que tuvo un paso importante por Independiente Medellín, fue detenido en Estados Unidos, luego de agredir a un socorrista o enfermero, e incurrir en actos de vandalismo.

Los hechos del escándalo del exfutbolista sucedieron el 10 de mayo de 2025, cuando ese mismo día fue arrestado por parte de las autoridades de Nashville, Tennessee.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según lo que informó la revista Semana, los hechos ocurrieron el 10 de mayo de 2025, cuando Macías fue enviado a la Corte Criminal de Clerk, en Nashville, Tennessee, donde le colocaron el overol negro de los reclusos de la cárcel. Pero días después, el jugador fue dejado en libertad y su casó quedó cerrado.

Estos son los detalles del caso: ya había estado involucrado en un escándalo por agresión

El exfutbolista Sebastián Macías fue denunciado por agresión sexual - crédito @DIM_Oficial / X

La revelación la realizó la revista Semana el 2 de junio de 2025 sobre el arresto en Estados Unidos, volvió a abrir el expediente de agresión por el cual Macía fue acusado en 2022.

En el artículo que publicó Semana, se explicó que el caso ocurrió por una denuncia de una joven de 18 años, identificada como Paulina Vivares, que conoció a través de la red social Instagram. Allí Vivares denunció que el jugador la agredió sexualmente en un encuentro que tuvieron en 2022.

“Se cortejaron y decidieron salir de rumba. Terminada la fiesta, junto a otra pareja de amigos, decidieron ir a la casa del deportista a rematar la noche. Cuando se quedaron solos y aprovechando el estado de embriaguez de Paulina, según la denuncia, Macías quiso tener relaciones sexuales y al obtener un no como respuesta, golpeó a Vivares y la violó”, mencionaron.

Y Semana también detalló que pese a la denuncia que recibió Sebastián Macías, el futbolista en ese momento fue dejado en libertad, aunque causó la reacción de los habitantes de Nashville.

“Al poco tiempo, Macías fue dejado en libertad y el caso se cerró, pero su captura por la justicia en Estados Unidos, generó reacción entre algunos colombianos en ese pequeño poblado de más de cuatrocientos mil habitantes, una ciudad similar en tamaño Bello, la población donde nació el exjugador”, detallaron.

La denuncia se realizó a través de las redes sociales por parte de la representante a la cámara Diana Correa - crédito @DianaCorreaR / X

Ampliando los detalles de lo sucedido, el oriundo de Bello, Antioquia, estuvo involucrado en 2022, en el caso de agresión sexual a Paulina Vivares, mujer que fue abusada sexualmente, ya que según la versión que entregó la mujer, ella no quería estar más con él, caso que fue dado a conocer por parte de la entonces candidata a representante a la Cámara, Diana Correa.

Así relató la víctima lo sucedido en 2022 en declaraciones que entregó al diario El Espectador.

“Él me accedió cuando yo ya no quería estar más con él. Sin embargo, yo no le dije nada porque yo tenía miedo de que me volviera a pegar. Él me pegó porque yo fui al cuarto de él, cuando él se acostó con los niños y le pregunté por qué se había ido y me había dejado sola. La casa estaba super oscura, no se veía nada”, relató.

Y añadió en la charla con El Espectador el momento cuando fue violentada por parte del jugador.

“Y ahí fue donde me accedió nuevamente en contra de mi voluntad. Yo no le dije nada de que no quería estar más, porque me daba miedo que volviera y me pegara. A mí me revisó el médico, me dejó hospitalizada, pero no me dieron incapacidad”, dijo.

Recorrido de Sebastián Macías

El exdefensor de Independiente Medellín quedó campeón del fútbol colombiano en 2016 - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

El exjugador, que tuvo su paso más destacado por Independiente Medellín, en donde quedó campeón en 2016 con la camiseta del poderoso de la montaña, jugó un total de 79 partidos en 5433 minutos en todas las competencias y marcó 1 gol.

También tuvo pasos por equipos como Cúcuta Deportivo, Deportivo Pasto y River Plate de Paraguay, siendo el primero en mención el último equipo que contó con sus servicios.

A continuación, este es el palmarés de Sebastián Macías en su carrera deportiva.

Independiente Medellín

Torneo Apertura de 2016