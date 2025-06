Figuras del Al Hilal se rindieron a los pies de Boca y River tras igualar con Real Madrid en el Mundial de Clubes

Al Hilal comenzó su participación en el Mundial de Clubes con un empate en Miami - crédito EFE

Al Hilal se llevó un resultado positivo en su debut en el Mundial de Clubes. El cuadro árabe igualó 1-1 con Real Madrid en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera fecha del Mundial de Clubes, y quedó con vida de cara a las dos fechas restantes del certamen orbital.

El cuadro blanco se fue por delante en el marcador con un tanto de Gonzalo García sobre el 34′ luego de recibir un balón filtrado desde la banda derecha. El atacante español definió de primera intención y dejó sin opciones a Yassine Bounou, que nada pudo hacer para evitar el primer gol del partido.

Pasaron algunos minutos, bajo la persistente presión del Al Hilal, hasta que Ruben Neves se encargó del cobro de una pena máxima sobre el 41′ que dio la igualdad a los árabes.

Con todo el segundo tiempo abierto, el cuadro dirigido por Simone Inzagui supo mantener el resultado e incluso estuvo cerca de quedarse con los tres puntos frente al que es considerado el club más grande del mundo, pero finalmente igualó con los Merengues.

A pesar de que el empate del cuadro árabe sorprendió a propios y extraños, algunos de sus futbolistas generaron polémica luego de que se refirieron a dos equipos que también participan del Mundial de Clubes, pero que no comparten zona con los de Inzagui.

Real Madrid igualó 1-1 con Al Hilal- crédito Hannah Mckay/ REUTERS

Y es que, en una salida a medios posterior al duelo frente al Madrid, Yassine Bounou, guardameta del conjunto de Arabia Saudita, expresó su fanatismo por River Plate e incluso su deseo de no cruzarse al equipo de Marcelo Gallardo de cara a los octavos de final del campeonato.

El golero, que supo atajar durante varios años en el Sevilla, dio a conocer además su ilusión por jugar en el cuadro bonaerense y aseguró que, de tener que jugar en Miami, la hinchada del equipo argentino habría colmado las tribunas del Hard Rock Stadium.

“Jugar en River es algo que siempre me ilusionó. El fútbol depende de los momentos, pero siento que tengo familia ahí. Ojalá no nos crucemos (con River) porque soy muy hincha. (…) Si River hubiera jugado en Miami, la cancha habría estado llena”, explicó el arquero marroquí.

Yassine Bounou expresó su fanatismo por River Plate - crédito Sam Navarro/ REUTERS

No obstante, Bounou no fue el único que se refirió a otros equipos tras el empate contra Real Madrid. João Cancelo, lateral del Al Hilal, con pasado en clubes como Barcelona, Manchester City, Juventus, entre otros, dio a conocer en zona mixta su cercanía con Boca Juniors, club que jugó en Miami tan solo dos días antes del debut de los árabes.

“Bueno, yo no tengo nada contra River, no soy anti-River, pero me gusta mucho Boca y en Brasil me gusta el Corinthians”, expresó el lateral portugués.

Frente a ello, es importante mencionar que Boca Juniors inició su participación en el Mundial de Clubes con un empate 2-2 con Benfica. Por su parte, River Plate venció 3-1 a Urawa Red Diamonds en Seattle y es líder de su zona.

Joao Cancelo dio a conocer su "gusto" por Joao Cancelo -crédito Stringer/ REUTERS

Cómo se jugará la segunda y tercera fecha del Grupo H del Mundial de Clubes

La segunda jornada del Grupo H se disputará el domingo 22 de junio con dos encuentros clave en la búsqueda de los dos mejores cupos para octavos de final. En primer turno, a las 2:00 p. m., el Real Madrid se enfrentará al Pachuca en el Bank of America Stadium de Charlotte. El conjunto español, que empató 1‑1 ante Al‑Hilal en su debut, buscará una victoria para consolidar su liderazgo y encaminar su clasificación.

Más tarde, a las 5:00 p. m., Red Bull Salzburg medirá fuerzas con Al‑Hilal en el Audi Field de Washington D.C., un partido que puede definir al segundo clasificado del grupo.

La tercera y última fecha del Grupo H se disputará el jueves 26 de junio, con Salzburgo enfrentándose al Real Madrid a las 8:00 p. m. en el Geodis Park de Nashville, buscando cerrar de la mejor manera su desempeño grupal. En paralelo, el Al Hilal completará su participación contra el Pachuca en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con la misión de asegurar un lugar en octavos como líder del grupo