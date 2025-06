EN VIVO América de Cali vs. Medellín: Juan Fernando Quintero es baja confirmada ante el Poderso

EN VIVO Millonarios FC vs. Santa Fe, fecha 6 cuadrangulares de la Liga BetPlay: se define el finalista en El Campín A los azules les alcanza con un triunfo o un empate para clasificar a la definición por el título ante Medellín, mientras que los Cardenales están obligados a ganar por cualquier marcador

EN VIVO l Once Caldas vs. Nacional: a pesar de la eliminación, los antioqueños buscan los tres puntos en Manizales El equipo dirigido por Javier Gandolfi, que no cuenta con posibilidades de acceder a la gran final, espera cerrar el cuadrangular de la mejor manera