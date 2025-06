Néstor Lorenzo les envió un duro mensaje a los que critican su proceso con la selección Colombia: “Quieren generar inestabilidad”

Néstor Lorenzo pasó por los micrófonos de Dsports Radio y habló acerca de los rumores de pelea que surgieron entre varios jugadores de Colombia, en el descanso ante Perú - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

La doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas pasó, y para la selección Colombia, las sensaciones fueron negativas desde los resultados, porque empató con Perú en Barranquilla y ante Argentina, en Buenos Aires.

Pero aparte del rendimiento deportivo, la Tricolor también fue objeto de críticas por la supuesta pelea entre Néstor Lorenzo y Jhon Jáder Durán durante el descanso del empate sin goles entre Colombia y Perú el 6 de junio de 2025.

Para aclarar las distintas versiones, el seleccionador nacional aseguró que nunca pasó nada, y que los rumores sobre la pelea fueron difundidos por personas “mala leche”, para “generar inestabilidad” en la selección Colombia.

En charla con el periodista argentino Gustavo Kuffner en el programa Puede pasar, de Dsports Radio Argentina 103.1, el entrenador de la selección Colombia habló sobre la supuesta pelea que se presentó en el entretiempo entre Colombia y Perú, por los rumores en la prensa deportiva del país sobre una pelea de Jhon Jáder Durán contra Néstor Lorenzo, James Rodríguez y Jefferson Lerma.

“Inventaron todo. No hubo pelea con Jhon Jáder Durán, solo dije: «Sale Durán y entra Luis Suárez», nunca me dijo nada, y hay cuarenta personas, entre los jugadores que son testigos. Hay mucha mala leche en cierta gente, me duele que sean colombianos, que en vez de apoyar y querer el bien de la selección, quieran generar inestabilidad o generar problemas donde no los hay. El grupo está unido y el grupo tiene el objetivo claro, sabiendo que los peores partidos que jugamos fueron los dos empates que tuvimos en Barranquilla. No tengo quejas en cuanto al rendimiento del equipo, solamente tenemos que mejorar aspectos defensivos que se pueden evitar como lo que pasó ante Uruguay, Brasil, Bolivia y Ecuador", detalló el entrenador nacido en Argentina.

Otros apartes de la entrevista de Néstor Lorenzo: balance de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Y también dentro de la charla, analizó lo que fueron los partidos de Colombia en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en donde expresó que se siente conforme por el rendimiento que tuvo la Tricolor en el estadio Más Monumental ante la campeona del mundo: la selección Argentina.

Además reconoció que el partido ante Perú fue complicado y destacó el buen trabajo que realizó en defensa el cuadro Inca en Barranquilla.

“El partido con Perú, en donde teníamos que marcar una diferencia, no se jugó bien, nos faltó un poco de precisión en los últimos metros, Perú se defendió muy bien con mucho trabajo en defensa, lo que nos complicó el partido. Y contra Argentina, se compitió muy bien, pero nos empatan en una situación muy confusa, con un jugador en el suelo. La verdad creo que competimos muy bien ante la mejor selección del mundo, lo que a mi en lo personal me deja conforme con respecto a lo que ocurrió en el primer encuentro”, detalló.

Y añadió que la idea principal es competir en las Eliminatorias Sudamericanas, y además destacó que todos los partidos sin diferentes y que siempre habrán situaciones diferentes en cada encuentro.

“El fútbol es simple, si ganas una dividida y logras progresar en el campo, generas una jugada, esa es la idea. Lograr superioridad en el sector de la cancha que consideras importante. El objetivo ante Argentina era que no nos sometieran, ya que es lo que hacen con la mayoría de equipos. Entonces, uno juega a competir, sabiendo que vas a ganar, a perder, que hay mini-partidos dentro del partido. Una idea defensiva hubiera sido poner dos líneas de 4 o un 4-5-1 y apostar que no me hagan goles, mi idea era llegar al arco rival, en algunas jugadas se dio. Si juegas a empatar, seguro perderás”, agregó.

Concepto sobre el partido ante Argentina: “Me enojé con mis jugadores”

Y por otra parte, mencionó que se enojó con sus jugadores, cuando se dieron cuenta que Argentina estaba luchando el partido, y cuando los futbolistas de la Tricolor se comenzaron a meter en el tema de las peleas durante el partido.

“En cada pelota dividida me parecieron exacerbadas de las dos partes. Yo me enojé también con mis jugadores de que discutieran tanto. Y a mí no, no me gusta tanto eso me gusta más. Se corran si hacen un falta, que se corran, si les hacen un falta que lógicamente si les duele o si hay que atenderlo se atiende. Pero sin tanta pelea. ¿No era como que era una pelea cada pelota dividida y no, no, bueno, se jugaba a full, no?“, dijo.

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones tras la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

Nota: en negrilla están las selecciones que clasificarían de forma directa al Mundial, mientras que en cursiva sería el cupo del país que iría al repechaje.