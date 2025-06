Eddie Segura reemplazará a James Rodríguez en el Mundial de Clubes: esta es la lista completa de colombianos en el nuevo torneo de la FIFA

Eddie Segura es el jugador colombiano que más partidos ha jugado con la camiseta del LAFC de Estados Unidos - crédito Gary A. Vasquez-Imagn Images

En un partido marcado por la tensión y los errores, el Club América selló una primera mitad del 2025 llena de decepciones al perder contra LAFC en el Play-In por el Mundial de Clubes.

Este resultado se suma a sus caídas en la Liga de Campeones Concacaf y la Liga MX, lo que refleja un ciclo de actuaciones desafortunadas para el conjunto dirigido por André Jardine. El equipo ha enfrentado un calendario exigente, sin descanso, durante más de un año y medio.

En contraste, el colombiano Eddie Segura celebró el triunfo en uno de los partidos más importantes de su carrera profesional, en donde disputó 120 minutos y tomó el lugar que en inicio perteneció a James Rodríguez con el Club León, pero que tras la resolución de la FIFA fue descalificado por incumplir con la norma de la multipropiedad.

Durante el primer tiempo, ambos equipos se mostraron cautelosos y bien preparados para contrarrestarse mutuamente. LAFC optó por los contragolpes, basándose en la velocidad de sus atacantes, lo que les permitió ceder el balón al América pero sin conceder oportunidades claras. El juego fue en gran medida inactivo, con solo algunos momentos destacados, como un intento débil de Nathan Ordaz y un disparo lejano de Erick ‘Chiquito’ Sánchez que terminó en las manos de Hugo Lloris tras un desvío.

Con ajustes tácticos, Jardine introdujo a Brian Rodríguez y Jonathan Dos Santos, quienes rápidamente influyeron en el juego. Cerca del minuto 60, una falta sobre Erick Sánchez se tradujo en un penalti confirmado por el VAR.

Brian Rodríguez, antiguo jugador de LAFC, convirtió el penal para poner al América al frente y mantener vivas sus esperanzas de clasificar al Mundial de Clubes. LAFC reaccionó adelantando líneas y, tras múltiples intentos, empató en el minuto 89 con un gol de Igor Jesus.

En la prórroga, ambos equipos gozaron de oportunidades, pero fue Bouanga quien marcó la diferencia con un tiro desviado por Miguel Vázquez que superó a Luis Ángel Malagón en el minuto 114, sellando la derrota del América. Sin capacidad de respuesta, las Águilas quedaron fuera del torneo, mientras LAFC celebra su clasificación a la justa internacional.

Estos son todos los colombianos que jugarán el Mundial de Clubes de la FIFA 2025:

Richard Ríos (Palmeiras - Brasil) Yeimar Gómez (Seattle Sounders - Estados Unidos) Jerson Lagos (Auckland City - Nueva Zelanda) Frank Fabra (Boca Juniors - Argentina) Eddie Segura (LAFC - Estados Unidos) Steffan Medina (Monterrey - México) Nelson Deossa (Monterrey - México) Kevin Castaño (River Plate - Argentina) Miguel Borja (River Plate - Argentina) Gabriel Fuentes (Fluminense - Brasil) Jhon Arias (Fluminense - Brasil) Kevin Serna (Fluminense - Brasil) Juan David Cabal (Juventus - Italia)

Estos serán los partidos del LAFC en el Mundial de Clubes

vs. Chelsea

Lunes 16 de junio, 2:00 p. m., Mercedes Benz Stadium, Atlanta

vs. Esperance

Viernes 20 de junio, 5:00 p. m. , GEODIS Park, Nashville

vs. Flamengo

Martes 24 de junio, 8:00 p. m., Camping World Stadium de Orlando, Florida

En caso de superar la fase de grupos en primer lugar, los pupilos dirigidos por Steve Cherundolo se verán las caras contra el segundo lugar del Grupo C el domingo 29 de junio en el Hard Rock Stadium, de Miami. Si avanzan en segundo, el partido será contra el primer lugar del Grupo C el sábado 28 de junio en el Stadium Bank of América, de Charlotte.

El grupo C es conformado por dos cuadros europeos (Bayern Munich y Benfica), el Auckland City de Jerson Lagos y Boca Juniors, donde juega Frank Fabra, pero podría abandonar la institución.