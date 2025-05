EN VIVO: Medellín vs. América de Cali se ven las caras en la fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Medellín vs. América de Cali, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hora, dónde ver y posibles alineaciones La lucha por la estrella de mitad de año comienza tanto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué como en el Atanasio Girardot de Medellín, en donde el equipo dirigido por Polilla da Silva parte como el gran favorito

Luis Díaz respondió a los detractores que no confiaban en que Liverpool ganara la Premier League: “Muchos no creían” El delantero de Liverpool habló sobre la campaña que hizo en la temporada 2024-2025 y explicó los motivos por los que la gente no creía en el proyecto deportivo de Arne Slot al comienzo de la campaña