EN VIVO Junior vs. Deportes Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: las semifinales inician en Barranquilla

EN VIVO: Medellín vs. América de Cali se ven las caras en la fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay El Poderoso recibirá en el Atanasio Girardot al cuadro Escarlata, en el duelo más atractivo de la jornada

Medellín vs. América de Cali, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hora, dónde ver y posibles alineaciones La lucha por la estrella de mitad de año comienza tanto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué como en el Atanasio Girardot de Medellín, en donde el equipo dirigido por Polilla da Silva parte como el gran favorito