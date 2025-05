Yinaris García reveló chats sobre amaño de partidos en el fútbol femenino en Colombia: “Motiva a las peladas para cometer errores, que quede fácil para el penal”

Yinaris García, exentrenadora del Junior femenino, asegura tener pruebas que confirmarían un amaño de partidos en el equipo, incluyendo conversaciones entre jugadoras y registros de errores en campo - crédito Junior de Barranquilla

La exentrenadora del equipo femenino del Junior de Barranquilla, Yinaris García, realizó este jueves 29 de mayo una grave denuncia pública que sacudió al fútbol colombiano.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, García reveló la existencia de un supuesto esquema de amaño de partidos en su equipo, que involucraría a siete jugadoras y que, según ella, fue uno de los motivos detrás de su despido del cargo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

García, que fue separada de su puesto, explicó que las primeras señales del amaño comenzaron desde el inicio del campeonato.

Según relató, a pocas horas del debut del Junior femenino contra el Independiente Medellín en enero del 2025, una jugadora se acercó a advertirle que había recibido una propuesta para “vender” el partido.

“Reuní al equipo y les hablé de la importancia de no dejarse llevar por esas propuestas. Les hablé del peligro y las consecuencias. Muchas aseguraron estar comprometidas con el equipo, y quise confiar en esa buena fe”, relató.

Sin embargo, la entrenadora afirmó que con el paso de las fechas comenzó a notar un patrón que no lograba entender: partidos en los que el Junior jugaba bien, pero terminaba perdiendo en los últimos minutos por errores inexplicables.

Hay un escándalo en el Junior de Barranquilla por la acusación de posible amaño de partidos en la Liga Femenina - crédito Dimayor

“Siempre nos faltaba el centavo para el peso. Hacíamos todo bien, pero al final perdíamos”, indicó.

Según García, esta situación se repitió incluso en partidos clave de la temporada pasada, pero fue en esta edición del campeonato donde recibió pruebas más contundentes.

El detonante fue el partido contra Santa Fe, disputado el 23 de mayo en el estadio Metropolitano de Techo.

El Junior femenino sufrió una goleada 6-0 que dejó al equipo en la posición 11 de la Liga Femenina Betplay, con solo 11 puntos acumulados.

“Fue un resultado que me dolió profundamente. Nunca había recibido una goleada así. Y aunque Santa Fe es un rival fuerte, yo no entendía qué nos había pasado. Fue entonces cuando, tras mi despido, empezaron a llegarme pruebas contundentes”, reveló la entrenadora.

Los presuntos chats que publicó la entrenadora

Chats publicados por Yinaris García muestran mensajes donde se pide a las jugadoras cometer errores durante el partido contra Santa Fe, como facilitar penales y procurar que el marcador no sea tan abultado - crédito Yinaris García/Instagram

Durante la transmisión, García mostró algunas capturas de pantalla de chats que le fueron entregados por otras jugadoras, en los que se evidenciaría cómo se coordinaba el amaño de los partidos.

En uno de los mensajes se lee: “Motívalas a las peladas por favor. Háblales mucho que debe salir bien, comete errores, ese equipo tiene muy buenas jugadoras y arriba tienen dos súper rápidas, es fácil para el penal”.

En otro, se señala: “Por lo menos hay que tratar de hacer 1 gol para no vernos tan mal, él dijo que puede quedar 4-1”.

“No puedo mostrar todo mi material probatorio porque ya está en manos del ente rector. Tampoco puedo dar nombres porque mi intención no es exponerlas públicamente. Para eso están las autoridades. Mi único objetivo es limpiar mi nombre y el trabajo que hice durante este año con el Junior”, afirmó García, visiblemente emocionada.

La exentrenadora subrayó que no busca ningún tipo de compensación económica por parte de las jugadoras involucradas ni pretende regresar a su cargo.

“Mi ciclo con Junior ha terminado. No quiero ni un peso de esto. Solo quiero que se haga justicia y se aclare lo que ha pasado. Esto no solo me perjudicó a mí, también jugó con los sueños de muchas jugadoras que entrenaron y lucharon día a día con esfuerzo y dedicación”, expresó.

Yinaris García realiza denuncia en redes sociales - crédito Yinaris García/Instagram

Hasta el momento, ni la dirigencia del Junior de Barranquilla ni la Dimayor se han pronunciado oficialmente sobre las acusaciones.

Se espera que en los próximos días se inicie una investigación formal para esclarecer los hechos y determinar posibles sanciones si se confirma la veracidad de las pruebas presentadas.

García concluyó su declaración reiterando que está dispuesta a acudir a instancias legales si así lo requieren.

“No he presentado aún una denuncia formal ante la Fiscalía, pero si me lo indican, lo haré. Sé que estos delitos no prescriben, y lo más importante para mí es que se limpie mi nombre y se haga justicia para todas las jugadoras que no tienen nada que ver con este escándalo”.