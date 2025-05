Arquero del América reveló qué quiso hacer en error en partido de Copa Sudamericana: “Es una de mis virtudes”

El guardameta cometió un error en el gol de Racing de Montevideo - crédito Vizzor/ESPN

En la noche del 27 de mayo, América de Cali igualó 1-1 contra Racing de Uruguay, por la sexta fecha de la Copa Sudamericana, resultado que, tras el triunfo de Huracán de Argentina frente a Corinthians de Brasil, consolidó la clasificación del equipo vallecaucano.

Además de la felicidad que sintieron los miles de espectadores en el estadio Pascual Guerrero, el enfoque principal estuvo en el guardameta Jorge Soto, que estuvo a pocos minutos de ser el villano de la jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sobre el minuto 75 del partido, Soto tomó el balón e intentó sacar con su pie derecho de manera rápida, pero el esférico terminó impactando a un rival, que quedó solo frente al arco para anotar el primer tanto del partido.

Soto lloró después de que terminó el encuentro - crédito ESPN

Por fortuna para el guardameta, América empató y clasifico a la siguiente ronda, en la que enfrentará a uno de los equipos que entran como terceros de los grupos provenientes de la Copa Libertadores.

Tras pasar la página, Soto habló con Win Sports para exponer su postura sobre lo registrado, principalmente, asumir su responsabilidad en el tanto rival que estuvo a punto de eliminar al América.

“En el fútbol es 50 y 50. En la posición de arquero los errores se pagan caros. Está el error mío, yo muchas veces me he equivocado, pero no le llega al rival, es un 50 y 50, sin quitarme la responsabilidad”, declaró Soto.

América de Cali empató 1-1 contra Racing de Uruguay para meterse en los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

Al hablar de la jugada, Soto indicó que su intención era que el balón llegara a los pies del volante Juan Fernando Quintero, pero una imprecisión terminó en el error mencionado.

“Yo veo a Juanfer solo, la idea era tirársela templada. Obviamente no lo busco por arriba, siempre a media altura. Lastimosamente le pego mal y le pega al rival. Es una de mis virtudes, algo a lo que le presto mucha atención, lastimosamente ayer no fue la ocasión”, explicó

Además, el guardameta de 31 años de edad reveló que sufrió durante los 20 minutos que tardó en llegar el gol de su equipo, recordando que la presión que tienen en el terreno de juego es constante.

“No sé si fueron los más largos o los más cortos, estaba sufriendo en el momento. Sabía que me podían patear, pero era rápido, porque veía el reloj pasar rápido, ese reloj corre. Fueron 20 minutos en los que se me pasaron mil cosas por la cabeza. El gol no lo celebré mucho por el VAR. Yo no entendía el mensaje, cuando se me acercan los arqueros me pude desahogar”.

Crisis interna en el América

Jorge da Silva podría dejar de ser DT del América en la próximas semanas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Tras el partido, los protagonistas no celebraron mucho, puesto que en primer lugar, Juan Fernando Quintero puso en duda su continuidad en América, con lo que aumentó los rumores sobre una posible deuda económica.

“Queremos agradecer a la gente que vino, que confió en nosotros hasta el final, nos los merecíamos. Esta clasificación es para ellos. Creo que el fútbol nos dio un premio por la fase de grupos que hicimos y, por eso, felicito a mis compañeros, me siento muy orgulloso de ellos”, dijo en primer lugar.

Y remató: "Yo termino este semestre y ya miraré qué decisión tomar. Tenemos que enfocarnos en el torneo local y cuando termine el semestre, personalmente miraré qué hacer”.

Además, Jorge da Silva, entrenador del Escarlata, indicó que Quintero tiene razones para declarar de esa forma y que él tampoco tiene segura su continuidad, puesto que nadie de la dirigencia se acercó para hablar de la renovación de su contrato.

Cabe recordar que antes de los cuadrangulares se ha hablado sobre una posible crisis interna en el América, en la que la parte directiva y el plantel profesional tendrían diferencias marcadas.