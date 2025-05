Humberto Arias, el presidente del Deportivo Cali, reveló detalles de la dura situación económica que vive el equipo: “No tenemos qué más hipotecar”

El cuadro Azucarero no clasificó a las finales de la Liga Betplay de mitad de año - crédito Richard Dangond / Colprensa

El final del primer semestre para Deportivo Cali fue de pesadilla: no logró clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga Betplay y suma los problemas económicos que el club lleva desde hace 3 años.

En medio de la preocupación de la hinchada azucarera sobre lo que podría pasar con el club para evitar que desaparezca, surgieron rumores sobre la llegada de un grupo inversor que aporte recursos para solventar la situación complicada del cuadro vallecaucano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Qué dijo Humberto Arias sobre la situación del cuadro Azucarero

El presidente del cuadro azucarero habló sobre la actual situación del conjunto vallecaucano - crédito @AsoDeporCali / X

Con el objetivo de evitar que la situación deportiva del Deportivo Cali empeore, el presidente Humberto Arias Jr. habló en entrevista con el periodista Francisco Henao de El País, de Cali, en primer lugar salió a explicar el 26 de mayo de 2025, la situación que podría tener el cuadro vallecaucano para el segundo semestre, en donde allí reveló como se encuentran a nivel financiero.

“Hay que agradecerle a la hinchada y a los socios porque a pesar de los semestres tan malos, siempre nos han acompañado. Nos comprometemos que el segundo semestre sea diferente, nos merecemos un semestre tranquilo para trabajar en las demás cosas que no sea conseguir recursos. Si no estamos al día, corremos riesgo de ser liquidados. Es difícil acceder a recursos de la banca, recibí al Deportivo Cali con un pasivo impagable, y con todos los activos comprometidos. Mejor dicho, no tenemos que más hipotecar”, detalló el directivo.

Y por otra parte, explicó que es lo que necesita Deportivo Cali como solución a sus problemas financieros, detallando que en el corto plazo necesitan un grupo inversor.

“Son dos pasos específicamente: el primero, es la llegada de un inversionista fondeador a corto plazo, que nos permita operar mientras nos convertimos en Sociedad Anónima; ese fondeo es capitalizable en acciones. Para llegar al segundo punto, tenemos que cumplir con el primero. El segundo es que llegue un inversionista o un grupo inversor, que, a mediano y largo plazo, se haga a una mayoría de acciones que le permita el control del del equipo y nos haga sostenible y competitivos en el tiempo, y hacer lo que soñamos: llevar alrededor de nuestro estadio lo que es la parte administrativa, cantera y equipo profesional”, mencionó.

Cómo va el proceso con el primer grupo inversor para el Deportivo Cali

Deportivo Cali no tuvo el camino para hacerle daño a Santa Fe, perdió 2-0 y eliminado de la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

También dentro de la charla con el País de Cali, explicó que el proceso de buscar el grupo económico que permita el primer paso para invertir, está en buen camino, y explicó que el motivo por el cual se cayó la negociación con el primer grupo inversor (Deloitte)

“No ha habido trabas; por el contrario, hemos avanzado muchísimo. Por esto terminamos la relación con Deloitte, porque ellos no tuvieron en cuenta la recomendación de aceptar a un proponente que nos solucionara en el corto plazo. Se les dijo en tres ocasiones y no hicieron caso, por eso terminamos el contrato y seguimos con los proponentes que están con nosotros”.

Y también explicó que la negociación con Deloitte se cayó debido a que ellos pensaban en la inversión en el largo plazo, que en el corto plazo, argumentando que la situación del cuadro Azucarero, no da espera.

“No hubo problema con ellos, si no que ellos estaban mas interesados en el largo plazo que en el corto plazo. En el largo plazo está el dinero, pero nosotros debemos solucionar lo inmediato, ya que tenemos compromisos que no dan espera. Deportivo Cali al estar en la Ley 550, nos obliga a que los gastos administrativos y corrientes estén al día, llámense proveedores, impuestos como predial, IVA, retefuente, nóminas... entonces, con mucho esfuerzo con Deloitte, en nueve meses, tratamos de tener estas obligaciones al día, pero llega un momento en que se empiezan a acabar las opciones”, explicó Arias Jr.

Y finalmente aclaró que sede deportiva y estadio, están como garantías al estar bajo la Ley 550 que les permite renegociar los compromismos financierons.

“Están en garantía, y no están en riesgo porque nosotros estamos en la Ley 550 que nos permite renegociar las deudas. Pero hay que pagarlas, entonces la idea con los que lleguen que es que paguen las deudas del equipo, capitalicen la institución y nos hagan viables y competitivos en el tiempo”, finalizó.