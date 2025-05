Este fue el vainazo de histórico de la selección Colombia a Marino Hinestroza por sus actitudes fuera de la cancha: “Se dedican a hacer pendejadas”

El histórico jugador de la selección Colombia se refirió a las actitudes de Marino Hinestroza - crédito David Jaramillo / Colprensa

Una de las leyendas del fútbol profesional colombiano a lo largo de la historia, sin duda alguna fue el exdelantero de Deportivo Cali, Millonarios e Independiente Medellín, Carlos Enrique ‘la Gambeta’ Estrada.

El concepto de uno de los referentes del balompié nacional en la década de 1980 siempre es tenida en cuenta dada su experiencia, aporte y huella que dejó en el fútbol colombiano.

La Gambeta Estrada aprovechó para hablar además de su historia como futbolista, en darle un consejo a las estrellas juveniles del fútbol colombiano y que en los últimos meses generó varias polémicas por sus comportamientos tanto dentro como fuera de la cancha: el atacante de Atlético Nacional, Marino Hinestroza.

Esta fue la crítica de Carlos Enrique “La Gambeta” Estrada a Marino Hinestroza

Carlos Enrique "La Gambeta" Estrada, uno de los referentes del fútbol colombiano que pasó por equipos como Cali, Millonarios y Medellín, entre otros - crédito América de Cali

El 22 de mayo de 2025 en charla con el periodista Óscar Javier Ostos Mayorga, de Gol Caracol, al ser consultado sobre el presente de la figura de Atlético Nacional, le aconsejó a Marino que dejara las actitudes que tiene, siendo más humilde tanto dentro como fuera de la cancha

“Se dedican a hacer otras pendejadas, pero no pueden perderse del horizonte, perder el objetivo, no pueden olvidar de donde vinieron, debe ser más sencillo, no humilde; humilde es agachar la cabeza y eso tampoco es, la sencillez es más bien tener respeto”, comentó el histórico jugador de la selección Colombia.

