Daniel Torres reveló que bus de Santa Fe fue atacado por sus propios hinchas a su llegada a estadio de Villavicencio

Luego de toda la polémica que generaron las declaraciones de Daniel Torres luego de la victoria de Independiente Santa Fe 0-1 sobre Llaneros en Villavicencio, el oriundo de Cáqueza, Cundinamarca, salió a defender a través de sus redes sociales.

Y es que luego de varias horas de ser blanco de críticas por la hinchada Cardenal, el volante publicó una nota a través de su cuenta de Instagram en la que pidió que no se tergiversen sus palabras en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.

“No tergiversen mi declaración de ayer. No la saquen de contexto. No dejen que otros saquen conclusiones por ustedes. Busquen y escuchen TODA mi respuesta”.

Torres, que anotó el gol del triunfo frente a Llaneros, había mencionado en la sala de prensa del estadio Bello Horizonte Rey Pelé que “sabemos que están molestos, pero requerimos de su apoyo. Hay momentos para manifestar el disgusto, pero no es ni previo ni durante un partido“.

Frente a ello, el centrocampista que vistió la camiseta de la selección Colombia explicó: “Mi llamado es a la UNIDAD. Mi llamado es a saber elegir el momento y forma de hacerse escuchar y sentir".

Fue allí donde El Cabezón reveló que el bus de Independiente Santa Fe fue blanco de ataques por parte de la misma hinchada Cardenal a su llegada al estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio. Al parecer, hubo quienes detuvieron el vehículo para insultar a los jugadores e incluso lanzar objetos contundentes contra los vidrios, lo que hubiera podido significar una verdadera tragedia.

“No esperen que me calle o mienta después de lo que vivimos ayer a la llegada del bus al estadio Rey Pelé. Donde por un buen tiempo no pudimos avanzar ya que nos rodearon y empezaron a golpear el bus, las ventanas e insultarnos. Lanzaron una botella a la ventana donde iba uno de mis compañeros que si llega a romper la ventana, otra historia estaríamos contando”, explicó.

Torres añadió: “Somos conscientes qué los que hacen esto no son TODOS. Y que no es justo ni bueno generalizar. Pero aunque sean unos cuantos, nos termina involucrando a todos. Mi pronunciamiento de ayer no es por una falta de acompañamiento, ayer prácticamente el Rey Pelé lo llenamos nosotros. No se trata de ello. Cuando he tenido que reconocer lo influyentes que ustedes han sido para nosotros, lo he hecho"

Así las cosas, el centrocampista que supo ganar las ligas de 2012-I, después de 37 años de sequía y 2014-II reiteró: “Hay momentos y formas, no es ni previo a un partido ni durante un partido.”

“Todos queremos lo mismo. Todos amamos lo mismo. JUNTOS ES LA FORMA. JUNTOS CAMINEMOS EL CAMINO”, concluyó.

Qué más dijo Daniel Torres tras el duelo frente a Llaneros en Villavicencio

En medio de la rueda de prensa tras finalizado el duelo en Villavicencio, Torres fue claro en que “si lo que quieren es que nosotros ganemos, y que les demos la victoria, jugando lo mejor posible, pues es algo que no va a jugar a nuestro favor, y lo que si va a hacer es apoyar y animar al otro equipo, viendo la falta de unión que puede haber entre la hinchada y el equipo, y no nos va a beneficiar“.

“El mensaje es que nos podamos unir, estamos dispuestos a poder dar lo mejor, nos saldrá o no, pero obviamente requerimos de ellos y de su apoyo en todo momento (...) Mi mensaje es ese, obviamente requiere de nuestro entrega y forma de juego para conseguir las victorias; y estamos trabajando para podérselos dar, que puedan estar contentos y nos vayan a apoyar para conseguir el resultado juntos”, añadió.