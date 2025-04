Sorpresa en Millonarios con Falcao García: esto pasó con el delantero que viene de una fuerte lesión

Falcao no juega con Millonarios en 2025 desde el 6 de marzo, ante Once Caldas y por la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Millonarios se prepara para su compromiso contra el Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025, en la que buscará una victoria que lo lleve a los 30 puntos y lo deje con un pie en los cuadrangulares semifinales.

Durante las prácticas en Bogotá, se presentó una novedad con respecto a Falcao García, delantero que viene en recuperación desde el 9 de marzo por una delicada lesión que lo sacó de las canchas durante casi dos meses, que de paso, provocó muchas críticas en los aficionados por su rendimiento en el club.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El cuadro azul, de cara al encuentro en Bucaramanga, no presentará novedades con respecto al equipo que viene usando desde el segundo clásico ante Santa Fe, el 26 de marzo, en el que el técnico David González por fin encontró la nómina ideal y fue gracias a los juveniles.

¿Qué pasó con Falcao García?

Un sector de los aficionados azules empezaron a cuestionar el valor del “Tigre” en el equipo, pues luego de una renovación complicada en enero, actualmente solo lleva un gol en cinco presentaciones, desde entonces se recupera de una lesión y sin la oportunidad de entrenar con sus compañeros.

Por fortuna, las cosas mejoraron para Falcao porque volvió a entrenamientos con Millonarios, en proceso de reacondicionamiento con el resto de sus compañeros y a la espera de saber en qué momento quedará listo para entrar en convocatoria en la Liga BetPlay.

Millonarios recupera a Falcao García para los partidos que le quedan en el 'Todos contra Todos' de la Liga BetPlay - crédito @Rafa_Puentes/X

La información fue entregada por el periodista Rafael Puentes del programa radial Casa Azul Radio, que causó sorpresa en todos porque pasaron casi dos meses para que el atacante se uniera en una práctica, aunque le queda un poco más de tiempo para llegar al 100%.

De otro lado, Stiven Vega es otro de los jugadores en Millonarios que se entrena después de una lesión, que fue un esguince grado 3 del cuello del pie izquierdo durante la victoria 2-0 sobre Santa Fe, que desde ese momento le dio la oportunidad a Nicolás Arévalo y Dewar Victoria en el mediocampo.

Stiven Vega salió en camilla del partido ante Santa Fe por su esguince de tobillo - crédito Colprensa

Sin embargo, dichos regresos no significa que entren en la convocatoria para el encuentro de Millonarios y Bucaramanga en Santander, pues el técnico David González, al parecer, apelaría a los jugadores que están en perfectas condiciones para el viaje y sin cambiar la formación titular.

“A Millonarios lo veo bien”

El actual proceso de David González empezó apenas cinco días después de que terminará el proyecto de Alberto Gamero, que durante cinco años dirigió a un equipo que salió campeón en tres ocasiones, una de ellas en la Liga BetPlay, pero se desgastó en 2024 y provocó la renuncia del técnico.

Durante una entrevista con el medio AS Colombia, Gamero dio su opinión sobre el trabajo de su colega en el cuadro azul, mencionando que “A Millonarios lo veo bien. Es un equipo que viene junto y ahora es lo que el profe González esté plasmando y modificando“.

Alberto Gamero tiene mucho mercado en el fútbol colombiano tras su paso por Milllonarios, en el que ganó tres títulos en cinco años - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

“David ha cambiado cosas, pero es un equipo que sabe a qué juega. Casi no ha cambiado la estructura. Tiene una serie de jugadores jóvenes, se está recogiendo el fruto del trabajo que venían haciendo y han aprovechado la oportunidad; va a haber Millonarios para rato, es un equipo joven”, afirmó.

De otro lado, el samario respondió a las críticas de algunos hinchas: “Que haya comentarios que a mí me fastidien, hay uno que sí (…) He escuchado mucho ‘es que Gamero en Millonarios no ganó nada’. Son tres títulos, ¿Qué Gamero en Millonarios no hizo nada? Fui a cinco finales en cinco años”.