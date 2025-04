Eduardo Pimentel arremetió en contra de Carlos Betancur por el polémico arbitraje entre Chicó y Fortaleza: “Este caradura”

Eduardo Pimentel es uno de los directivos del fútbol profesional colombiano, que a través de los años ha protagonizado varias polémicas - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

El 21 de abril de 2025, Boyacá Chicó perdió por 2-0 frente a Fortaleza Ceif en el estadio La Independencia, de Tunja, situación que dejó al cuadro “Ajedrezado” en los últimos lugares de la tabla.

Por esta razón, Eduardo Pimentel se refirió a la situación que vivió el equipo de sus amores y el despido del técnico paraguayo Roberto Torres, pero responsabilizó al árbitro Carlos Betancur por el mal resultado de su equipo.

Estos fueron los trinos de Eduardo Pimentel

El 22 de abril de 2025, Eduardo Pimentel se refirió a la situación polémica que se vivió en el minuto 35 del partido, cuando el mediocampista Jhon Balanta intenta controlar la pelota, pero termina llevándosela con la mano en el área penal.

Finalmente, tras la revisión de la jugada, Carlos Betancur determinó que no fue falta para tiro penal, lo que provocó la ira del máximo accionista del cuadro boyacense.

“En que estaría pensando este caradura de Carlos Betancourt o bajo que estaba influido para no pitar o no haber querido revisar la jugada en el VAR de este penal que cambiaba todo el resultado de un partido que iba 0-2, por Dios, que alguien me explique?. Revisen la segunda parte del video de un penal que nos pitan saltando y de espaldas contra Medellín a escasos centímetros hace pocas semanas, lo grave del asunto es que el árbitro lo valida y lo confirmó el VAR, esto es una porquería y ayer ni lo revisaron”, citó.

Y se mostró asombrado por el arbitraje, en donde afirmó que la trampa es normal en Colombia.

“Que nos asombra hijueputa si vemos todos los días como nos roban y nos saquean el país, como toda la delincuencia y los bandidos se tomaron las instituciones tan fuertes que decíamos tener, los entes del estado ya los asumieron, tienen sometido vulgar y vilmente a un escarnio público lleno de trampas, triquiñuelas y atropellos al mejor presidente que ha tenido Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez y nadie hace nada, que queremos que el arbitraje bochornoso de este sujeto Carlos Betancur en el fútbol sea la excepción”, afirmó.

El 22 de abril de 2025, en charla con la periodista Marianella Castro del Gol Caracol recordó el momento cuando en el encuentro entre Medellín y Boyacá Chicó el pasado 2 de febrero de 2025, se pitó una jugada similar a la que se presentó en el Fortaleza vs. Boyacá Chicó, a favor del “Poderoso de la Montaña” al minuto 72 partido, y que el árbitro Ferney Trujillo determinó como tiro penal.

“No puedo dejar pasar el exabrupto que cometió ese sujeto (Carlos Betancur), es imposible esa mano es increíble. Nos pitan a nosotros unas que nunca son, esto no aguanta más y todos los clubes están desesperados por esta situación”, expresó.

Concepto de José Borda sobre la jugada que no se pitó a favor de Boyacá Chicó

En ese orden de ideas, el analista José Borda analizó la jugada el 21 de abril de 2025 y explicó que la jugada debió sancionarse como falta para tiro penal a favor del Boyacá Chicó.

“Omitieron penalazo. En Boyacá Chicó vs. Fortaleza CEIF, el árbitro Betancur y el VAR omitieron esta mano penal de Balanta de los Amix, si bien el balón le pega en el cuerpo, con un segundo movimiento adicional con el brazo estendido toca deliberadamente el balón. Era penalazo” (sic), afirmó el analista.

Qué partidos le quedan a Boyacá Chicó en la Liga Betplay

Faltando cuatro fechas para que finalice la fase del “todos contra todos” en la Liga Betplay, el cuadro “Ajedrezado” tendrá dos partidos ante rivales directos en la tabla del descenso en condición de local como Envigado y Alianza FC de Valledupar y luego visitará Bogotá para jugar ante los equipos más importantes de la capital, a continuación, este es el calendario del cuadro boyacense:

27 de abril de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Santa Fe vs. Boyacá Chicó

4 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs. Envigado

18 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs. Alianza FC

25 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Boyacá Chicó