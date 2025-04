La Dimayor castigó duro a Juan Fernando Quintero: esta es la sanción por su expulsión con América de Cali

Este fue el momento de la agresión de Juan Fernando Quintero a Daniel Arcila, en el partido de Envigado vs. América - crédito Captura de video Win Sports

América de Cali se prepara para enfrentar a Millonarios en el estadio Pascual Guerrero, el miércoles 16 de abril, en el que desea volver a la victoria luego de dos partidos sin ganar en la Liga BetPlay, que en total son tres con la igualdad 1-1 ante Corinthians por Copa Sudamericana.

Sin embargo, los rojos no contarán con Juan Fernando Quintero, que fue sancionado por la Dimayor debido a la expulsión sufrida en el encuentro frente al Envigado, el 12 de abril, en el que fue señalado de agredir a Daniel Arcila con un cabezazo al rostro, aunque para algunos aficionados no fue razón para tarjeta roja.

Es la primera suspensión para el volante de los Diablos Rojos, que es pieza fundamental del club en la pelea por la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, en la que primero quieren asegurar el cupo a cuadrangulares para concentrarse en llegar a los octavos del torneo internacional.

El castigo de la Dimayor a Quintero

Luego de ver la tarjeta roja, quedaba por saber cuál era el castigo para el mediocampista, que luego de la agresión a Daniel Arcila se mostró sorprendido por la expulsión, pues señaló que nunca tocó al hombre del Envigado y apenas le rozó el rostro contra el del rival.

En la resolución 027 de 2025, la Dimayor informó que Juan Fernando Quintero fue suspendido por dos partidos en la Liga BetPlay, al ser encontrado “culpable de conducta violenta contra adversario. Art. 63 literal d, del Código Disciplinario Único de la FCF”, que habla sobre acciones “contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido”.

Juan Fernando Quintero se perderá los partidos ante Millonarios y Equidad, de la Liga BetPlay, por agredir a un rival - crédito Dimayor

Sumado a eso, la División Mayor del Fútbol Colombiano informó que el mediocampista de los Diablos Rojos deberá pagar una multa por la tarjeta roja, que es de 616.850 pesos, que es una cifra menor en comparación a otras sanciones fuertes, sumado a que el castigo de la suspensión es más grave.

De esta manera, Quintero no jugará contra Millonarios y La Equidad, el 16 y 19 de abril en Cali y Bogotá, siendo una baja sensible en el encuentro frente a los azules, que son los líderes del campeonato y en un clásico en el que se esperaba que brillara en el Pascual Guerrero.

Daniel Arcila cayó al suelo, al señalar que Juan Fernando Quintero le dio un fuerte cabezazo en el rostro - crédito Captura de video Win Sports

Queda por saber si el América de Cali apelará la sanción de la Dimayor, recordando que tiene la opción de solicitar la suspensión del castigo si cumple con la mitad del tiempo establecido, que en este caso sería un partido, para que quede habilitado de cara al juego ante los Aseguradores.

“Ya estaré listo para el segundo semestre”

Aunque el América de Cali cuenta con una plantilla lo suficientemente buena para pelear en varios frentes, no cabe duda que tiene una baja muy sensible en la portería, en la que actualmente cuenta con Jorge Soto, el titular, y el recién llegado Santiago Silva, que le fue mal en la goleada 3-0 del Once Caldas.

Joel Graterol reveló que está avanzando en volver a jugar con el Américatras una ruptura del tendón rotuliano por la que fue necesario que entrara a cirugía: “Ya estoy con ritmo en la cancha, realizando un trabajo normalizado en mi posición. Enfocado en la recuperación, gracias a Dios”.

Joel Graterol está lesionado con el América desde octubre de 2024, siendo Jorge Soto el que lo reemplazó desde entonces - crédito @jgraterol1/Instagram

“Uno como jugador trabaja con pasión y con bastante empeño para lograr objetivos, pero quedarse por fuera por lesión es bastante molesto, es maluco. Mi mayor temor es perderme los partidos y no jugarlos, es lo maluco de una lesión”, añadió el venezolano a Zona Libre de Humo.

Graterol reveló que “con el favor de Dios ya estaré listo para el segundo semestre”, además de que está confiado en que le aporte mucho al equipo para salir campeón cuando vuelva: “Veo que el equipo tiene muchas posibilidades de avanzar de fase, está compitiendo bien, en la Liga es muy parejo el torneo, los equipos grandes están compitiendo a la altura”.