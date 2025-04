Por qué ingresó una ambulancia a la cancha durante el clásico Millos - Nacional: peleas en las tribunas y un susto en pleno partido

Millonarios y Nacional empataron sin goles en el Superclásico de Colombia en la Liga BetPlay I-2025 - crédito Colprensa - Lina Gasca

El domingo 13 de abril se jugó en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá una nueva edición del Superclásico del fútbol colombiano entre Millonarios FC y Atlético Nacional. Los dos clubes con más títulos de Liga en el país se enfrentaron en el duelo de la fecha 13, partido que terminó en empate sin goles y con algunos episodios de violencia en las tribunas del estadio.

34.431 espectadores fue el reporte oficial por parte del club local, que desde la previa dejaron ver la importancia que tiene para ellos el partido ante el bicampeón continental de Colombia y vigente campeón del fútbol colombiano. Cientos de banderas adornaron la tribuna sur de escenario capitalino, mientras que la barra Comandos Azules convocó un masivo bufandazo durante los himnos y por primera vez realizaron su reunión previa en la tribuna norte del estadio.

En el entretiempo del Superclásico Colombiano entre Millonarios y Nacional, los hinchas del Embajador sacaron de las tribunas a los 'infiltrados' del Verdolaga - crédito redes sociales

No obstante, tras los primeros 45 minutos, este ambiente de pasión y fervor se transformó en un escenario hostil para aquellos que no vestían alguna prenda alusiva al equipo capitalino. En la tribuna oriental norte se vio como varios sujetos la emprendieron con puños y patadas contra otra persona que desde allí presenciaba el partido. Fue necesaria la presencia de los Gestores de Diálogo de la Alcaldía de Bogotá y funicionarios de la Policía Nacional para controlar a los desadaptados que no paraban la golpiza contra el presunto hincha de Atlético Nacional.

Este escenario se repitió al menos en otras dos ocasiones en la tribuna oriental, dónde con golpes y lanzamiento de objetos contundentes se desalojaron a los que fueron considerados como “infiltrados” del equipo visitante en las tribunas del Nemesio Camacho El Campín. En la tribuna de Occidental se reportaron algunos incidentes, sin pasar a los actos violentos tras la mediación del personal de logística y miembros de la Policía Nacional.

Susto en El Campín: Camilo Candido cayó noqueado y jugadores pidieron el ingreso de la ambulancia

Post de Camilo Candido tras el golpe contra Helibelton Palacios - crédito Instagram

En el minuto 85 del partido entre Millonarios y Atlético Nacional, un choque accidental entre Helibelton Palacios y Camilo Cándido dejó un saldo preocupante para el lateral izquierdo de los verdes. Tras un despeje de balón con la cabeza por parte de Palacios, ambos jugadores se encontraron en pleno impulso, lo que resultó en un fuerte golpe en el rostro de Cándido. El impacto fue tal que el jugador de Nacional perdió el conocimiento por unos momentos y cayó al suelo.

El incidente generó gran tensión en el estadio El Campín de Bogotá. Afortunadamente, tras recibir atención inmediata del cuerpo médico, Cándido comenzó a recuperar la conciencia. A pesar de la reacción positiva, los médicos decidieron no permitirle continuar en el campo y lo retiraron en camilla para evaluarlo más detalladamente.

La ambulancia llegó al costado de la cancha, pero finalmente Cándido no fue trasladado en ella. Se le pudo ver caminando y conversando con normalidad, lo que fue un alivio tanto para él como para su equipo. Por su parte, Helibelton Palacios, quien también recibió un golpe, sufrió un corte en la ceja, pero continuó jugando sin mayores complicaciones.

El mismo Camilo Candido y Jorman Campuzano en redes sociales dieron un parte de tranquilidad tras el incidente que obligó la sustitución. El próximo partido de Atlético Nacional será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín ante Boyacá Chicó, el miércoles 16 de abril. Entretanto, Millonarios viajará a la ciudad de Cali para enfrentar a América de Cali, el mismo día, pero a las 8:30 p. m.

En la tabla de posiciones, los Embajadores son líderes con 26 unidades, las mismas que Junior, pero con mayor cantidad de goles a favor (21), sin embargo, con un partido más que el resto de sus competidores.