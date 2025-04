Carlos Antonio Vélez criticó la mentalidad de los futbolistas colombianos y puso de ejemplo al FC Barcelona

Pese al subcampeonato, la selección Colombia clasificó a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 - crédito Colprensa

La Selección Colombia Sub-17 se quedó con el subcampeonato del Sudamericano tras perder 1-4 en la tanda de penales contra Brasil, luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, en una final disputada en Cartagena y Montería.

La derrota fue un duro golpe, sobre todo después de haber estado ganando gran parte del partido y haber recibido el gol del empate de Brasil a solo tres minutos del final, lo que llevó al encuentro a la definición desde los 11 pasos. A pesar de la frustración por no lograr el título, el equipo cumplió su primer objetivo: clasificar al Mundial Sub-17 de Catar, que se jugará en noviembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El técnico Fredy Hurtado reconoció la decepción de los jugadores tras la derrota y la gran ilusión que había de ganar el título. No obstante, la crítica llegó rápidamente desde diversos sectores, siendo una de las más duras la del periodista Carlos Antonio Vélez, quien afirmó que el verdadero problema del fútbol colombiano es “la cabeza”.

La selección Colombia sub-17 se quedó sin título en el Sudamericano en Cartagena, luego de empatar 1-1 con Brasil y perder 4-1 por penales - crédito Colprensa

Según Vélez, en el país falta lo que él denomina “mentalidad ganadora”, lo cual impide que los jugadores, a pesar de tener buenas actuaciones en partidos, puedan lograr títulos. También se mostró crítico con los elogios fáciles de los medios, que tienden a “elevar a los altares” a los jugadores sin exigirles lo suficiente, lo que, en su opinión, lleva a la mediocridad y a ilusionarse con logros pequeños.

Sobre el desempeño del equipo en el Sudamericano, Vélez afirmó que el formato del torneo fue clave para que Colombia llegara a la final, ya que en su opinión, el equipo mostró “altibajos” a lo largo de la competencia, con victorias que no reflejaban una calidad constante. Según el periodista, la victoria ante Argentina, que permitió a Colombia avanzar, fue más producto de la estructura del torneo que por el mérito del equipo.

El estadio Jaraguay de Montería es la sede de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 - crédito FCF

Vélez también expresó su frustración al ver que los jugadores de la Sub-17 no estaban a la altura de sus pares en otros países. Recordó que jugadores con 17 años o menos ya lideran selecciones campeonas, como la de Europa, y que equipos como el Barcelona están trabajando con jóvenes de esta edad para convertirlos en estrellas. Para Vélez, la falta de un salto de calidad en Colombia es una preocupación que necesita ser abordada urgentemente.

A pesar de las críticas, el futuro de la Selección Sub-17 parece prometedor, ya que, con la clasificación al Mundial, los jugadores tendrán una nueva oportunidad para demostrar su potencial a nivel mundial. Sin embargo, como señaló Vélez, la clave para el crecimiento del fútbol colombiano será una exigencia constante y un cambio en la mentalidad de todos los involucrados en el proceso.

Este es el post completo de Carlos Antonio Vélez

Post de Carlos Antonio Vélez sobre la final perdida por la selección Colombia - crédito X/@VelezFutbol

“El problema del fútbol colombiano está en la cabeza. La llamada “mentalidad ganadora “ no existe y mientras eso no se supere imposible tener “mentalidad Campeona “. Ganar partidos ganan todos lo q hay q ganar es títulos y aún no estamos preparados para ello. En el ambiente llamamos “histórico “ a cualquier triunfo, elevamos a los altares jugadores q hacen jugadas pero aportan poco o nada al juego de Equipo, la zalamería es infinita, no se les exige a muchos, hay elogio fácil, mucho consentimiento y adjetivos inmerecidos y regalados.. en fin! El medio invita y tolera la mediocridad… nos ilusionamos con poco lo q lleva a no ver la verdad. En este caso puntual de la sub 17 era un equipo lleno de altibajos, de partidos muy flojos al comienzo más una derrota lamentable ante Paraguay, luego una victoria frente a Argentina que, más por el formato de la competencia, q por la calidad resultamos jugando una final luego de vencer a Venezuela. Todo a los trompicones y solo con algunas individualidades volvió la ilusión de un título sin mucho merecimiento, al final las manos vacías y el “casi” q nos identifica. Al final lo de siempre.. “entregaron todo guerreros!!!”. Esto pareciera ser un claro reconocimiento de q no tenemos para dar más.. y todo se queda ahí… ojo q jugadores con 17 años y menos ya lideran la selección campeona de Europa y equipos como el Barcelona. Necesitamos con urgencia quien nos ayude a dar el salto de calidad pero todos debemos colaborar exigiéndoles más a quienes nos representan!"